С кем сегодня встречаются знаменитости после того, как растались со своими бывшими

1. Бен Аффлек и Ана де Армас

2. Зендая и Джейкоб Элорди

3. Мишель Уильямс и Томас Кейл

4. Леди Гага и Майкл Полански

5. Николас Кейдж и Рико Шибата

6. Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс

7. Дрейк и Имаан Хаммам

8. Пэрис Хилтон и Картер Реум

9. Аврил Лавин и Пит Джонас

10. Джиджи Хадид и Зейн Малик

Любовь – непредсказуемая штука. И попав однажды под её чары, крайне сложно оправиться при расставании. Кто-то, закрыв сердце на замок, всё ещё желает оставаться в одиночестве, а кто-то, воодушевлённый новым человеком, готов с головой окунуться в давно позабытое чувство…В начале марта журнал People и другие издания подтвердили, что Бен Аффлек и Ана де Армас, которые провели осень и зиму на съёмочной площадке бок о бок, снимаясь в триллере «Голубая вода», явно испытывали друг к другу симпатию. Новость пришла после того, как пара была замечена в посещении музеев и ресторанов в родном городе Аны - Гаване, Куба, где они также были замечены целующимися в аэропорту. А несколько дней спустя они были сфотографированы, обнимая друг друга во время прогулки по пляжу в Коста-Рике.У Зендаи и Джейкоба Элорди, играющих в сериале «Эйфория», очень противоречивые и изменчивые отношения на экране , но за кадром всё иначе. Они впервые натолкнули папарацци на мысль о своём романе, когда вместе отдыхали в Греции летом 2019 года, хотя Джейкоб настаивал, что в то время они были просто друзьями.Однако слухи снова начали распространяться после того, как их заметили гуляющими по улицам Нью-Йорка в начале февраля 2020 года. Тогда недремлющим папарацци удалось сделать несколько снимков, запечатлев целующуюся парочку., - сказал один из журналов в своём февральском выпуске., - заявил другой журнал. Впрочем, пара никак не комментирует происходящее, а попросту наслаждается каждым прожитым днём в обществе друг друга.Вдова Хита Леджера и звезда «Венома» Мишель Уильямс и режиссёр «Гамильтона» Томас Кейл официально объявили о своём романе прямо на красной дорожке «Золотого глобуса» в январе 2020 года. Эти двое вместе работали над сериалом «Фосси/Вердон» в 2019 году и уже тогда папарацци заподозрили парочку в том, что они не просто коллеги по съёмочной площадке. Слухи подтвердились тогда, когда Мишель и Томас, находясь на съёмках «Веном 2» в Лондоне, были пойманы в объектив камеры, явно ведя себя не как друзья. В декабре журнал People сообщил, что актриса, четыре раза номинированная на премию «Оскар», и режиссёр, лауреат премии «Тони», не просто встречаются. Они помолвлены и ждут пополнения в семье. Эта новость вызывала самый настоящий шквал эмоций среди поклонников звёздной пары, буквально взорвав Интернет.Поп-звезда Леди Гага, обладательница премии «Грэмми», и её новый бойфренд, предприниматель Майкл Полански, были замечены вместе на праздновании Суперкубка 2020. Пара долго скрывала свои отношения, а после каждый из них написал у себя на странице в Фейсбуке и Инстаграм о том, что им было очень весело в Майями на отдыхе, и что они по-настоящему счастливы вместе . Без внимания не остался и старый ловелас Николас Кейдж, который в феврале этого года был замечен в обществе очаровательной азиатки на Independent Spirit Awards в Санта-Монике, штат Калифорния. Позже, в марте 2020 года, эти двое были замечены вместе на улицах Нью-Йорка во время совместной прогулки. Как оказалось , новая пассия Николаса - двадцатишестилетняя Рико Шибата, которая младше голливудского актёра аж на тридцать лет. Но судя по снимкам в Интернете, разница в возрасте нисколько не смущает светящуюся от счастья пару.В январе было подтверждено, что звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт встречается с моделью Габриэллой Брукс после того, как они были замечены наслаждающимися обществом друг друга на пляже и целующимися в Байрон-Бей, Австралия . Ранее в декабре 2019 года их видели вместе с семьёй Лиама. А в марте источник сообщил еженедельнику Us Weekly, что актёр «чувствует себя более комфортно» со своей новой подругой, чем с бывшей женой Майли Сайрус. По словам всё того же источника, актёру не нужно разыгрывать вечную драму и притворяться, поэтому он запросто может быть собой, не пытаясь под кого-то подстроиться. К тому же семья Лиама с радостью приняла новую избранницу сына, а это уже гораздо большее, чем просто домыслы и слухи окружающих.Не так давно рэпер Дрейк и модель Имаан Хаммам были замечены вместе на мероприятии Недели моды в Нью-Йорке. Пара шла держась за руки, тем самым вызвав интерес со стороны общественности:, - сообщил Us Weekly, ссылаясь на информацию своего источника. Позже, Page Six заявил о том, что канадский хитмейкер был замечен выходящим из квартиры модели в Нью-Йорке в феврале 2020 года. По их мнению, этот визит был далеко не дружеским и носил скорее романтический/любовный подтекст.Пэрис Хилтон завела новый роман с предпринимателем Картером Реумом в начале 2020 года. Это первые большие отношения бывшей наследницы гостиничной империи Hilton Hotels Corporation с тех пор, как она рассталась с женихом Крисом Зилкой в 2018 году. Она и Картер были замечены уютно устроившимися на ежегодной вечеринке Warner Bros. и InStyle Golden Globes afterparty в январе. По данным журнала People, Картер, который известен тем, что вместе с братом Кортни Реумом основал ликеро-водочную компанию VEEV Spirits, также является давним другом семьи Пэрис. Позже в январе один из источников сообщил еженедельнику Us Weekly, что эта пара серьёзно настроена в отношении друг друга.Несмотря на то, что Аврил Лавин в последнее время не мелькает на экранах телевизоров, тем не менее, как сообщается, канадская поп-звезда встречается с музыкантом Питом Джонасом. Слухи вокруг этой пары начались сразу же после того, когда эти двое были замечены на ежегодной вечеринке Клайва Дэвиса перед премьерой «Грэмми» в январе. Новости также сообщили, что Аврил и Пит во время гала-концерта всё время держались за руки и обнимались, не сводя глаз друг с друга. А разрыв певицы с миллиардером Филиппом Сарофимом положил начало новым и, судя по всему, счастливым отношениям . Судя по всему, пара Джиджи Хадид и Зейна Малика дали своей любви ещё один шанс в начале 2020 года. В январе их видели гуляющими по Нью-Йорку (ровно спустя год после расставания) и это могло означать лишь одно, что эти двое несмотря ни на что померились, решив начать всё с начала.