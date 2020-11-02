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Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

Кальчо флорентино (или просто calcio) — одна из самых ранних форм футбола (если это вообще можно называть футболом), правила которой окончательно сформировались уже к 1580 году. Сначала в него играли местные богачи, аристократы и священнослужители — правда, сейчас такое положение вещей представить себе сложно. А дело вот в чем: игра представляет собой скорее огромное кровавое месиво, чем как таковую игру в мяч. Матч длится 55 минут, большую часть времени сакральный спортивный снаряд остается лежать на месте, а игроки мутузят друг друга, пока не выбьют всю дурь или пока просто не выбьются из сил.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

Кроме прочего, кальчо — это еще и очень локальное мероприятие, в котором задействовано всего четыре команды из ближайших населенных пунктов (у каждой свой цвет: белый, синий, красный и зеленый), а их встреча проходит всегда на одном и том же месте — на площади Санта-Кроче. В качестве иллюстрации приведем известную цитату бывалого игрока в кальчо: «Это жестокая игра, драка там идет взаправду. В 1994 году я провел 15 часов в хирургическом отделении после кальчо. Я прибыл туда, неся глаз в руке и практически без зубов. В этом году мой сын примет участие в своей первой игре. Ему всего 18». В 2006 году проведение кальчо отменили на целых два года из-за ожесточенных схваток между белой и синей командами, но позже возобновили опять — этому своеобразному воскрешению и посвятил свой очередной проект фотограф Давид Рамос, попытавшийся посмотреть, как играют в такой жестокий спорт в ХХI веке.



Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

1. Игроки в кальчо на площади Санта-Кроче, 30 июня 2013 года. Финальное сражение за первое место между игроками белой и синей команды.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

2. Игроки белой команды тренируются в зале.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

3. Тренировка по боксу среди игроков белой команды.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

4. Бывший игрок в кальчо обнимает своего друга и нынешнего члена белой команды в столовой после тренировки.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

5. Родственники игроков белой команды наблюдают за тренировкой в резиденции белых.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

6. Тренировка игроков синей команды.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

7. Игроки синей команды борются посреди поля во время тренировки.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

8. Игроки синей команды устроили барбекю после завершения поздней тренировки.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

9. 43-летний Антонио и его брат — 40-летний Леонардо — устроили тренировку по боксу в своем спортзале, в резиденции синих.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

10. Леонардо с дочерью за обедом.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

11. Игроки белой команды молятся за день до начала очередного матча.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

12. Белая команда в раздевалке перед стартом полуфинала.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

13. Джиани, игрок синей команды, делает повязки на руках перед финальным матчем.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

14. Синие отдыхают перед финалом.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

15. Реакция синих на речь тренера.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

16. «Победа или смерть» — надпись на повязке игрока синей команды.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

17. Еще один игрок синей команды перевязывает руку соратнику перед началом матча.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

18. Синяя команда в автобусе.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

19. Игрок по кличке Верона идет по улице в толпе перед началом полуфинала.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

20. Татуированный игрок синей команды идет к площади Санта-Кроче перед началом игры.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

21. 38-летний игрок белой команды по имени Марцио обнимает сына.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

22. Синяя команда на улице перед началом матча.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

23. Игроки синей команды выходят на площадь Санта-Кроче.

http://vs-t.ru/samaya-krovozhadnaya-raznovidnost-futbola-kalcho-florentinoСамая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

24. Болельщики белой команды приветствуют своих игроков.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

25. Игрок синей команды и представление болельщиков на фоне.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

26. Малолетние болельщики выкрикивают лозунги в поддержку белой команды.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

27. Начало.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

28. Завязка драки между игроками белой и синей команд.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

29. Бой один на один в центре площади.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

30. Массовое столкновение на поле.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

31. Продолжение драки у бортов поля.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

32. Игрок белой команды ведет мяч.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

33. Перехват мяча игроками синей команды.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

34. Игрок по кличке Верона во время матча.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

35. Игроки синей команды начинают праздновать свою победу.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

36. Еще один игрок синей команды.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

37. Продолжение празднования.

Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

 

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Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

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Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентиноПодписаться на мой Instagram

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