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Куда применить остатки свечей

Благодаря свечам мы устраиваем романтическую атмосферу дома. Также свечи спасают нас, когда отключают электричество. Но многие совершенно не знают, что воск от свечи – это очень функциональная вещь. При помощи воска можно решить очень много бытовых проблем.

1. Устранить скрип дверей


Если ваши двери постоянно скрипят и жутко раздражают, тогда можно взять небольшой кусочек воска и натереть им шарниры. Важно протереть воском не только внешнюю часть, но и внутреннюю.

Куда применить остатки свечей

2. Убрать потертости или царапины на мебели


Благодаря составу воска, который позволяет расщепляться на мелкие кусочки, можно убрать многие царапины и потертости с любой деревянной мебели. Для этого нужно тереть воск так, чтобы он заполнил весь дефект. После этого вам нужно еще докупить лак или маркер, которые закрасят любые остатки царапин.
Куда применить остатки свечей

3. Заполнить щели или трещины в окне


Чтобы в вашей квартире всегда было тепло и не было намека на сквозняки, можно использовать воск в качестве заполнителя всех трещин. Воск не даст проникнуть холодному воздуху в дом, тем самым вы сможете значительно экономить на теплоэнергии.
Куда применить остатки свечей

4. Смазать молнию


Если молния на одежде плохо работает и постоянно заедает, то обновить ее можно при помощи воска. Нужно хорошо натереть весь участок молнии воском и пройтись по всей длине собачкой, чтобы все распределилось равномерно.

Куда применить остатки свечей

5. Починить растрепанные шнурки


Шнурки на самом кончике часто распускаются, что усложняет задачу их продевания в отверстия обуви. Для обновления шнурков можно использовать расплавленный воск. Просто обмакните кончики шнурков и подождите до полного высыхания воска.
Куда применить остатки свечей

6. Сделать аромалампу


 Если у вас осталось очень много разных ароматических свечей, значит, это повод сделать хороший освежитель воздуха. Для этого нужно взять специальную емкость, в которую можно опускать по маленькому кусочку ароматической свечи, и наслаждаться приятным ароматом по всей квартире.

Куда применить остатки свечей

7. Сделать новую свечу 


Из остатков воска можно смастерить новую свечку. Для этого нужно расплавить воск на водяной бане и смешать в одной емкости, предварительно вставив фитиль.
Куда применить остатки свечей

8. Создать печать на конверте или письме


Очень оригинальная идея использования воска – это печать на письме. Для этого воск растапливают и добавляют в него немного коричневой или любой другой краски. Выливают на письмо и берут любой штамп, хорошо придавливают и получают своеобразную печать, как у многих царей и правителей прошлых веков.
Куда применить остатки свечей

9. Натереть лопату для уборки снега



Если внешнюю часто лопаты натереть воском, то это значительно облегчит процесс уборки снега. Благодаря скользкой поверхности из-за воска снег не будет прилипать к лопате, и вы сможете гораздо быстрее избавить свой двор от снега.
Куда применить остатки свечей

Простой воск от любой свечи – это многофункциональный состав, который можно использовать в хозяйстве. Обязательно поэкспериментируйте с воском, может быть, у вас появятся другие идеи эффективного использования остатков от свечей.
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