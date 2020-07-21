Самые глубокие реки в России

Казалось бы простой вопрос. Все мы знаем великие реки России и какие из них самый протяженные, это видно и по карте. А вот сможете ли вы вот так с ходу назвать самую глубокую реку в стране?
Шестое место – Волга
Волга – это известнейшая река России, о которой написано так много песен, она фигурирует в литературных произведениях, на картинах, в кинофильмах. Целый ряд крупнейших городов страны появился по берегам именно этого водоема. Она рождается на Валдайской возвышенности, несет свои воды до Каспийского моря, при впадении в которое образует широкую дельту. Южная часть реки служит местом обитания ценных пород рыбы, в этих же районах находят скифское золото, что не случайно. Ведь еще Геродот, описавший Волгу в 5 веке до нашей эры, указал ее принадлежность к Скифии. Длина Волги составляет 3530 км, что же до глубины – обычно указываются показатели в 11-17 метров. Также есть отдельные места, где показатель глубины достигает 18 метров.
Пятое место – Иртыш
Иртыш – это левый приток Оби, река проходит по территории нескольких стран – России, Казахстана, Китая. Это второй по длине приток во всем мире, опережает его только Миссури. В России протекает через Омскую и Тюменскую области,через Ханты-Мансийский округ. Помимо длины, Иртыш обладает и существенной глубиной, которая достигает местами 20 метров. Здесь активно рыбачат, отдыхают. Богатый природный мир реки сохранился, несмотря на антропогенное воздействие.
Четвертое место – Лена
Лена – это самая крупная река Средней Сибири, ее длина вместе с дельтой составляет 4400 км, глубина около 25 метров. Впадает она в море Лаптевых, которое относится к Северному Ледовитому океану. Течет по Якутии, Иркутской области. Наиболее известные достопримечательности, связанные с этой рекой – Ленские столбы, скальные образования естественного происхождения, находящиеся вдоль ее берега. В то время, как один берег остается относительно пологим, вдоль другого можно видеть эти скальные гребни. Река начинается недалеко от озера Байкал, делает крюк к Якутску, потом устремляется на северные территории. Как и другие крупные северные реки, она богата рыбой.
Третье место – Кама
Кама – это крупнейший приток Волги, с длиной 1805 км. И эта река значительно глубже, в то время как в самых глубоких местах Волги показатель не превышает отметки в 18 м, Кама достигает 29 метров глубины. В своем истоке река неглубокая, отличается мутностью вод. Но в дальнейшем, направляясь к Волге, становится все более широкой, полноводной и глубокой. Это судоходная река – как и все прочие с такими глубинами. Водный путь, который она открывает, позволяет добираться до удаленных поселков. Кроме того, в прошлом по этой реке сплавляли лес. Сегодня эта практика прекращена, а дно реки прочищено от затонувших бревен.
Второе место – Обь
Обь – одна из крупнейших сибирских рек, также она относится к перечню самых крупных в мире. Длина реки — 3650 км, если считать с истоком Иртыша, то 5410 км, она начинается при соединении Катуни и Бии. Обь – лидер по длине в Сибири. Впадает эта река в Карское море, образуя Обскую губу. Река отличается не только размерами, но и глубиной, достигающей 40 метров. Плавно проходят по Западно-Сибирской низменности, периодически много петляя, она проходит степи и лесостепи, минует тайгу, тундру. Обь богата рыбой, отличается богатой флорой и фауной.
Самая глубокая река в России
Самая глубокая река в России это Енисей. Река входит также в перечень крупнейших в мире. От истока Большого Енисея вода пробегает порядка 4100 км, в рамках Малого Енисея вода протекает более 4200 км. Река делит Сибирь на Западную и Восточную части, а начинается она в Кызыле. Официально глубина реки составляет 66 метров у Осиновых порогов, это место считается наиболее глубоким. Однако рыбаки и сотрудники речного флота утверждают, что есть и более глубокие места с показателем более 100 м. Однако эта информация на данный момент нуждается в проверке, а река – в более детальном исследовании. Ведь она может оказаться одной из самых глубоких в мире. Тем более, что можно заподозрить часть русла в тектоническом происхождении. А именно тектонические водоемы, образующиеся в трещинах и разломах геологического происхождения, оказываются на практике наиболее глубокими. Таковы наиболее глубокие реки России – в этот список попал Енисей, Обь, Лена, Кама, Иртыш, Волга. Однако стоит помнить,что не все данные в этой категории являются окончательными и идеально точными. И дело заключается даже не в изменчивости рек. Не все они исследованы до конца – особенно сибирские, текущие по труднодоступным участкам. Вероятно, в будущем ученые и исследователи смогут представить больше точной и подробной информации на этот счет.
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