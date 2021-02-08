6 вещей, которые нельзя делать со спиртом в домашних условиях, чтобы не навредить

Этанол - универсальный дезинфектор, который есть практически в каждом доме. Кроме прямого назначения, медицинский препарат часто применяют в быту. Однако при неправильном использовании могут возникнуть нежелательные последствия.
1. Соединять медицинский препарат с отбеливателем
Спирт с отбеливателем образуют токсичное соединение / Фото: odezhda.guru
Действующие вещества в составе этанола при соединении с отбеливателем образуют токсичный хлороформ. Вдыхание ядовитых паров чревато возникновением проблем с ЦНС, легкими, ЖКТ, печенью и почками. Испарения хлороформа провоцируют кожные раздражения, головокружение, тошноту.
2. Использовать этанол вблизи открытого пламени
Пользуйтесь спиртом подальше от огня / Фото: i2.imageban.ru
Спирт и огонь - взрывоопасная комбинация. Медицинский препарат легко воспламеняется и быстро разгорается. Будьте осторожны при курении, нахождении вблизи открытого пламени или зажженных свечей.
3. Пользоваться препаратом в плохо проветриваемых помещениях
При уборке со спиртом открывайте все окна и двери для проветривания / Фото: i.mycdn.me
Изопропилен хоть и быстро испаряется, но все равно источает потенциально опасные пары. Если хотите продезинфицировать дом или другое помещение спиртом, во время уборки откройте все окна. Надышавшись испарениями, может возникнуть тошнота и головокружение. Важно: препарат эффективно убивает микробы лишь при концентрации 60-90%. Не разводите покупной спирт водой, иначе сделаете его бесполезным.
4. Очищать этанолом определенные поверхности
Спирт плохо влияет на многие поверхности / Фото: severdv.ru
Медицинский препарат - мощный дезинфектор, который уничтожает даже вирус гриппа и кишечную палочку. Однако в случае с лаковыми, окрашенными, полированными, деревянными и шелковистыми поверхностями не используйте этанол. Спирт растворит защитный слой, испортив внешний вид мебели, напольных покрытий и других изделий. То же самое касается тканей. Наносить препарат на деликатные материи вроде вискозы, шелка, шерсти категорически запрещено.
5. Применять препарат для обеззараживания всех ран подряд
Не используйте спирт как антисептик, иначе иссушите кожу рук / Фото: recreoviral.com
Не стоит каждый порез заливать спиртом. Изопропил действует достаточно агрессивно, поэтому замедляет заживление покровов кожи. В результате состояние повреждения усугубится, появится покраснение. Также не мажьте спиртом чувствительные места. Например, обгоревшую на солнце кожу, иссушенную или раздраженную дерму. Использование препарата в качестве антисептика тоже чревато проблемами. Нежная кожа рук будет пересыхать, трескаться и кровоточить. Но обязательно протирайте спиртом инструменты, которыми касаетесь эпидермиса.
6. Глотать спирт
Не наливайте спирт в питьевые емкости, его легко перепутать с водой / Фото: cdn2.autocentre.ua
Некоторые вещества при случайном проглатывании не опасны для организма, чего не скажешь о медицинском спирте. Храните препарат подальше от маленьких детей и никогда не переливайте вещество в стаканы или емкости для питья. Спирт легко перепутать с обычной водой.
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