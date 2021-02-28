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6 захватывающих фильмов, о том, на что способны женщины ради исполнения своих желаний


6 захватывающих фильмов, о том, на что способны женщины ради исполнения своих желаний

Всем известно, что женщине невозможно что-то запретить. Если она пожелает, то невероятным образом слабый пол превращается в супер-машину, способную ради своей цели свернуть горы, переплыть океан или хотя бы изощренно отомстить за причиненные страдания. И откуда только берутся силы? Да все просто - не доводите! Все женщины в этих фильмах белые и пушистые, но стоит им насолить - они превращаются в настоящих фурий. Смотреть эти фильмы увлекательно, и заготовленный заранее поп-корн может даже так и остаться лежать в стороне - настолько непредсказуема порой сюжетная линия, да и значок 18+ заранее предупреждает, что смотреть следует во взрослой компании и лучше с мужчиной. Пусть знает, на что мы способны!

«Дикость» или другой вариант перевода «Дикие штучки»


кадр из фильма "Дикость

кадр из фильма "Дикость

Это детектив, психологический триллер, в прокат вышел в 1998 году. Однако существует несколько версий этого фильма. В телевизионном варианте картина несколько сокращена, так как вырезаны весьма откровенные сцены. Так что, этот фильм лучше не смотреть семьёй в полном составе. Некоторые моменты настолько шокирующие, что актрисам Нив Кэмпбелл и Дэнис Ричардс пришлось пропустить коктейльчик- другой, прежде чем выйти на съёмочную площадку.

Итак, сюжет, как гонка «Формула-1» - крутые виражи, непредвиденные повороты и постоянное напряжение на протяжении всего фильма. А развязка и вовсе непредсказуема.

Маленький, американский среднестатистический городок. Обычный колледж с ничем не примечательными ребятами. И вдруг, тишину и размеренный быт нарушает заявление одной из учениц (Келли в исполнении Дениз Ричардс). Она утверждает, что подверглась сексуальным домогательствам и была изнасилована школьным психологом. Разумеется, все ей сочувствуют, негодуют на развратника. Ещё до суда Сэм Ломбардо, которого сыграл Мэтт Диллон, лишается и работы, и денег, и верных друзей. Как водится в маленьких городках, на нем сразу же поставили клеймо насильника и лишили общества.

Далее следуют сцены суда, где к присяге приводится ещё одна ученица колледжа - Сьюзи (Нив Кэмпбелл), которая также признается, что была подвергнута сексуальному насилию. Пикантность ситуации в том, что одна из девушек является дочерью бывшей возлюбленной Сэма. Вторая же, девчонка растет в «неблагополучной» семье, балуется алкоголем и не только, да к тому же она - бывшая преступница, уже успевшая посидеть за решеткой. Девушки так слаженно обвиняют насильника, в таких красках описывают отношения, что зритель проникается к ним сочувствием. И тут происходит нечто! Сюжет поворачивается на сто восемьдесят градусов, и уже не знаешь, чего ждать. Между тем фильм продолжается, и расследовать преступление доверяют детективу Рейу Дакетте ( Кэвин Бэйкон), который пытается сопоставить факты и выяснить, всё-таки было ли изнасилование и какие реально отношения связывают эту троицу. Но тут...Впрочем, рекомендуем вам самим разобраться. Если получится…

«Основной инстинкт», 1992 год


кадр из фильма "Основной инстинкт

кадр из фильма "Основной инстинкт

Ещё один фильм в жанре детективного секс-триллера. Режиссером этой картины стал Пол Верховен, а в главных ролях снялись Шэрон Стоун и Майкл Дуглас. Причем Шэрон до съёмок была уже довольно известной актрисой, но роль криминальной сексапильной писательницы принесла ей настоящую славу. Сюжет, как у классического хичкоковского триллера - необычное убийство, умный детектив и женщина. Причем такая, которую ничем не запугаешь, на нее невозможно надавить обычными полицейскими методами, да и вообще, она как кошка гуляет сама по себе. Вроде, как она и не виновна вовсе. Но, детектива смущает тот факт, что буквально недавно увидела свет новая книга писательницы, где буквально в мелочах описано подобное преступление. Но, возможно, кто-то специально ее подставляет. А Шэрон Стоун загадочно так улыбается и все провоцирует Майкла Дугласа. Так она или не она убийца? В общем, словами невозможно описать - тут нужно самому смотреть. Настоятельно рекомендуем к просмотру.

