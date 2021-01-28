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Девайс из СССР, или Как сделать, чтобы пища не пригорала


Девайс из СССР, или Как сделать, чтобы пища не пригорала


Проблема пригорания во время готовки знакома практически всем хозяйкам без исключения. Действительно, не очень приятно, особенно отмывать кастрюли. Процесс трудоемкий и нередко длительный. Но избежать этой неприятности можно.

Одним из способов избежать пригорания пищи является готовка на маленьком огне / Фото: posudaguide.ru

Одним из способов избежать пригорания пищи является готовка на маленьком огне / Фото: posudaguide.ru

 

Начнем с того, что самый простой совет – готовить на медленном огне все время помешивая. Но здесь есть маленький нюанс – необходимо постоянно находиться у плиты, не отходя от кулинарного шедевра ни на секунду. А так не всегда получается, и результат не заставит себя ждать.
Можно купить кастрюли с толстыми стенками, но это недешевое удовольствие / Фото: smak.ua

Можно купить кастрюли с толстыми стенками, но это недешевое удовольствие / Фото: smak.ua

 

Второй совет, который часто можно встретить, читая или просматривая видео с кулинарными приготовлениями, заключается в использовании посуды с толстыми стенками. Особенно она рекомендуется молодым и неопытным хозяюшкам.
В Советском Союзе о такой посуде даже не слышали, а пользовались простым и доступным устройством / Фото: lifeisartweb.wordpress.com

В Советском Союзе о такой посуде даже не слышали, а пользовались простым и доступным устройством / Фото: lifeisartweb.wordpress.com

 

Рекомендация на самом деле отличная, но и она не всем подходит. Дело в том, что кастрюль с толстыми стенками поголовно у всех нет. Их можно приобрести, но далеко не все захотят покупать дорогущее изделие.
Цена на такие кастрюли немаленькая.
Простой и доступный девайс родом из СССР - рассекатель пламени / Фото: Twitter

Простой и доступный девайс родом из СССР - рассекатель пламени / Фото: Twitter

 

Есть и третий способ – наиболее экономный и удобный. Можно сказать, что родом он еще из Советского Союза. Правда, подходит он лишь тем, у кого стоят газовые плиты. Раньше был интересный и очень простой девайс для кухни, точнее для плиты, работающей на газу, – рассекатель пламени. Он отлично справлялся с проблемой пригорания.
Такое незамысловатое устройство обеспечит равномерное приготовление пищи и минимизирует риск ее пригорания / Фото: ikvis.ee

Такое незамысловатое устройство обеспечит равномерное приготовление пищи и минимизирует риск ее пригорания / Фото: ikvis.ee

 

Сегодня они тоже есть в продаже, причем в разных вариациях и даже с ручкой, что особенно удобно.
Современные модели рассекателей пламени изготавливаются с ручкой, что очень удобно / Фото: otzovik.com

Современные модели рассекателей пламени изготавливаются с ручкой, что очень удобно / Фото: otzovik.com

 

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Девайс из СССР, или Как сделать, чтобы пища не пригорала

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Девайс из СССР, или Как сделать, чтобы пища не пригоралаПодписаться на мой Instagram
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