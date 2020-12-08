Первые роли в кино знаменитых актрис СССР

С нами не соскучишься!

Наталья Селезнёва, Елена Проклова, Инна Чурикова, Ирина Алферова, Вера Алентова, Екатерина Зинченко, Евгения Симонова, Ирина Купченко, Наталья Крачковская… Пришлось немножко повозиться, но захотелось сделать несколько скриншотов «на память»…











1. Наталья Селезнёва. «Алеша Птицын вырабатывает характер» (1953)







2. Елена Проклова. «Звонят, откройте дверь» (1965)







3. Инна Чурикова. «Тучи над Борском» (1960), «Я шагаю по Москве» (1963)







4. Ирина Алферова. «Алексеич» (1970)







5. Вера Алентова. «Дни лётные» 1965)







6. Евгения Симонова. «В бой идут одни «старики» (1973)







7. Екатерина Зинченко. «Внимание, черепаха!» (1969)







8. Ия Нинидзе. «Не горюй» (1968)







9. Ирина Мазуркевич. «Чудо с косичками» (1974)







10. Ирина Купченко. «Дворянское гнездо» (1969)







11. Маргарита Терехова. «Здравствуй, это я» (1965)







12. Наталья Андрейченко. «Степанова памятка» (1976)







13. Галина Польских. «Белые ночи» (1959), «Я шагаю по Москве» (1963)







14. Светлана Немоляева. «Близнецы» (1945), «Евгений Онегин» (1958)







15. Софико Чиаурели. «Наш двор» (1956)







16. Анастасия Вертинская. «Алые паруса» (1961)







17. Наталья Кустинская. «Хмурое утро» (1959)







18. Александра Захарова. «Дом, который построил Свифт» (1982)







19. Александра Яковлева. «Экипаж» (1979)







20. Татьяна Догилева.