«Убить Билла», 2003 год


кадр из фильма "Убить Билла

кадр из фильма "Убить Билла

Режиссер Квентин Тарантино, в главных ролях Ума Турман, Дэвид Кэррадайн, Роберт Ричардсон. В этом фильме наоборот, нет постельных сцен, но много крови, поэтому тоже 18+. Здесь реально показано, чего может добиться женщина, если ее серьезно разозлить. А она может научиться так классно драться, что только и успевай считать всех измочаленных бандитов из этой самой банды Билла. По ходу фильма мы узнаем, что главная героиня по прозвищу Черная Мамба, в прошлом сама была наемной убийцей, она забеременела и решила покончить с темным прошлым. Но преступный мир не захотел ее отпускать, и девушка получает пулю. Пролежав четыре года в больнице в коме, она сбегает, чтобы отомстить и вернуть дочь. Гениальный Тарантино так выстроил в фильме визуальный ряд, что невозможно заскучать. Некоторые части этой истории даже сняты в стиле аниме.

Кстати, сама Ума Турман тоже серьезно подошла к съемкам фильма. Несколько месяцев по 8 часов в день ей приходилось учить японский язык, боевое искусство кунг-фу и не только. Так что, практически все сцены фильма были сняты без использования дублёров. А вот Квентин сценарий сочинял почти 10 лет и грозился, что будет показывать зрителю лишь по одной серии в год. В результате мы имеем картину, которая держит нас в напряжении на протяжении всех 247 минут.

«С меня хватит», 2002 год


кадр из фильма "С меня хватит

кадр из фильма "С меня хватит

Кто любит триллеры и драмы, тому точно понравится это кино. История Золушки, где повествование ведётся не о том, как Золушка встречает Принца, а как раз о том, что последовало далее. Итак, простая официантка Слим (Дженнифер Лопес) знакомится с богатым Митчем и выходит за него замуж. И все бы ничего - и дом полная чаша, и муж внимателен, но наступает момент, когда Слим начинает подозревать супруга. Вместо извинений от мужа за постоянные измены она подвергается насилию. Попытка сбежать с маленькой дочерью заканчивается дракой, в результате которой Слим сильно избита. И вот тогда … Впрочем, посмотрите сами.

«Готова на все», 1993 годhttp://funhere.ru/?p=16537


кадр из фильма "Готова на все

кадр из фильма "Готова на все

Криминальный триллер режиссера Харольда Беккера, где в главных ролях сыграли Николь Кидман, Алек Болдуин, Билл Пуллман.

Снова небольшой городишка с обычной семьёй - преподаватель колледжа, его жена- домохозяйка. И вдруг происходят леденящую душу события - в городе череда страшных убийств, под подозрение попадает даже мирный профессор. А между тем в его семье полная идиллия. Разве что у них никак не получается родить ребенка. С этой проблемой супруги отправляются в медицинский центр, где знакомятся с преуспевающим хирургом (Алек Болдуин). А вот дальше сюжет начинает закручиваться словно лабиринт во дворце Минотавра. Удивление и острые ощущения вам гарантированы. Не зря этот фильм стал самым кассовым в мировом прокате за 1993 год.

«Исчезнувшая», 2014 годhttp://funhere.ru/?p=16537


кадр из фильма "Исчезнувшая

кадр из фильма "Исчезнувшая

И снова детективный триллер с Беном Аффлеком и Розамундой Пайк в главных ролях. Как следует из названия, пропадает жена главного героя. Множество улик свидетельствуют, что это именно он является похитителем и убийцей. Но в этом фильме белое не является белым, а черное - черным. Если женщина что-либо задумала, остановить её невозможно. Игра актеров, сценарий и режиссерская работа заслужили признание не только кинокритиков, но и обычных зрителей. К просмотру рекомендуем!

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