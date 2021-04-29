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8 вещей, в которые много лет все верили из-за рекламы (а они оказались фейком)


8 вещей, в которые много лет все верили из-за рекламы (а они оказались фейком)

Современный мир и реклама давно идут рука об руку. Люди настолько привыкли, что в перерывах между фильмами по телевизору или на экранах гаджетов показывают ролики с предложениями различных товаров, что уже не представляют жизни без них. Однако это вовсе не значит, что реклама добавляет комфорта в наши будни. Иногда она формирует абсолютно ненужные стереотипы, которые делают только хуже. Novate.ru предлагает рассмотреть их более подробно.

Стереотип 1: Использовать две пластинки жвачки за раз


Двух подушечек жвачки много. / Фото: fishki.net

Двух подушечек жвачки много. / Фото: fishki.net

 

В свое время 50% рекламы по телевизору были связаны именно с жевательной резинкой. В одной из них симпатичный парень кладет в рот две пластинки одновременно и сверкает белоснежной улыбкой, в другой – то же самое делает очаровательная девушка. Под влиянием этих роликов в нашем сознании поселилась мысль, что свежее дыхание и ослепительная улыбка формируются именно благодаря двум подушечкам жевательной резинки. Однако специалисты придерживаются другого мнения: они согласны, что жвачку можно использовать для очищения полости рта, но со своей задачей хорошо справляется и одна пластинка. Эффект тот же, зато экономия больше.

Стереотип 2: Пить сок или йогурт на завтрак


 

 
Сока на завтрак недостаточно. / Фото: glamius.ru

Сока на завтрак недостаточно.
/ Фото: glamius.ru

 

Далеко не все люди могут заставить себя позавтракать утром. Обычно аппетит просыпается через два-три часа после пробуждения, но в это время мы уже находимся в офисе и под рукой оказывается разве что булочка или печенье. Успешные люди из рекламных роликов советуют начинать свой день со стакана сока или натурального йогурта, мол, этого достаточно, чтобы получить необходимое количество энергии. Однако диетологи относятся к этому утверждению скептически: по их мнению, завтрак должен быть максимально питательным и сбалансированным, включать в себя белки, жиры и углеводы. К тому же, если делать соки не самостоятельно из свежих фруктов, а покупать в магазине, в них будет содержаться много сахара и искусственных добавок. Йогурты также не всегда отличается натуральным составом, на это следует обращать внимание.

Стереотип 3: Есть чипсы перед телевизором


 

 
Смотря телевизор, мы не контролируем количество съеденного. / Фото: golos.ua

Смотря телевизор, мы не контролируем количество съеденного. / Фото: golos.ua

 

Если мы сейчас скажем, что раньше чипсы подавались исключительно в дорогих ресторанах, вы поверите? А ведь это правда. Фаст-фуд считался изысканным блюдом, а уже потом его стали готовить в промышленных масштабах, делая доступным для всех слоев населения. Недорогой и вкусный продукт стал отличным вариантом перекуса, а также заменой попкорна – теперь вечером перед телевизором компания друзей ест именно чипсы, оказываясь в центре событий, происходящих на экране. По крайней мере, этот стереотип нам настойчиво навязывает реклама.

Однако не стоит забывать, что в больших количествах чипсы употреблять нельзя: в них содержится много соли, которая задерживает жидкость в организме, а также других, не очень полезных добавок. А есть чипсы во время просмотра телевизора вредно вдвойне, так как мозг, занятый восприятием информации из фильма, абсолютно не контролирует количество съеденного продукта.

Стереотип 4: Закрашивать седину


 

 
У девушек из рекламы краски всегда роскошная шевелюра. / Фото: vplate.ru

У девушек из рекламы краски всегда роскошная шевелюра. / Фото: vplate.ru

 

Наверняка вы замечали, что производители краски для волос предпочитают задействовать в рекламе своего продукта молодых девушек с роскошной копной идеально блестящих локонов насыщенного цвета. Это нужно для того, чтобы сформировать комплексы у женщин, смотрящих рекламный ролик. Когда успешная и вечно молодая красотка доверительным шепотом заявляет, что выбранная ею краска идеально закрашивает седину, мы судорожно выискиваем седые волоски в шевелюре и бежим за краской, чтобы волосы вновь приобрели красивый и насыщенный цвет. На самом деле седина может проявится в любом возрасте и не обязательно закрашивать ее. Она добавляет образу элегантности, а вот отросшие корни – нет.

