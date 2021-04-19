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Как сохранить посадочный материал до весны?

Как сохранить посадочный материал до весны?

Как сохранить посадочный материал до весны?


Многие садоводы очень переживают за свои саженцы, покупка которых пришлась на период неожиданных заморозков. В особой опасности оказались растения, которые невозможно высадить по причине глубокого промерзания грунта. Но с «небесной канцелярией» не поспоришь, а вот попытаться спасти растения и помочь им комфортно перезимовать до следующего сезона вполне в наших силах.

В большинстве случаев страхи, связанные с заморозками, несколько преувеличены.  И на этот счёт у меня есть три аргумента в защиту холодной погоды:
1.   Корневая система способна развиваться в глубине грунта при +3°C, такая температура сохраняется в Украине до середины ноября. 
2.   Растения пребывают в спячке, гораздо легче переносят операцию деления или пересадки, так же, как и человек легче переносит любую операцию под наркозом. 
3.   Закалка растений низкими температурами формирует иммунитет и стимулирует более глубокую корневую систему, способную самостоятельно добывать воду из глубоких слоев почвы.

Но рассмотрим некоторые варианты, когда посадочный материал действительно поздно высаживать в открытый грунт. В таком случае нужно учесть вид растения, для того, чтобы обеспечить ему надлежащие условия хранения.  

При перевозке все растения, так или иначе, переживают стресс.

И если замешкаться и не высадить растение после его приобретения, оно может выйти из состояния покоя раньше срока, т.е. распустить почки.  Высаживать в грунт такие растения опасно, потому что они не успеют прижиться и могут погибнут. Нам остаётся только притормозить его пробуждение и «передержать растение» до высадки в саду. 

Если на улице почва промёрзла больше, чем на – 5°С, нужно поместить растения на хранение в увлажненные опилки и упаковать в полиэтиленовый мешок нижнюю часть куста с корнями. Поместить этот пакет с саженцами надо в холодное помещение с температурой не выше +5°С.  Это может быть любое непромерзаемое, умеренно влажное помещение:  погреб, подвал, застекленный неотапливаемый балкон со стабильной, без резких перепадов, низкой положительной температурой от 0° до +5° С.

хвойные растения

Хвойные растения      

Хвойные растения в погребе хранить не следует. Их можно временно прикопать в саду, в защищенном от солнца и ветра месте прямо в контейнерах. Корневая система саженцев должна быть во влажной среде. Грунт над корневой системой обязательно хорошо утеплите сухой землёй или торфом, а само растение обвяжите укрывным нетканым материалом, например, лутрасилом. Грунт или торф лучше прикрыть от промокания конусом из полиэтиленовой пленки.
Если грунт настолько промёрз, что не поддаётся копке, придется хвойные растения хранить в помещении по типу гаража. Их следует поместить в ящик или коробку и присыпать торфом или опилками. Крону растений прикрывать не надо. Желательно утеплить коробки сверху и снизу чем-то вроде войлока или старой одеждой. Грунт в контейнерах с растениями должен быть влажноватым, но не сухим и не мокрым. 

виноград

Саженцы плодовых растений 

Саженцы плодовых растений лучше хранить в погребе, предварительно оборвав все листья и поместив их в ящик или короб.  Грунт в контейнерах должен быть постоянно влажноватым. Перед хранением саженцы следует распаковать и проверить корневую систему на предмет сохранности. Если корни сухие, то следует замочить их в прохладной воде на несколько часов. Хранят саженцы в контейнерах, горшках или пластиковых бутылках с обрезанным верхом и с влажным песком, за которым придётся следить, чтобы он не был переувлажнён, и растение не загнило.                

Многолетники

Многолетники — растения холодостойкие, поэтому можно попытаться их высадить в грунт при оттепели. Если земля все же не оттаяла, пролейте место посадки несильно горячей водой, и через час-полтора можете высадить многолетники. После высадки хорошо утеплите место посадки сухой землей, а сверху засыпьте листьями или замульчируйте чем-нибудь другим, например, торфом, лапником. Все сооружение прикройте полиэтиленовой пленкой или нетканым материалом – лутрасилом. До постоянных морозов растения должны укорениться в течение 1-2 х недель, после чего пленку можете убрать, а мульчу оставить. 

саженцы роз

Саженцы роз  

Розы начинают готовиться к зиме с 10 — 20 октября, в зависимости от сорта. Поэтому посадка может затянуться до середины ноября. Если наступили устойчивые морозы, а вы не успели высадить розы, тогда их нужно прикопать. Выкапываем траншею глубиной в штык лопаты, укладываем саженец, засыпаем его землёй и сверху укрываем утеплителем в виде лапника или лутрасила. Также можно хранить саженцы в холодильнике на нижней полке при 0 — +4°С, корни оборачивают во влажную бумагу, газету и герметично заворачивают в полиэтилен. В подвале при температуре от 0 до +4°С во влажном песке, на 2/3 стебля закапывая их песок.

луковичные

                                                                                    

Луковичные

Для сохранения луковичных, клубне луковичных подойдёт нижняя полка или овощной отсек холодильника.  Помещаем растение в чуть влажный сфагнум – торфяной мох, затем в плотную бумагу и укладываем на хранение. Еженедельно следим за влажностью в пакете и за состоянием луковиц. Важно сохранить луковицы от пересыхания и создать им условия для процесса закладки цветка. Для этого необходимо держать их при стабильной температуре +4°С и в темноте.  Можно также насыпать в картонный ящик опилки, положить туда луковицы и отправить в прохладное и тёмное место до весны. Или ещё вариант, так называемое влажное хранение. Для этого метода понадобится пластмассовый лоток, на дно которого укладываем влажный торф или опилки, а после углубляем луковицы и храним их до весны, опять же, в прохладном тёмном месте. Подробнее о хранении луковичных вы можете прочитать в нашей статье «Как посадить тюльпаны в саду и вырастить гиацинты к Новому году».
С приходом весны важно помнить, что растению надо дать время проснуться до того, как мы высадим его в открытый грунт.  Нельзя саженцы резко выставлять на свет после хранения в темном месте, так как может случиться «световой» ожог.  Выставьте их в полу тенистом месте и постепенно, в течение недели, приучайте к свету. 
«У страха глаза велики», как говорится в знакомой нам пословице, а на деле, любую проблему можно решить. Никто не застрахован от капризов погоды, но мастерство садовода и состоит в том, чтобы при любых условиях сохранять свой сад здоровым.

 

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