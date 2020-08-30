Как определить, что картошка уже созрела

Несвоевременная копка картофеля точно не пойдет впрок, причем как слишком ранняя, так и запоздалая. Как понять, когда можно выкапывать картофель, и по каким признакам отличить спелые клубни?
Сбор урожая картофеля все огородники начинают в разное время. Кто-то выкапывает первые кустики на еду уже в июле, особенно, если посадил ранние сорта, а кто-то верен традициям и ждет начала осени. Правильный срок начала копки зависит от множества факторов: сорта картофеля, погоды в регионе, частоты поливов, внесения подкормок и т.д. Довольно важно не ошибиться со временем, ведь уборка картофеля в неверные сроки лишит вас запасов на зиму.
Чем опасна ранняя или поздняя уборка картофеля
Выбирать время уборки картофеля стоит довольно тщательно потому, что ошибившись хотя бы на пару-тройку недель, вы рискуете потерять весь урожай. Дело в том, что слишком рано выкопанная картошка годна только для употребления в ближайшее время. Ее кожица тонка и подвержена механическим повреждениям, а значит, во время уборки часть клубней потеряет целостность и может загнить. Такие картофелины станут настоящей «бомбой замедленного действия» в вашем подполе, поскольку гниль или плесень с них распространится на существенную часть запасов.
Затягивать со временем уборки картофеля в надежде, что кожица станет прочной, а картофелины вырастут максимально крупными до середины осени тоже не стоит. Во-первых, ковыряться в сырой земле в дождливую погоду – удовольствие на любителя. Во-вторых, к этому времени ботва картофеля не только желтеет, но и полностью высыхает или сгнивает, и искать куст приходится интуитивно. И наконец, обработка клубней картофеля и их закладка на хранение должны проводиться в сухую погоду, иначе запасы также могут загнить.
Когда можно копать картофель
Обычно в средней полосе уборка картофеля происходит в августе-сентябре, когда летняя жара уже закончилась, а сезон дождей еще не начался. Однако не только климат влияет на выбор времени, но и посаженный сорт.
Чтобы облегчить себе копку картофеля, за пару недель до этого обрежьте усыхающую ботву и удалите крупные сорняки с рядков. Так вам легче будет сориентироваться «на местности» и не придется отвлекаться на дополнительные работы в процессе.
Когда копать ранний картофель
Если ваша картошка относится к тем, что созревает за 45-60 суток, а посадили вы ее, как советуют традиции, на первые или вторые майские праздники, то копать можно уже во второй половине июня или начале июля. Однако крупных клубнеплодов в это время ждать не стоит, да и сохранить такой урожай хотя бы до зимы не представляется возможным. Поэтому ранние сорта стоит сажать либо в небольшом количестве (на еду в течение лета), либо для сезонной продажи.
Понять, что первые ранние картофелины уже готовы к отправке на кухню, можно по двум основным признакам:
листья картофеля желтеют, а стебли усыхают;
над кустиком земля чуть приподнялась и растрескалась.Обнаружили нечто подобное? Значит, ваша первая картошечка уже готова к копке. Конечно, размером основная часть клубнеплодов будет с яйцо или чуть больше, но для летней выкопки и это отличный результат.
Помните, что необходимо осуществить уборку ботвы картофеля с опустевших гряд. Разлагаясь прямо на картофельнике, она становится пристанищем для зимующих насекомых-вредителей, рассадником болезней, да и выглядит неаккуратно.
Когда копать картофель на хранение
Для тех, кто выращивает среднепоздние и поздние сорта этой культуры, уборка картофеля в августе или начале сентября – оптимальное решение. В это время клубни уже взяли от ботвы все, что могли, покрылись плотной кожицей и перестали расти. После полного усыхания наземной части в земле они просто хранятся, однако надолго оставлять их в таком «овощехранилище» не стоит.
Увидели, что ботва на картофеле стала сохнуть и желтеть, планируйте через 3 недели приступить к копке.
Конечно, вернее всего понять, пора ли доставать из сарая лопаты, вилы и культиваторы, позволит «тестовый» экземпляр. Выберите на поле два-три куста с ботвой разной степени усыхания и выкопайте их. Если шкурка на всех клубнях плотная, не висит «лохмотьями», а большинство картофелин уже отделилось от куста или делает это легко, значит можно приступать к уборке урожая. Если же какие-то кустики с зеленой ботвой кажутся вам недозревшими, пропускайте такие – они будут готовы во второй половине сентября.
Выкопанный картофель перед уборкой на хранение нужно несколько часов просушить в тени, старательно очистить от налипшей земли и перебрать. Клубни с механическими повреждениями, гнилями, отверстиями, прогрызенными насекомыми, лучше сразу выбросить или использовать. Отобранный на хранение картофель разложите в ящики или сетчатые мешки и оставьте на неделю в прохладном месте с влажностью воздуха 90-95%. За это время зараженные или подвявшие клубни проявят себя, и вы сможете их отбраковать.
Перед закладкой картофеля на хранение некоторые огородники его моют. Стоит ли это делать – личный выбор каждого. Конечно, зимой работать с такими запасами проще – не приходится таскать в кухню грязь, да и пораженные клубни заметны лучше. Однако потратить несколько часов на мытье и дополнительное время на тщательную сушку готов не каждый.
Даже правильно выкопанный и подготовленный к зиме картофель может начать портиться, если в хранилище слишком влажно или бывают температурные перепады. Для того чтобы защитить свои запасы, можно опрыскать их раствором медного купороса (2 г препарата на 10 л воды) или суточным травяным настоем (1,5 кг сныти, 3,5 кг полыни и 750 г листьев табака на 10 л воды). Независимо от того, какое средство вы выберете, после опрыскивания клубни придется хорошо просушить.
Что посадить после уборки картофеля
Если на вашем участке рос ранний картофель, и к началу августа вы уже убрали урожай, то не стоит отдавать землю в распоряжение сорнякам и зимующим насекомым-вредителям. После тщательной уборки растительных остатков, внесения осенних удобрений и перекопки на освободившейся территории можно успеть вырастить неплохую витаминную добавку к осеннему меню.
Картофель активно забирает из почвы фосфор и калий, поэтому после каждого сезона их нужно восполнять. Для этого внесите на каждый квадратный метр земли по 15 г суперфосфата и сернокислого калия.
До окончания теплого времени года вы успеете вырастить и собрать урожай редиса, листового и кочанного салата, мангольда, шпината, руколы, лука на перо и другой зелени. Некоторые дачники успевают вырастить на месте убранного картофеля даже скороспелую капусту, но рассадой придется озаботиться заблаговременно.
А вот тем, кто живет в более теплых регионах, где сроки созревания картофеля приходятся на июль, можно позволить себе сразу два заманчивых варианта. Или вырастить второй урожай в этом же году и побаловать себя в начале осени молодой картошкой.
Или же вырастить на освободившемся месте множество свежих овощей, в число которых входят и корнеплоды, и зелень, и кочанные культуры.
Читать далее →
Свежие комментарии