Стереотип 5: Переходить на детскую смесь


Магазинная детская смесь не всегда полезна. / Фото: detkiportal.ru

Магазинная детская смесь не всегда полезна. / Фото: detkiportal.ru

 

Не менее популярными являются ролики, на которых маленький ребенок за обе щеки уплетает смесь из баночки, наслаждаясь процессом кормления. Увидев такую картину, родители мечтают воссоздать ее дома – кому не хочется, чтобы их малыш с таким же удовольствием кушал, а не бился в истерике, из-за того, что выбранная мамой еда не такая? Вот так слово «прикорм» начинает ассоциироваться с разноцветными баночками из рекламы, а ведь педиатры настоятельно рекомендуют готовить его самостоятельно из продуктов, которые лежат в холодильнике.

Далеко не все детское питание является натуральным и полезным. Кроме того, есть еще один «подводный камень»: ребенок должен тренировать язык во время пережевывания твердых кусочков, чтобы впоследствии у него сформировалась хорошая дикция. А если постоянно кормить его пюре, этого не произойдет.

Стереотип 6: Развивать детей электронными игрушками


Роботы не помогут ребенку так, как обычные игрушки. / Фото: medaboutme.ruг

Роботы не помогут ребенку так, как обычные игрушки. / Фото: medaboutme.ruг

 

Родители всегда стремятся дать своим детям все самое лучшее. А потому, как только на экране телевизора появляется новая, супер-современная игрушка, тут же бегут за ней в магазин. А производителям это только на руку: видя интерес к созданным ими игрушкам, они начинают добавлять им все больше новых функций. Сначала они пели, потом начали ездить, а следом – и летать. Дети, видя такие «чудеса», только радуются и хлопают в ладоши.

Но врачи настроены не так радужно: они искренне считают, что старые механические игрушки, которые не танцуют и не разговаривают, намного больше развивают ребенка, чем современные модели с кучей ненужных функций. Благодаря им малыш может придумать собственный мир и отработать важные жизненные навыки.

Стереотип 7: Пить летом газировку


Газировка не утоляет жажду. / Фото: amur.info

Газировка не утоляет жажду. / Фото: amur.info

 

Когда на улице +30 градусов и мучает жажда, хочется сделать, как главные герои любимой рекламы: достать из холодильника бутылку ледяной газировки, открыть крышку, чтобы брызги напитка летели во все стороны, и насладиться божественным вкусом напитка. А если под рукой будет лед, можно будет смело сказать, что жизнь удалась.

Однако есть одно «но»: сладкая газированная вода не утоляет жажду из-за огромного количества сахара в составе. Кроме того, после каждого глотка ее хочется еще больше. Летом лучше пить обычную воду или холодный чай без сахара – от таких напитков пользы будет намного больше.

Стереотип 8: Укреплять иммунитет таблетками и кисломолочными напитками


Нельзя укрепить иммунитет одними добавками. / Фото: diary.ru

Нельзя укрепить иммунитет одними добавками. / Фото: diary.ru

 

В рекламе иммунитет изображают по-разному: в одном ролике он представляет собой очаровательное существо, сидящее на плече хозяина, в другом – нечто невидимое, что позволяет быть невосприимчивым к дождю, морозу, ветру и никогда не болеть. Если, конечно, хорошо его «кормить», например, специальными витаминами из аптеки или кисломолочными напитками. Выпил одну таблетку или бутылочку – и все вирусы разом отступили.

На самом деле, иммунная система – сложный механизм, нуждающийся в комплексном подходе. Развивать защитные механизмы нужно с помощью спорта, правильного питания и других, не менее важных нюансов. Также не стоит подвергать его опасности: одевайтесь по погоде, не пейте ледяную воду и так далее.

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8 вещей, в которые много лет все верили из-за рекламы (а они оказались фейком)

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