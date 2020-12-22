Как выглядят диснеевские принцессы в образе моделей плюс-сайз

Прекрасные принцессы из знакомых всем с детства мультфильмов Диснея — это одни из самых популярных и узнаваемых персонажей. С их участием существует бесконечное количество разнообразных артов. Среди них встречаются рисунки, которые изображают героинь в альтернативных образах. Есть абсолютно безумные работы, а есть и такие, которые отражают современную реальность. Художница Кристал Уолтер (Crystal Walter), известная под именем Neoqlassical Art online, привлекла к себе повышенное внимание, переосмыслив принцесс Диснея, как моделей plus size. Как же выглядят хрупкие диснеевские героини в новых пышнотелых образах?
Художница считает, что счастье не зависит от размера талии. В сказках принцесса всё равно выйдет замуж за принца, ведь у каждой сказки должен быть счастливый конец!
Хрупкие принцессы Диснея в глазах Кристалл Уолтер.
Проект вызвал невероятно оживлённое обсуждение в сети Интернет, переходящее в весьма бурные дебаты. Большинство людей отреагировало положительно, но были и такие, которые обвинили Кристал в «прославлении ожирения» и пропаганде нездорового образа жизни.
Русалочка.
Урсула.
Художница объяснила, что намерения у неё были совершенно иные. Просто она хотела поднять столь неудобный вопрос о репрезентации «большого тела» и показать всем, как мы должны любить себя.
Красавица.
«Мне бы и в голову не пришло советовать кому-либо стать ещё толще, или что быть толстым лучше, чем быть стройным. Просто все мы — и толстые, и худые, равны. Мы все люди. Все имеем равные права для жизни. Наша современная жизнь устроена так, чтобы постоянно обеспечивать средства для набора веса, одновременно живя при этом в парализующем страхе перед результатом и стыдя людей, которые этот вес действительно набирают».
Золушка.
«Когда я росла, я не могла найти в СМИ положительных героинь, в роли которых были бы толстые модели. Исторически сложилось так, что толстых людей демонизировали или использовали для создания комедийного эффекта. Старались показать, что этот персонаж менее умен, чем их более стройные и хитрые коллеги. Это ужасно вредно для развивающегося ребенка и, как и многое другое, привело к тому, что я стала презирать собственное тело. Я не могла физически относиться к персонажам, которые мне нравились, например к принцессам Диснея, которых я так любила рисовать», - рассказала Кристал о своём личном детском опыте.
Белоснежка.
Аврора.
Она рассказала, что в подростковом возрасте у неё развились беспорядочные пищевые привычки, она пропускала приемы пищи и тренировалась на износ, лишь бы сбросить столь ненавистные лишние килограммы. К сожалению, в её случае вес всегда возвращался, да ещё и с лихвой.
Рапунцель.
В конце концов, это привело Кристал к тяжёлой затяжной депрессии в молодости. В тот момент она занималась спортом и периодически голодала, но чувствовала себя ужасно и находилась просто в ужасном подавленном психологическом состоянии. Она постоянно чувствовала себя «не такой» и это просто убивало художницу.
Тиана.
«В один прекрасный день ко мне пришло понимание того, что радость жизни и её качество абсолютно не зависят от цифры на весах. Это был самый важный звоночек, пробудивший меня и это определило вектор движения на сложном пути к любви к своему телу», - поделилась своим мнением Кристал.
Покахонтас.
«На своём личном опыте я убедилась, что какого бы размера ты не был, когда ты живёшь своей радостной и полноценной жизнью, то этот размер – это именно то, как ты должен сейчас выглядеть».
Художница ещё раз подчеркнула, что это не значит, что быть худым - это «плохо» или «нереально». Вместо этого она просто хотела сосредоточиться на идее, что все тела заслуживают уважения и принятия, независимо от того, сколько места они занимают или что они могут или не могут делать.
Жасмин.
«Ведь на самом деле эти персонажи Диснея, которых я рисую, изначально были нереалистичными, поскольку их талия была меньше, чем их голова. Я рисую их толстыми не для того, чтобы сделать их «реалистичными», а для того, чтобы увидеть в них себя. Чтобы помочь другим толстым людям увидеть себя в них».
Кристал поделилась тем, что ей написало много людей очень тёплые письма, где рассказали, что они «наконец-то» сейчас чувствуют себя более уверенными. «Они показывают эти рисунки своим детям, которые тоже могут быть крупными, и они тоже их любят».
Эсмеральда.
Художница также поделилась своими идеями о том, как победить «эпидемию ожирения», не стыдя людей. Она говорит, что миру нужен культурный сдвиг.
«Тот сдвиг, который предлагает более питательные варианты там, где их нет. Тот, который поощряет весёлые занятия и безопасные места для этих занятий. Тот, который ближе к природе и основан на доброте. Тот, который побуждает более крупных людей выходить в свет и просто жить своей жизнью, а не страдать, безуспешно пытаясь похудеть, чтобы достичь какого-то выдуманного идеала. Нужно радоваться каждому дню и ценить то, что есть».
Ариэль.
В глазах Кристал люди с избыточным весом – это просто люди, которые совершенно не заслуживают того, чтобы над ними смеялись или смотрели на них со страхом, отвращением или жалостью.
«Прославление того, что мир традиционно считает неприличным - это не то же самое, что поощрение к тому, чтобы люди толстели ещё больше. Это просто признание того, что лишний вес не делает вас плохим человеком или, тем более, вообще не человеком. Я не думаю, что я прошу слишком многого».
Мерида.
Кристал рассказала, что увлекается искусством ещё с детства и что всегда мечтала стать именно художницей. «Когда я была ребёнком, я обычно отвечала на вопрос кем хочу быть, когда вырасту так: «Художником». Был лишь короткий период в подростковом возрасте, когда я одевалась как мальчик и заявляла, что стану рок-звездой. Кто из нас не проходил через подобное в переходном возрасте?! Но, несмотря на всё это, я добилась своего и стала художником!». Кристал советует всем людям без исключения, не только художникам, всем кто пытается добиться успеха в своей сфере, - страстно любить то, что ты делаешь.
Эльза.
«Найдите дело, которое вас устраивает, и то, что нужно людям, и работайте над этим. Если ваше занятие вдохновляет вас, это даст вам силы продолжать работу, когда вы ещё не получаете отличных отзывов или денежной компенсации. И никогда не бойтесь просить о том, чего вы хотите, это мощный инструмент, который заставляет нас стыдиться в раннем возрасте», - сказала она.
Люди очень по-разному отнеслись к искусству Кристалл. Некоторые даже чрезмерно критически. Между тем, многие поддержали идею художника и её необычные рисунки.
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