Всего 10 минут чтения, изменят тебя до неузнаваемости!
С приходом Интернета в нашу жизнь чтение книг как-то отошло на задний план. Больше интереса уделяется аудиокнигам и видео. Ну это понятно, ведь речь идет об экономии времени. Но, оказывается, что чтение книг оказывает благоприятное воздействие на человеческий организм, не зависимо от возраста. Во-первых, на время чтения можно перенестись в другой мир, где и происходят действия, и даже попробовать стать их участником. Во-вторых, чтение отключает от ежедневных проблем и рутины, вносит чистый поток воздуха в жизнь, освежает мозги.
Одной из интересных деталей было также то, что ученым из Йельского Университета установили связь между регулярным чтением книг и продолжительностью человеческой жизни. Их наблюдения продолжались 12 лет, прежде, чем они решились опубликовать свои результаты. Оказалось, что из тех участников исследования, которые уделяли чтению книг около четырех часов в неделю, риск подверженности преждевременной смерти в данный период времени уменьшался на 23 % по сравнению с категорией лиц, которые не уделяли времени чтению.
Объяснить исследователи точно не смогли почему так происходит, но в своих выступлениях привели данные предыдущих экспериментов, где было установлено, что именно чтение обеспечивает увеличение взаимодействия между мозговыми клетками. Это может означать, что когда человек читает, в его уме возникают картинки, имеющие прямое отношение к читаемому материалу. И задействуются все виды клеток, которые, вступая во взаимодействие, помогают создавать образную картину того, о чем читает человек в данную минуту. Если существует полноценная связь между всеми клетками мозга, то это снижет риск всех заболеваний, связанных с нервными нарушениями, которые и укорачиваю жизнь. И это также снижает процент подверженности стрессу, ведь именно он повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Интересные данные были опубликованы учеными Университета Сассекса в Англии. По их данным, около 10 минут чтения книг, журналов или газет ежедневно достаточно, чтобы нормализовался сердечный ритм и уменьшилось напряжение в мышцах тела.
Другие не менее интересные факты были опубликованы после исследований в Чикаго, которые провели ученые Университета Раш. Оказалось, что из 294-х человек, принявших участие в эксперименте, более жизнедеятельными оказались мозги тех людей, которые на протяжении жизни читали, писали, занимались умственной деятельностью. Ведь стимуляцию умственной деятельности очень важна для человека. Здесь следует отметить, что средний возраст участников данного исследования составил 89 лет. С полной уверенностью можно сказать, что чтение помогает контролировать и отодвигать процесс старения организма человека.
Так, что читать книги, заниматься умственной деятельностью надо заниматься с самого раннего возраста. Это поможет до глубокой старости сохранить живость ума и адекватность поведения, поможет отодвинуть старение организма и наполнить жизнь человека красками и радостью восприятия окружающего мира. Читайте побольше и будьте здоровы!
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