Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

Наталья Селезнёва, Елена Проклова, Инна Чурикова, Ирина Алферова, Вера Алентова, Екатерина Зинченко, Евгения Симонова, Ирина Купченко, Наталья Крачковская… Пришлось немножко повозиться, но захотелось сделать несколько скриншотов «на память»…
1. Наталья Селезнёва. «Алеша Птицын вырабатывает характер» (1953)
2. Елена Проклова. «Звонят, откройте дверь» (1965)
3. Инна Чурикова. «Тучи над Борском» (1960), «Я шагаю по Москве» (1963)
4. Ирина Алферова. «Алексеич» (1970)
5. Вера Алентова. «Дни лётные» 1965)
6. Евгения Симонова. «В бой идут одни «старики» (1973)
7. Екатерина Зинченко. «Внимание, черепаха!» (1969)
8. Ия Нинидзе. «Не горюй» (1968)
9. Ирина Мазуркевич. «Чудо с косичками» (1974)
10. Ирина Купченко. «Дворянское гнездо» (1969)
11. Маргарита Терехова. «Здравствуй, это я» (1965)
12. Наталья Андрейченко. «Степанова памятка» (1976)
13. Галина Польских. «Белые ночи» (1959), «Я шагаю по Москве» (1963)
14. Светлана Немоляева. «Близнецы» (1945), «Евгений Онегин» (1958)
15. Софико Чиаурели. «Наш двор» (1956)
16. Анастасия Вертинская. «Алые паруса» (1961)
17. Наталья Кустинская. «Хмурое утро» (1959)
18. Александра Захарова. «Дом, который построил Свифт» (1982)
19. Александра Яковлева. «Экипаж» (1979)
20. Татьяна Догилева.
21. Ирина Муравьёва. «Страница жизни» (1972)
22. Ия Саввина. «Дама с собачкой» (1959)
23. Алиса Фрейндлих и Ольга Волкова. «Город зажигает огни» (1958)
24. Валентина Серова. «Строгий юноша» (1935)
25. Екатерина Васильева. «На завтрашней улице» (1965), «Звонят, откройте дверь» (1965), «Вас вызывает Таймыр» (1970)
26. Елена Коренева. «Вас вызывает Таймыр» (1970)
27. Елена Соловей. «В горах мое сердце» (1967)
28. Елизавета Никищихина. «Чудак-человек» (1962)
29. Инна Макарова. «Молодая гвардия» (1948)
30. Клара Лучко. «Молодая гвардия» (1948)
31. Любовь Орлова. «Петербургская ночь» (1934)
32. Лариса Удовиченко. «Счастливый Кукушкин» (1970)
33. Екатерина Савинова. «Кубанские казаки» (1949)
34. Людмила Целиковская и Ирина Мурзаева. «Сердца четырех» (1941)
35. Майя Булгакова. «Вольница» (1955)
36. Марина Ладынина. «Вражьи тропы» (1935)
37. Наталья Гундарева. «В Москве, проездом…» (1970)
38. Нонна Мордюкова и Тамара Носова. «Молодая гвардия» (1948)
39. Татьяна Пельтцер. «Свадьба» (1944)
40. Фаина Раневская. «Пышка» (1934)
41. Янина Жеймо. «Чертово колесо» (1926)
42. Лариса Голубкина. «Гусарская баллада» (1962)
43. Людмила Касаткина. «Укротительница тигров» (1954)
44. Наталья Фатеева. «Есть такой парень» (1956)
45. Людмила Гурченко. «Карнавальная ночь» (1956)
46. Инна Ульянова. «Карнавальная ночь» (1956)
47. Любовь Полищук. «Волшебный фонарь» (1976), «Двенадцать стульев» (1976)
48. Надежда Румянцева. «Навстречу жизни» (1952)
49. Наталья Варлей. «Формула радуги (1966), «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967)
50. Светлана Дружинина. «За витриной универмага» (1955)
51. Светлана Крючкова. «Большая перемена» (1972) P.S. При подготовке материала узнал один любопытный факт. По сути, бурная кинокарьера хорошей актрисы Натальи Крачковской началась с фильма «Женитьба Бальзаминова» (1964). Интересно то, что в этом фильме ей посчастливилось сняться сразу в двух эпизодических ролях: дворовой девки и «женщины легкого поведения».
52. Наталья Крачковская. Первые роли в кино: «Женитьба Бальзаминова» (1964), «Русский сувенир» (1960)
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