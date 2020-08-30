Как определить, что картошка уже созрела

Несвоевременная копка картофеля точно не пойдет впрок, причем как слишком ранняя, так и запоздалая. Как понять, когда можно выкапывать картофель, и по каким признакам отличить спелые клубни?



Сбор урожая картофеля все огородники начинают в разное время. Кто-то выкапывает первые кустики на еду уже в июле, особенно, если посадил ранние сорта, а кто-то верен традициям и ждет начала осени. Правильный срок начала копки зависит от множества факторов: сорта картофеля, погоды в регионе, частоты поливов, внесения подкормок и т.д. Довольно важно не ошибиться со временем, ведь уборка картофеля в неверные сроки лишит вас запасов на зиму.



Чем опасна ранняя или поздняя уборка картофеля

Когда можно копать картофель

Когда копать ранний картофель

Когда копать картофель на хранение

Что посадить после уборки картофеля

Выбирать время уборки картофеля стоит довольно тщательно потому, что ошибившись хотя бы на пару-тройку недель, вы рискуете потерять весь урожай. Дело в том, что слишком рано выкопанная картошка годна только для употребления в ближайшее время. Ее кожица тонка и подвержена механическим повреждениям, а значит, во время уборки часть клубней потеряет целостность и может загнить. Такие картофелины станут настоящей «бомбой замедленного действия» в вашем подполе, поскольку гниль или плесень с них распространится на существенную часть запасов.Затягивать со временем уборки картофеля в надежде, что кожица станет прочной, а картофелины вырастут максимально крупными до середины осени тоже не стоит. Во-первых, ковыряться в сырой земле в дождливую погоду – удовольствие на любителя. Во-вторых, к этому времени ботва картофеля не только желтеет, но и полностью высыхает или сгнивает, и искать куст приходится интуитивно. И наконец, обработка клубней картофеля и их закладка на хранение должны проводиться в сухую погоду, иначе запасы также могут загнить.Обычно в средней полосе уборка картофеля происходит в августе-сентябре, когда летняя жара уже закончилась, а сезон дождей еще не начался. Однако не только климат влияет на выбор времени, но и посаженный сорт.Чтобы облегчить себе копку картофеля, за пару недель до этого обрежьте усыхающую ботву и удалите крупные сорняки с рядков. Так вам легче будет сориентироваться «на местности» и не придется отвлекаться на дополнительные работы в процессе.Если ваша картошка относится к тем, что созревает за 45-60 суток, а посадили вы ее, как советуют традиции, на первые или вторые майские праздники, то копать можно уже во второй половине июня или начале июля. Однако крупных клубнеплодов в это время ждать не стоит, да и сохранить такой урожай хотя бы до зимы не представляется возможным. Поэтому ранние сорта стоит сажать либо в небольшом количестве (на еду в течение лета), либо для сезонной продажи.Понять, что первые ранние картофелины уже готовы к отправке на кухню, можно по двум основным признакам:листья картофеля желтеют, а стебли усыхают;над кустиком земля чуть приподнялась и растрескалась.Обнаружили нечто подобное? Значит, ваша первая картошечка уже готова к копке. Конечно, размером основная часть клубнеплодов будет с яйцо или чуть больше, но для летней выкопки и это отличный результат.Помните, что необходимо осуществить уборку ботвы картофеля с опустевших гряд. Разлагаясь прямо на картофельнике, она становится пристанищем для зимующих насекомых-вредителей, рассадником болезней, да и выглядит неаккуратно.Для тех, кто выращивает среднепоздние и поздние сорта этой культуры, уборка картофеля в августе или начале сентября – оптимальное решение. В это время клубни уже взяли от ботвы все, что могли, покрылись плотной кожицей и перестали расти. После полного усыхания наземной части в земле они просто хранятся, однако надолго оставлять их в таком «овощехранилище» не стоит.Увидели, что ботва на картофеле стала сохнуть и желтеть, планируйте через 3 недели приступить к копке.Конечно, вернее всего понять, пора ли доставать из сарая лопаты, вилы и культиваторы, позволит «тестовый» экземпляр. Выберите на поле два-три куста с ботвой разной степени усыхания и выкопайте их. Если шкурка на всех клубнях плотная, не висит «лохмотьями», а большинство картофелин уже отделилось от куста или делает это легко, значит можно приступать к уборке урожая. Если же какие-то кустики с зеленой ботвой кажутся вам недозревшими, пропускайте такие – они будут готовы во второй половине сентября.Выкопанный картофель перед уборкой на хранение нужно несколько часов просушить в тени, старательно очистить от налипшей земли и перебрать. Клубни с механическими повреждениями, гнилями, отверстиями, прогрызенными насекомыми, лучше сразу выбросить или использовать. Отобранный на хранение картофель разложите в ящики или сетчатые мешки и оставьте на неделю в прохладном месте с влажностью воздуха 90-95%. За это время зараженные или подвявшие клубни проявят себя, и вы сможете их отбраковать.Перед закладкой картофеля на хранение некоторые огородники его моют. Стоит ли это делать – личный выбор каждого. Конечно, зимой работать с такими запасами проще – не приходится таскать в кухню грязь, да и пораженные клубни заметны лучше. Однако потратить несколько часов на мытье и дополнительное время на тщательную сушку готов не каждый.Даже правильно выкопанный и подготовленный к зиме картофель может начать портиться, если в хранилище слишком влажно или бывают температурные перепады. Для того чтобы защитить свои запасы, можно опрыскать их раствором медного купороса (2 г препарата на 10 л воды) или суточным травяным настоем (1,5 кг сныти, 3,5 кг полыни и 750 г листьев табака на 10 л воды). Независимо от того, какое средство вы выберете, после опрыскивания клубни придется хорошо просушить.Если на вашем участке рос ранний картофель, и к началу августа вы уже убрали урожай, то не стоит отдавать землю в распоряжение сорнякам и зимующим насекомым-вредителям. После тщательной уборки растительных остатков, внесения осенних удобрений и перекопки на освободившейся территории можно успеть вырастить неплохую витаминную добавку к осеннему меню.Картофель активно забирает из почвы фосфор и калий, поэтому после каждого сезона их нужно восполнять. Для этого внесите на каждый квадратный метр земли по 15 г суперфосфата и сернокислого калия.До окончания теплого времени года вы успеете вырастить и собрать урожай редиса, листового и кочанного салата, мангольда, шпината, руколы, лука на перо и другой зелени. Некоторые дачники успевают вырастить на месте убранного картофеля даже скороспелую капусту, но рассадой придется озаботиться заблаговременно.А вот тем, кто живет в более теплых регионах, где сроки созревания картофеля приходятся на июль, можно позволить себе сразу два заманчивых варианта. Или вырастить второй урожай в этом же году и побаловать себя в начале осени молодой картошкой.Или же вырастить на освободившемся месте множество свежих овощей, в число которых входят и корнеплоды, и зелень, и кочанные культуры.