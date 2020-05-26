Комнатные растения, которые принесут в дом богатство и удачу

Растениям уже давно приписывают самые разные свойства и считают, что они обладают определенной энергией. Каким-то образом эта энергия влияет и на нас с вами.

Есть растения, очищающие дом от всего дурного, есть те, которые приносят согласие, долголетие и покой, а есть цветы, которые нужно иметь, если нужно, чтобы в дом пришла любовь. Мы решили выяснить, какие цветы приносят успех и удачу, и сделали подборку самых «денежных» растений.







Денежное дерево

Комнатный бамбук

Денежное дерево, Толстянка

Фикус

Фиалка

Плющ обыкновенный

Китайское денежное дерево

Кордилина

Кислица треугольная

Шпороцветник

Также известное как каштан Гвиана или пахира. Цветок растет в тропиках, в Центральной и Южной Америке. Согласно философии фэн-шуй, деревце приносит в дом благосостояние и удачу.Его часто дарят друзьям, родственниками и знакомым, когда кто-то собирается жениться, устраивается на новую работу или начинает новое дело. Выращивать пахиру не сложно, она не требует много света и хорошо себя чувствует даже при прохладной температуре воздуха.Один из самых популярных символов фэн-шуй, способный привлекать благоприятную энергию Ци, а значит — улучшать ту сферу жизни, которую вы хотите активизировать. Своего владельца бамбук наделяет стойкостью и выносливостью, а в дом приносит счастье и процветание. Ну и ухода почти никакого не требует, достаточно вовремя доливать воды в емкость.Чтобы привлечь богатство и процветание, расположите бамбук на Юго-Востоке, а если хотите, чтобы все в доме были здоровы и счастливы, ставьте бамбук в центре дома.В практике фэн-шуй считается, что растения с округлыми, мягкими листьями приносят удачу и благополучие. У толстянки листья как раз такие, не удивительно, что ее заводят в доме для привлечения денег. В уходе она совсем неприхотлива: достаточно поливать ее, когда почва станет сухой, и обеспечивать солнечный свет на несколько часов в день.Для того, чтоб в доме водились деньги, советуют применять небольшую хитрость: закопать в горшочке с толстянкой одну монетку или повесить китайские монетки на листья деревьев. Так они будут давать дереву дополнительную силу. Работает ли эта хитрость на практике или нет, мы не проверяли, но попробовать можно.Фикус с его округлыми листьями тоже приносит удачу, богатство и процветание. Его следует ставить рядом со входом в дом или в офис, в «зону богатства». Ухаживать за фикусом тоже не сложно, разместить его следует в полутени и использовать хорошо дренированную смесь для горшечных растений.Еще одно мощное растение, привлекающее в дом удачу. Поставить ее нужно в юго-восточном уголке вашего дома, тогда она будет приносить финансовый достаток и процветание. Обязательно приобретите пару фиалок, если любите комнатные цветы. Помимо того, что эти маленькие цветочки являются настоящим «магнитом для денег» (здесь, правда, нет никаких научных доказательств), они просто очень красивые и поднимают настроение всякий раз, когда вы на них смотрите.Плющ «дьявола» и плющ «Соломоновых островов» — это всего лишь симпатичное вьющееся растение, которое мы привыкли видеть во многих домах. Считается, что плющ отгоняет негативную энергию, особенно из спальни, а в качестве бонуса — приносит удачу и процветание. Но, пожалуй, главное, преимущество плюща — это то, что растение является своеобразным фильтром, т.к. очищает воздух от всевозможных токсинов и вредной химии. Специалисты фэн-шуй настоятельно рекомендуют посадить такую лиану в доме, т.к. она приносит удачу.И снова, красивые округлые листья, делают китайские денежные деревья популярными растениями, которые любят размещать в домах для привлечения успеха, удачи и денег.Растение хорошо себя чувствует на солнечной стороне, но под прямые солнечные лучи его ставить не нужно. Сильный полив китайскому деревцу тоже противопоказан.Считается, что к ордилина обладает потрясающими магическими свойствами. Если выращивать ее в своем доме, это принесет вам деньги и настоящее счастье.Существует примета, что если кордилина дает второй стебель, значит в ваш дом скоро придет настоящая любовь.Люди, которые верят в приметы, уверяют, что растение приносит в дом только положительную энергию: защищает семью от ссор и скандалов, дарит атмосферу спокойствия.Европейцы дарят иногда кислицу на новоселье, т.к. считают, что вместе с цветком в дом приходит удача для всех членов семьи. Кислица или трилистник известен и в ирландском фольклоре, и тоже считается счастливым растением.Растение еще называют плектрантус или шведский плющ и также считают одним из лучших растений, которые привлекают в дом деньги и удачу. Выращивать его легко в качестве вьющегося или ползучего растения. Если вы посадили плектрантус в доме, разместите его на высоте, чтобы ветвям было, куда опускаться. Плющ не любит прямые солнечные лучи, поэтому размещать его лучше в полутени.Любопытно, что в Швеции некоторые люди покупают лотерейные билеты, держа в одной руке веточку плектрантуса.