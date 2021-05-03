Ограбление на миллиард: Кто украл исторические ценности музея «Зелёные своды»

В Дрездене (Германия) находится самый старый музей мира и самая богатая коллекция драгоценностей в Европе. Называется этот музей «Grünes Gewölbe». Если перевести это словосочетание с немецкого на русский, звучать оно будет как «Зелёный свод». 25 ноября саксонская сокровищница была ограблена. Похищенные ворами драгоценности эксперты оценили кругленькой суммой в миллиард долларов! Кто же осмелился совершить столь дерзкое преступление?
Такое своеобразное название музея происходит от цвета колонн в первом помещении, где размещалась коллекция. Колонны в сводчатом помещении первого этажа дворца-резиденции династии князей Веттинов, были выкрашены в малахитовый цвет. Сейчас эти колонны уже не зелёные, они обложены зеркалами.
Саксонский курфюрст и король Польши Август Сильный в 1723—1729 годах сделал из этой резиденции музей, чтобы все могли любоваться уникальными произведениями искусства и драгоценными предметами. Они представляют собой целую эпоху в истории искусства от ренессанса до классицизма.
До наших дней музей сохранил десять комнат, в которых размещаются более чем 4000 экспонатов. Все они уникальны.В первом зале «Зелёных сводов» выставлены произведения искусства средних веков и раннего ренессанса. Самые впечатляющие экспонаты в этой комнате - это чаша Ивана Грозного и печатное кольцо Мартина Лютера.
Второй зал экспозиции называется - Янтарный кабинет, в нём находятся произведения искусства из янтаря. Различные сосуды, шкатулки, статуэтки, столовые приборы.Третий зал носит название Комната слоновой кости. Здесь представлены экспонаты уникальных предметов из слоновой кости.
Четвёртый зал представляет собой выставку работ из серебра. В пятом зале находятся предметы искусства и старины, выполненные из позолоченного серебра.Шестой зал — самый большой в музее, это так называемый Прециози зал, зал драгоценностей. Седьмая комната, Гербовая, посвящена астрономическим часам.
Ювелирная комната содержит знаменитые экспонаты, созданные придворным ювелиром Иоганном Мельхиором Динглингером. Самый известный из них — «Мавр с изумрудным штуфом». Это скульптура из грушевого дерева, её ювелир сделал в 1724 году. Статуэтка более полуметра высотой, она украшена различными драгоценными камнями - изумрудами, рубинами, сапфирами.
«Обелиск Августа» — один из самых знаменитых экспонатов, изображает Августа Сильного, ювелир использовал 240 обработанных камней и скульптур, покрытых золотом. Его стоимость равняется стоимости всего дворца.
В девятом зале, так называемом, Бронзовом, хранятся 80 скульптурных композиций из бронзы. Десятый зал заполнен бронзовыми миниатюрами времён ренессанса.
И вот на этот музей поднялась рука грабителей. По информации сотрудников, воры похитили уникальные драгоценности, общая стоимость которых превышает миллиард долларов. Так как похищенные предметы уникальны, полиция и работники музея опасаются, что драгоценности просто раздробят, чтобы продать. А ведь культурная ценность этих предметов искусства вообще не поддаётся исчислению.
Воры проникли в хранилище, разбив окно и раздвинув на нём прутья решётки. Предварительно они подожгли блок питания под мостом Августа, что парализовало всю систему электропитания. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух особ субтильного телосложения и маленького роста.
Кража произошла очень быстро, заняв всего несколько минут. Записи с камер показывают, что воры прицельно грабили только три витрины в комнате для драгоценностей. Выбрались из помещения преступники через подземный ход.
NPR разместил кадры из видео наблюдения, в котором две фигуры, одетые в черное и с фонариками, используют что-то похожее на маленькие топорики, чтобы разбить красиво сделанные футляры. Достают оттуда драгоценности и уносят. Сотрудники музея были шокированы жестокостью этого преступления.
Министр искусства Саксонии Ева-Мария Штанге указала, что драгоценности по сути являются историческим достоянием, это собственность саксонских королей. Министр-президент Майкл Кречмер сказал, что кража представляет собой преступление против всего народа Саксонии. Он также отметил, что государство собирало эту коллекцию на протяжении веков, и она представляет собой неотъемлемую часть истории Саксонии.
Пропавшие предметы включают в себя: застёжку для шляпы с одним 16-каратным бриллиантом и 14 другими крупными камнями, а также более 100 мелких бриллиантов; инкрустированную бриллиантами грудную звезду Польского ордена Белого Орла; украшенный бриллиантами меч, рукоять которого инкрустирована около 800 маленькими бриллиантами и девятью большими камнями, с соответствующими ножнами. Полиция собрала специальную комиссию для расследования преступления.
Хорошей новостью во всём этом является то, что одно из самых известных сокровищ музея в безопасности - дрезденский белый бриллиант в 41 карат. Это могло бы стать заманчивым для грабителей, но в настоящее время камень находится в аренде Музея искусств в Нью-Йорке.
Полиции известно, что воры скрылись с места преступления на автомобиле Audi A6, который позднее был обнаружен на подземном паркинге.
Что касается временной цепочки событий, в местную полицию поступил звонок о перерыве в электроснабжении, сразу, после пяти утра по местному времени. Было отключено всё электричество в районе музея, даже уличные фонари — это облегчило грабителям побег. Менее чем через минуту был сделан отчёт об автомобиле преступников. Полиция сразу начала оперативно-разыскные мероприятия.
Никакой новой информации пока о статусе расследования нет, но полиция предложила вознаграждение в полмиллиона евро всем, кто может сообщить какие-либо сведения, которые окажут помощь в поимке преступников. Безусловно, это громкое и дерзкое преступление беспримерно по нанесённому ущербу. Остаётся только надеяться, что правоохранителям удастся его раскрыть и сокровища, невредимыми, вернутся в музей. Ведь это часть мирового достояния!
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