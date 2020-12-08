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Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

Наталья Селезнёва, Елена Проклова, Инна Чурикова, Ирина Алферова, Вера Алентова, Екатерина Зинченко, Евгения Симонова, Ирина Купченко, Наталья Крачковская… Пришлось немножко повозиться, но захотелось сделать несколько скриншотов «на память»…

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

1. Наталья Селезнёва. «Алеша Птицын вырабатывает характер» (1953)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

2. Елена Проклова. «Звонят, откройте дверь» (1965)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

3. Инна Чурикова. «Тучи над Борском» (1960), «Я шагаю по Москве» (1963)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

4. Ирина Алферова. «Алексеич» (1970)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

5. Вера Алентова. «Дни лётные» 1965)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

6. Евгения Симонова. «В бой идут одни «старики» (1973)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

7. Екатерина Зинченко. «Внимание, черепаха!» (1969)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

8. Ия Нинидзе. «Не горюй» (1968)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

9. Ирина Мазуркевич. «Чудо с косичками» (1974)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

10. Ирина Купченко. «Дворянское гнездо» (1969)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

11. Маргарита Терехова. «Здравствуй, это я» (1965)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

12. Наталья Андрейченко. «Степанова памятка» (1976)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

13. Галина Польских. «Белые ночи» (1959), «Я шагаю по Москве» (1963)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

14. Светлана Немоляева. «Близнецы» (1945), «Евгений Онегин» (1958)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

15. Софико Чиаурели. «Наш двор» (1956)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

16. Анастасия Вертинская. «Алые паруса» (1961)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

17. Наталья Кустинская. «Хмурое утро» (1959)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

18. Александра Захарова. «Дом, который построил Свифт» (1982)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

19. Александра Яковлева. «Экипаж» (1979)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

20. Татьяна Догилева.

«Отдать швартовы!» (1971)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

21. Ирина Муравьёва. «Страница жизни» (1972)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

22. Ия Саввина. «Дама с собачкой» (1959)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

23. Алиса Фрейндлих и Ольга Волкова. «Город зажигает огни» (1958)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

24. Валентина Серова. «Строгий юноша» (1935)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

25. Екатерина Васильева. «На завтрашней улице» (1965), «Звонят, откройте дверь» (1965), «Вас вызывает Таймыр» (1970)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

26. Елена Коренева. «Вас вызывает Таймыр» (1970)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

27. Елена Соловей. «В горах мое сердце» (1967)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

28. Елизавета Никищихина. «Чудак-человек» (1962)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

29. Инна Макарова. «Молодая гвардия» (1948)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

30. Клара Лучко. «Молодая гвардия» (1948)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

31. Любовь Орлова. «Петербургская ночь» (1934)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

32. Лариса Удовиченко. «Счастливый Кукушкин» (1970)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

33. Екатерина Савинова. «Кубанские казаки» (1949)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

34. Людмила Целиковская и Ирина Мурзаева. «Сердца четырех» (1941)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

35. Майя Булгакова. «Вольница» (1955)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

36. Марина Ладынина. «Вражьи тропы» (1935)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

37. Наталья Гундарева. «В Москве, проездом…» (1970)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

38. Нонна Мордюкова и Тамара Носова. «Молодая гвардия» (1948)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

39. Татьяна Пельтцер. «Свадьба» (1944)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

40. Фаина Раневская. «Пышка» (1934)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

41. Янина Жеймо. «Чертово колесо» (1926)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

42. Лариса Голубкина. «Гусарская баллада» (1962)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

43. Людмила Касаткина. «Укротительница тигров» (1954)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

44. Наталья Фатеева. «Есть такой парень» (1956)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

45. Людмила Гурченко. «Карнавальная ночь» (1956)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

46. Инна Ульянова. «Карнавальная ночь» (1956)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

47. Любовь Полищук. «Волшебный фонарь» (1976), «Двенадцать стульев» (1976)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

48. Надежда Румянцева. «Навстречу жизни» (1952)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

49. Наталья Варлей. «Формула радуги (1966), «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

50. Светлана Дружинина. «За витриной универмага» (1955)

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

51. Светлана Крючкова. «Большая перемена» (1972) P.S. При подготовке материала узнал один любопытный факт. По сути, бурная кинокарьера хорошей актрисы Натальи Крачковской началась с фильма «Женитьба Бальзаминова» (1964). Интересно то, что в этом фильме ей посчастливилось сняться сразу в двух эпизодических ролях: дворовой девки и «женщины легкого поведения».

Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

52. Наталья Крачковская. Первые роли в кино: «Женитьба Бальзаминова» (1964), «Русский сувенир» (1960)

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