Самая кровожадная разновидность футбола — кальчо флорентино

Кальчо флорентино (или просто calcio) — одна из самых ранних форм футбола (если это вообще можно называть футболом), правила которой окончательно сформировались уже к 1580 году. Сначала в него играли местные богачи, аристократы и священнослужители — правда, сейчас такое положение вещей представить себе сложно. А дело вот в чем: игра представляет собой скорее огромное кровавое месиво, чем как таковую игру в мяч. Матч длится 55 минут, большую часть времени сакральный спортивный снаряд остается лежать на месте, а игроки мутузят друг друга, пока не выбьют всю дурь или пока просто не выбьются из сил.







Кроме прочего, кальчо — это еще и очень локальное мероприятие, в котором задействовано всего четыре команды из ближайших населенных пунктов (у каждой свой цвет: белый, синий, красный и зеленый), а их встреча проходит всегда на одном и том же месте — на площади Санта-Кроче. В качестве иллюстрации приведем известную цитату бывалого игрока в кальчо: «Это жестокая игра, драка там идет взаправду. В 1994 году я провел 15 часов в хирургическом отделении после кальчо. Я прибыл туда, неся глаз в руке и практически без зубов. В этом году мой сын примет участие в своей первой игре. Ему всего 18». В 2006 году проведение кальчо отменили на целых два года из-за ожесточенных схваток между белой и синей командами, но позже возобновили опять — этому своеобразному воскрешению и посвятил свой очередной проект фотограф Давид Рамос, попытавшийся посмотреть, как играют в такой жестокий спорт в ХХI веке.

1. Игроки в кальчо на площади Санта-Кроче, 30 июня 2013 года . Финальное сражение за первое место между игроками белой и синей команды.2. Игроки белой команды тренируются в зале.3. Тренировка по боксу среди игроков белой команды.4. Бывший игрок в кальчо обнимает своего друга и нынешнего члена белой команды в столовой после тренировки . 5. Родственники игроков белой команды наблюдают за тренировкой в резиденции белых.6. Тренировка игроков синей команды.7. Игроки синей команды борются посреди поля во время тренировки.8. Игроки синей команды устроили барбекю после завершения поздней тренировки.9. 43-летний Антонио и его брат — 40-летний Леонардо — устроили тренировку по боксу в своем спортзале, в резиденции синих . 10. Леонардо с дочерью за обедом.11. Игроки белой команды молятся за день до начала очередного матча.12. Белая команда в раздевалке перед стартом полуфинала.13. Джиани , игрок синей команды, делает повязки на руках перед финальным матчем.14. Синие отдыхают перед финалом.15. Реакция синих на речь тренера.16. «Победа или смерть» — надпись на повязке игрока синей команды.17. Еще один игрок синей команды перевязывает руку соратнику перед началом матча.18. Синяя команда в автобусе.19. Игрок по кличке Верона идет по улице в толпе перед началом полуфинала.20. Татуированный игрок синей команды идет к площади Санта-Кроче перед началом игры . 21. 38-летний игрок белой команды по имени Марцио обнимает сына.22. Синяя команда на улице перед началом матча.23. Игроки синей команды выходят на площадь Санта -Кроче.24. Болельщики белой команды приветствуют своих игроков.25. Игрок синей команды и представление болельщиков на фоне.26. Малолетние болельщики выкрикивают лозунги в поддержку белой команды.27. Начало.28. Завязка драки между игроками белой и синей команд.29. Бой один на один в центре площади.30. Массовое столкновение на поле.31. Продолжение драки у бортов поля.32. Игрок белой команды ведет мяч.33. Перехват мяча игроками синей команды.34. Игрок по кличке Верона во время матча.35. Игроки синей команды начинают праздновать свою победу.36. Еще один игрок синей команды.37. Продолжение празднования.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: