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Что о нас говорят любимые слова-паразиты: 8 примеров

Когда мыслительный процесс слишком медленный, а говорить уже надо, именно лишние слова помогают выиграть время. Слова-паразиты. И каждое из этих слов или словосочетаний помогает понять особенности характера человека.

NaVoTe.ru публикует список слов-паразитов и их психологических расшифровок, составленный психологом Андреем Жельветро.

Что о нас говорят любимые слова-паразиты: 8 примеров


  1. «Кстати» — это слово употребляют люди, которым не хватает внимания. Они часто ощущают неловкость и неуверенность в новой компании и поэтому и прикрывают свое смущение словом «кстати». Даже в том случае, если это вообще не кстати.

  2. «Короче» — показатель торопливости, нервозности и агрессии. Чаще всего этим словом пользуются вспыльчивые люди. Можно встретить также часто употребление этого слова у людей болтливых и не умеющих справляться с этим своим качеством.

  3. «Это самое» — говорят те люди, которым лень исполнять свою работу и свои домашние обязанности. Они могут быть ненадежны и импульсивны, так что на них нельзя слишком сильно надеяться. А еще подобные личности ловко избегают наказаний, вовремя сваливая свою вину на ближайших подходящих для этого жертв.

  4. «Вообще-то» — еще одно слово из ежедневного лексикона неуверенных в себе людей. Но, в отличие от «кстати», эти личности обладают завидным талантом закатывать скандалы буквально на ровном месте.
    Правда, делают они так по причине той же неуверенности в себе.

  5. «На самом деле» — проскакивает в разговорах самоуверенных и эгоистичных людей. Они доверяют только своему опыту и своему мнению, а все остальное их просто не интересует. Как правило, человек-«на самом деле» тяжело заводит друзей и завязывает отношения, потому что считает себя одного единственным и неповторимым. Другие же люди — это просто публика для его выступлений.

  6. «Типа» и «Значит» любят повторять настоящие консерваторы. Они против всего нового и правоту своего мнения всегда могут доказать агрессивным отношением к собеседнику.

  7. «Как бы» — это признак творческой натуры, которая часто проводит время в своем выдуманном мире. Именно этим словосочетанием такие люди неосознанно подчеркивают свою оторванность от социума и всю относительность каждого события в собственной жизни.

  8. «Просто» часто произносят в речи те люди, мнение которых не бывает самостоятельным. Они зависят от своего окружения и боятся взять на себя хоть какую-то ответственность. А еще они часто оправдываются, чем окончательно «роняют» себя в глазах знакомых людей.



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