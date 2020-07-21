Самые глубокие реки в России

Казалось бы простой вопрос. Все мы знаем великие реки России и какие из них самый протяженные, это видно и по карте. А вот сможете ли вы вот так с ходу назвать самую глубокую реку в стране?





Шестое место – Волга

Пятое место – Иртыш

Четвертое место – Лена

Третье место – Кама

Второе место – Обь

Самая глубокая река в России