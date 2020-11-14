10 известных запрещённых книг

«Лолита»

«…Если попросить нормального человека отметить самую хорошенькую на групповом снимке школьниц или гёрлскаутов, он не всегда ткнёт в нимфетку. Надобно быть художником и сумасшедшим, игралищем бесконечных скорбей, с пузырьком горячего яда в корне тела и сверхсладострастным пламенем, вечно пылающим в чутком хребте…»Роман Владимира Набокова, написанный в 1955-м году, раскрывает извращённое сознание Гумбер Гумберта, высокообразованного человека со склонностью к педофилии и крайней одержимостью «нимфетками» — девочками в возрасте около 12 лет. «Лолита» впервые появилась во французской порнографической прессе после того, как её четырежды отклонили разные издательства, но вскоре была запрещена во Франции за крайнюю непристойность. Книгу также не допустили до прилавков в Южной Африке, Новой Зеландии, Англии и Аргентине. Однако в США её никогда официально не запрещали, потому что в то время сексуальность и подростковый секс не выходили за рамки нормы. В любом случае, большинство стран жёстко критиковали «Лолиту» за откровенное изображение сексуальных отношений между ребёнком и взрослым.