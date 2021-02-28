6 захватывающих фильмов, о том, на что способны женщины ради исполнения своих желаний

Всем известно, что женщине невозможно что-то запретить. Если она пожелает, то невероятным образом слабый пол превращается в супер-машину, способную ради своей цели свернуть горы, переплыть океан или хотя бы изощренно отомстить за причиненные страдания. И откуда только берутся силы? Да все просто - не доводите! Все женщины в этих фильмах белые и пушистые, но стоит им насолить - они превращаются в настоящих фурий. Смотреть эти фильмы увлекательно, и заготовленный заранее поп-корн может даже так и остаться лежать в стороне - настолько непредсказуема порой сюжетная линия, да и значок 18+ заранее предупреждает, что смотреть следует во взрослой компании и лучше с мужчиной. Пусть знает, на что мы способны!
«Дикость» или другой вариант перевода «Дикие штучки»
кадр из фильма "Дикость
Это детектив, психологический триллер, в прокат вышел в 1998 году. Однако существует несколько версий этого фильма. В телевизионном варианте картина несколько сокращена, так как вырезаны весьма откровенные сцены. Так что, этот фильм лучше не смотреть семьёй в полном составе. Некоторые моменты настолько шокирующие, что актрисам Нив Кэмпбелл и Дэнис Ричардс пришлось пропустить коктейльчик- другой, прежде чем выйти на съёмочную площадку.
Итак, сюжет, как гонка «Формула-1» - крутые виражи, непредвиденные повороты и постоянное напряжение на протяжении всего фильма. А развязка и вовсе непредсказуема.
Маленький, американский среднестатистический городок. Обычный колледж с ничем не примечательными ребятами. И вдруг, тишину и размеренный быт нарушает заявление одной из учениц (Келли в исполнении Дениз Ричардс). Она утверждает, что подверглась сексуальным домогательствам и была изнасилована школьным психологом. Разумеется, все ей сочувствуют, негодуют на развратника. Ещё до суда Сэм Ломбардо, которого сыграл Мэтт Диллон, лишается и работы, и денег, и верных друзей. Как водится в маленьких городках, на нем сразу же поставили клеймо насильника и лишили общества.
Далее следуют сцены суда, где к присяге приводится ещё одна ученица колледжа - Сьюзи (Нив Кэмпбелл), которая также признается, что была подвергнута сексуальному насилию. Пикантность ситуации в том, что одна из девушек является дочерью бывшей возлюбленной Сэма. Вторая же, девчонка растет в «неблагополучной» семье, балуется алкоголем и не только, да к тому же она - бывшая преступница, уже успевшая посидеть за решеткой. Девушки так слаженно обвиняют насильника, в таких красках описывают отношения, что зритель проникается к ним сочувствием. И тут происходит нечто! Сюжет поворачивается на сто восемьдесят градусов, и уже не знаешь, чего ждать. Между тем фильм продолжается, и расследовать преступление доверяют детективу Рейу Дакетте ( Кэвин Бэйкон), который пытается сопоставить факты и выяснить, всё-таки было ли изнасилование и какие реально отношения связывают эту троицу. Но тут...Впрочем, рекомендуем вам самим разобраться. Если получится…
«Основной инстинкт», 1992 год
кадр из фильма "Основной инстинкт
Ещё один фильм в жанре детективного секс-триллера. Режиссером этой картины стал Пол Верховен, а в главных ролях снялись Шэрон Стоун и Майкл Дуглас. Причем Шэрон до съёмок была уже довольно известной актрисой, но роль криминальной сексапильной писательницы принесла ей настоящую славу. Сюжет, как у классического хичкоковского триллера - необычное убийство, умный детектив и женщина. Причем такая, которую ничем не запугаешь, на нее невозможно надавить обычными полицейскими методами, да и вообще, она как кошка гуляет сама по себе. Вроде, как она и не виновна вовсе. Но, детектива смущает тот факт, что буквально недавно увидела свет новая книга писательницы, где буквально в мелочах описано подобное преступление. Но, возможно, кто-то специально ее подставляет. А Шэрон Стоун загадочно так улыбается и все провоцирует Майкла Дугласа. Так она или не она убийца? В общем, словами невозможно описать - тут нужно самому смотреть. Настоятельно рекомендуем к просмотру.
