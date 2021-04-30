Когда в России появились первые коммунальные квартиры, и Как жили в них при СССР

Первые коммуналки в Европе и как люди углы снимали

В Европе люди снимали углы, так как квартира бы ла не по карману. /Фото: ic.pics.livejournal.com

Появление коммунального жилья в России: доходные дома и лидерство Санкт-Петербурга

Доходный дом купца Галыбина в Санкт-Петербурге, в котором Гоголь снимал квартиру. /Фото: fiesta.ru

Послереволюционнное «уплотнение» и кто такие «лишенцы»

Уплотнение сделало жизнь людей еще сложнее. /Фото: rusnord.ru

Как государство то разрешало, то запрещало сдавать квартиры и жуткие санитарные нормы

В Санкт-Петербурге и сегодня очень много коммунальных квартир. /Фото: snip1.ru

Грандиозные планы, которым так и не удалось сбыться или неубиваемые коммуналки

Коммуналки существуют и сегодня. /Фото: ochevidets.ru