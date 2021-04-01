Табу на джинсы и чеснок и другие странные правила, которым должны следовать члены британской королев

Мировая общественность вот уже второй месяц обсуждает новость о том, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от всех титулов и привилегий. Пока одни гадают, что же стало причиной такого решения (давление папарацци, контроль со стороны королевы, слухи…), другие считают, что бывшая актриса просто устала жить «по протоколу». А ведь если задуматься, вполне возможно, что «мегзит» произошел именно потому, что герцогиня Сассекская просто не смогла освоить новые правила, которым она должна следовать, будучи членом королевской семьи. Ведь они регламентируют не только то, как нужно вести себя в обществе, но и даже диктуют, какой цвет лака для ногтей или модель туфель стоит выбирать для выхода в свет.
Мы собрали для вас неожиданные правила, которым должны следовать члены монаршей семьи Великобритании.
Никогда не поворачивайтесь спиной к королеве
Из этой же серии «не прикасайтесь к королеве». Вы спросите: «Почему?» Объяснение простое: это считается знаком неуважения и грубостью. Обратите внимание, даже супруг королевы, герцог Эдинбургский Филипп, всегда идет на несколько шагов позади от ее величества.
Впрочем, иностранные гости, даже самые высокопоставленные, иногда попадают в курьезные ситуации, нарушая протокол. К примеру, перед тем, как приехать в Лондон весной 2009 года, тогдашний президент США Барак Обама и его супруга Мишель тщательно изучили правила монаршего семейства и почти всю встречу стояли спиной к камерам потому, что разговаривали с Елизаветой II. СМИ смогли их «поймать» только тогда, когда пришло время делать официальные фотографии. Однако первая леди Америки все же опростоволосилась, слегка приобняв королеву. Британских подданных настолько оскорбил этот жест, что Букингемскому дворцу пришлось делать официальное заявление о том, что объятия были взаимными.
Оказывается, Мишель Обама любит обнимашки
А вот нынешний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заморачиваться с изучением королевского протокола не стал: в 2018 году он, прибыв с визитом в Соединенное Королевство, мало того, что все время стоял спиной к Елизавете, но и почти не обращал на нее внимания и шел прямо перед ней. А позже лидер США и его супруга Мелания просто пожали руку удивленной королеве, вместо того, чтобы сделать реверанс и поклониться. Видимо, желание прикоснуться к монаршей особе было сильнее.
Дональд Трамп не стал изучать королевский протокол и попал впросак
Строгий дресс-код для королевских детей
Принца Джорджа до 8 лет можно увидеть только в шортах
Вы замечали, что старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джордж в любую погоду носит шорты? Конечно, его родители могут позволить себе приобрести для наследника не одну пару брюк. Но ношение шорт маленькими членами монаршей семьи – еще одно требование протокола. Дело в том, что брюки обычно носят маленькие мальчики, являющиеся представителями среднего класса, или же те, кто живут в пригороде. А приравниваться ни к первым, ни ко вторым, никто из членов семьи Елизаветы II не хочет. Поэтому брюки появятся в гардеробе Джорджа лишь тогда, когда ему исполнится 8 лет.
Впрочем, это правило касается и его сестренки Шарлотты. Конечно, ни о каких брюках на девочке, являющейся представительницей аристократией, и речи быть не может. Но дочь Уильяма и Кейт вы никогда не увидите в пышных розовых платьях с рюшами (обычно ведь в таком наряде представляют настоящих принцесс). В королевском протоколе сказано, что у девочек должен быть «традиционный и чистый вид». Поэтому и ломится шкаф маленькой Шарлотты от всевозможных милых, но простых платьиц и кардиганов.
Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Не забываем про дресс-код для женщин – членов королевской семьи
Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Гораздо сложнее следовать протоколу девушкам, которым повезло стать родственницами королевы. Для них существует столько правил, что по ним можно составить отдельную полноценную статью. К примеру, цветной лак – это табу. Допускается только нейтральный маникюр. К тому же Елизавета не любит обувь на танкетке, поэтому никто из ее членов семьи и приближенные не носят подобные туфли и босоножки. Но однажды этот запрет нарушила Кейт Миддлтон (кто бы мог подумать). В 2013 году весь мир увидел фото, на котором герцогиня Кембриджская играет в волейбол в туфлях на танкетке. Видимо, королевы с ней рядом в этот момент не было.
Когда королева не видит, Кейт Миддлтон тоже нарушает правила.