«Убить Билла», 2003 год
кадр из фильма "Убить Билла
Режиссер Квентин Тарантино, в главных ролях Ума Турман, Дэвид Кэррадайн, Роберт Ричардсон. В этом фильме наоборот, нет постельных сцен, но много крови, поэтому тоже 18+. Здесь реально показано, чего может добиться женщина, если ее серьезно разозлить. А она может научиться так классно драться, что только и успевай считать всех измочаленных бандитов из этой самой банды Билла. По ходу фильма мы узнаем, что главная героиня по прозвищу Черная Мамба, в прошлом сама была наемной убийцей, она забеременела и решила покончить с темным прошлым. Но преступный мир не захотел ее отпускать, и девушка получает пулю. Пролежав четыре года в больнице в коме, она сбегает, чтобы отомстить и вернуть дочь. Гениальный Тарантино так выстроил в фильме визуальный ряд, что невозможно заскучать. Некоторые части этой истории даже сняты в стиле аниме.
Кстати, сама Ума Турман тоже серьезно подошла к съемкам фильма. Несколько месяцев по 8 часов в день ей приходилось учить японский язык, боевое искусство кунг-фу и не только. Так что, практически все сцены фильма были сняты без использования дублёров. А вот Квентин сценарий сочинял почти 10 лет и грозился, что будет показывать зрителю лишь по одной серии в год. В результате мы имеем картину, которая держит нас в напряжении на протяжении всех 247 минут.
«С меня хватит», 2002 год
кадр из фильма "С меня хватит
Кто любит триллеры и драмы, тому точно понравится это кино. История Золушки, где повествование ведётся не о том, как Золушка встречает Принца, а как раз о том, что последовало далее. Итак, простая официантка Слим (Дженнифер Лопес) знакомится с богатым Митчем и выходит за него замуж. И все бы ничего - и дом полная чаша, и муж внимателен, но наступает момент, когда Слим начинает подозревать супруга. Вместо извинений от мужа за постоянные измены она подвергается насилию. Попытка сбежать с маленькой дочерью заканчивается дракой, в результате которой Слим сильно избита. И вот тогда … Впрочем, посмотрите сами.
«Готова на все», 1993 годhttp://funhere.ru/?p=16537
кадр из фильма "Готова на все
Криминальный триллер режиссера Харольда Беккера, где в главных ролях сыграли Николь Кидман, Алек Болдуин, Билл Пуллман.
Снова небольшой городишка с обычной семьёй - преподаватель колледжа, его жена- домохозяйка. И вдруг происходят леденящую душу события - в городе череда страшных убийств, под подозрение попадает даже мирный профессор. А между тем в его семье полная идиллия. Разве что у них никак не получается родить ребенка. С этой проблемой супруги отправляются в медицинский центр, где знакомятся с преуспевающим хирургом (Алек Болдуин). А вот дальше сюжет начинает закручиваться словно лабиринт во дворце Минотавра. Удивление и острые ощущения вам гарантированы. Не зря этот фильм стал самым кассовым в мировом прокате за 1993 год.
«Исчезнувшая», 2014 годhttp://funhere.ru/?p=16537
кадр из фильма "Исчезнувшая
И снова детективный триллер с Беном Аффлеком и Розамундой Пайк в главных ролях. Как следует из названия, пропадает жена главного героя. Множество улик свидетельствуют, что это именно он является похитителем и убийцей. Но в этом фильме белое не является белым, а черное - черным. Если женщина что-либо задумала, остановить её невозможно. Игра актеров, сценарий и режиссерская работа заслужили признание не только кинокритиков, но и обычных зрителей. К просмотру рекомендуем!
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