Кстати, не все королевские особы могут носить тиару. Это привилегия только замужних женщин. Впервые примерить подобный аксессуар девушкам разрешается только в день свадьбы. А после тиары можно надевать только на особо торжественные мероприятия. На Кейт Миддлтон в день ее свадьбы с принцем Уильямом была украшение, «доставшееся ей по наследству» от принцессы Дианы.
Носить тиары могут только замужние женщины
Также для монарших особ действует табу на джинсы, а носить колготки рекомендуется, но это условие необязательное (но вы же знаете, что кроется под этими словами). Кстати, Меган Маркл, которая, скорее всего, является рекордсменом по нарушениям протокола, во время объявления помолвки с принцем Гарри была без чулок.
Нарушать королевский протокол Меган Маркл начала уже во время помолвки с принцем Гарри
«Запасная» одежда должна быть всегда при себе
Траурный наряд монаршие особы берут с собой в поездки
Члены королевской семьи всегда должны быть готовы к неожиданностям. И поэтому, отправляясь в путешествия или просто совершая какой-либо визит, у всех должны быть припасены предметы гардероба, уместные при том или ином случае. Поэтому у маленького Джорджа всегда с собой пять пар шорт разных расцветок, а у Шарлотты – не меньше 10 заколок.
Но вернемся ко взрослым представителям голубых кровей: каждый из них должен взять с собой в поездку траурный наряд. Традиция эта появилась в 1952 году. Тогда еще Елизавета не была королевой, и во время поездки в Кению ей сообщили, что скончался ее отец Георг VI. Черного платья у наследницы с собой не было, поэтому ей пришлось ждать в самолете, когда ей доставят траурное одеяние. Только переодевшись, будущая королева появилась перед подданными.
Кстати, в целях безопасности члены королевской семьи никогда не летают вместе (кроме детей, которым не исполнилось 12 лет, - их сопровождают мамы). Великобритания не должна остаться без наследников, поэтому если с одним из них что-то случится, другой наверняка останется жив.
Высказываться только по очереди
Даже обед должен идти по протоколу.
Королевский обед – особый ритуал. Стоит ли говорить о том, что все присутствующие на нем должны есть в одном темпе с королевой и заканчивать трапезу в тот момент, когда ее величество отложила вилку и нож. Но и мило беседующих людей во время официальных встреч за столом вы не увидите: присутствующие могут говорить с Елизаветой в определенное время.
Так, почетные гости обычно сидят справа от королевы, и, как правило, она общается с ними во время подачи первого блюда. А когда приносят второе, ее величество переключает внимание на того, кто находится слева от нее.
Те, кто не знают этих правил, могут оказаться в непростой ситуации. Так, однажды именитый автогонщик Льюис Хэмилтон во время визита в Букингемский дворец говорил не по очереди, и ему дали понять, что ведет он себя неподобающе.
Никакого чеснока
Конечно, члены королевской семьи редко готовят сами, но к еде у них особые требования
Монаршие особы могут позволить себе самые изысканные блюда, приготовленные лучшими поварами. Но на столе королевы вы никогда не увидите морепродукты, сырое мясо, ракообразных и сырую воду. Дело в том, что эти продукты не только долго усваиваются желудком, но и могут вызвать серьезные пищевые отравления. Подвергать опасности свое здоровье со стороны наследников престола считается неразумным.
Но вот почему не пришелся ко двору чеснок, неизвестно. На кухне Букингемского дворца вообще не бывает этого ингредиента. Возможно, Елизавета II просто не переносит его запах. Также не жалуют представители голубых кровей пасту, рис и картофель.
Нет «Монополии»!
Принц Эндрю объяснил, почему членам его семьи нельзя играть в "Монополию"
Казалось бы, «Монополия» - обычная настольная игра, созданная лишь для развлекательных целей. Но членам королевской семьи разрешено выбирать любой вид отдыха, кроме этого. Долгое время было непонятно, почему появилось это странное табу. Но когда в 2008 году принцу Эндрю, сыну Елизаветы, преподнесли в качестве презента «Монополию», он признался, что игра создает конкуренцию, и из милой она превращается в злобную и порочную.
Мы рассказали вам всего лишь о малой части требований, которые должны соблюдать члены британской королевской семьи. Хотя на самом деле представители Букингемского дворца утверждают, что никакого протокола нет. Сложно в это поверить. Поэтому, может, Меган Маркл права, что решила жить по своим правилам?
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