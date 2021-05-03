Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    И все как одна - дурнушки,даже в молодости. Я их фото распечатаю и буду в саду из пневматики в них пулять.Женщины в америка...
  • НС
    Ещё была Джин Киркпатрик - та ещё ведьмаЖенщины в америка...
  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...

Ограбление на миллиард: Кто украл исторические ценности музея «Зелёные своды»


Ограбление на миллиард: Кто украл исторические ценности музея «Зелёные своды»

В Дрездене (Германия) находится самый старый музей мира и самая богатая коллекция драгоценностей в Европе. Называется этот музей «Grünes Gewölbe». Если перевести это словосочетание с немецкого на русский, звучать оно будет как «Зелёный свод». 25 ноября саксонская сокровищница была ограблена. Похищенные ворами драгоценности эксперты оценили кругленькой суммой в миллиард долларов! Кто же осмелился совершить столь дерзкое преступление?

Такое своеобразное название музея происходит от цвета колонн в первом помещении, где размещалась коллекция. Колонны в сводчатом помещении первого этажа дворца-резиденции династии князей Веттинов, были выкрашены в малахитовый цвет. Сейчас эти колонны уже не зелёные, они обложены зеркалами.
Саксонский курфюрст и король Польши Август Сильный в 1723—1729 годах сделал из этой резиденции музей, чтобы все могли любоваться уникальными произведениями искусства и драгоценными предметами. Они представляют собой целую эпоху в истории искусства от ренессанса до классицизма.
До наших дней музей сохранил десять комнат, в которых размещаются более чем 4000 экспонатов. Все они уникальны.В первом зале «Зелёных сводов» выставлены произведения искусства средних веков и раннего ренессанса.
Самые впечатляющие экспонаты в этой комнате - это чаша Ивана Грозного и печатное кольцо Мартина Лютера.
Второй зал экспозиции называется - Янтарный кабинет, в нём находятся произведения искусства из янтаря. Различные сосуды, шкатулки, статуэтки, столовые приборы.Третий зал носит название Комната слоновой кости. Здесь представлены экспонаты уникальных предметов из слоновой кости.
Четвёртый зал представляет собой выставку работ из серебра. В пятом зале находятся предметы искусства и старины, выполненные из позолоченного серебра.Шестой зал — самый большой в музее, это так называемый Прециози зал, зал драгоценностей. Седьмая комната, Гербовая, посвящена астрономическим часам.
Ювелирная комната содержит знаменитые экспонаты, созданные придворным ювелиром Иоганном Мельхиором Динглингером. Самый известный из них — «Мавр с изумрудным штуфом». Это скульптура из грушевого дерева, её ювелир сделал в 1724 году. Статуэтка более полуметра высотой, она украшена различными драгоценными камнями - изумрудами, рубинами, сапфирами.
«Обелиск Августа» — один из самых знаменитых экспонатов, изображает Августа Сильного, ювелир использовал 240 обработанных камней и скульптур, покрытых золотом. Его стоимость равняется стоимости всего дворца.
В девятом зале, так называемом, Бронзовом, хранятся 80 скульптурных композиций из бронзы. Десятый зал заполнен бронзовыми миниатюрами времён ренессанса.
И вот на этот музей поднялась рука грабителей. По информации сотрудников, воры похитили уникальные драгоценности, общая стоимость которых превышает миллиард долларов. Так как похищенные предметы уникальны, полиция и работники музея опасаются, что драгоценности просто раздробят, чтобы продать. А ведь культурная ценность этих предметов искусства вообще не поддаётся исчислению.
Воры проникли в хранилище, разбив окно и раздвинув на нём прутья решётки. Предварительно они подожгли блок питания под мостом Августа, что парализовало всю систему электропитания. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух особ субтильного телосложения и маленького роста.
Кража произошла очень быстро, заняв всего несколько минут. Записи с камер показывают, что воры прицельно грабили только три витрины в комнате для драгоценностей. Выбрались из помещения преступники через подземный ход.
NPR разместил кадры из видео наблюдения, в котором две фигуры, одетые в черное и с фонариками, используют что-то похожее на маленькие топорики, чтобы разбить красиво сделанные футляры. Достают оттуда драгоценности и уносят. Сотрудники музея были шокированы жестокостью этого преступления.
Министр искусства Саксонии Ева-Мария Штанге указала, что драгоценности по сути являются историческим достоянием, это собственность саксонских королей. Министр-президент Майкл Кречмер сказал, что кража представляет собой преступление против всего народа Саксонии. Он также отметил, что государство собирало эту коллекцию на протяжении веков, и она представляет собой неотъемлемую часть истории Саксонии.
Пропавшие предметы включают в себя: застёжку для шляпы с одним 16-каратным бриллиантом и 14 другими крупными камнями, а также более 100 мелких бриллиантов; инкрустированную бриллиантами грудную звезду Польского ордена Белого Орла; украшенный бриллиантами меч, рукоять которого инкрустирована около 800 маленькими бриллиантами и девятью большими камнями, с соответствующими ножнами. Полиция собрала специальную комиссию для расследования преступления.
Хорошей новостью во всём этом является то, что одно из самых известных сокровищ музея в безопасности - дрезденский белый бриллиант в 41 карат. Это могло бы стать заманчивым для грабителей, но в настоящее время камень находится в аренде Музея искусств в Нью-Йорке.
Полиции известно, что воры скрылись с места преступления на автомобиле Audi A6, который позднее был обнаружен на подземном паркинге.
Что касается временной цепочки событий, в местную полицию поступил звонок о перерыве в электроснабжении, сразу, после пяти утра по местному времени. Было отключено всё электричество в районе музея, даже уличные фонари — это облегчило грабителям побег. Менее чем через минуту был сделан отчёт об автомобиле преступников. Полиция сразу начала оперативно-разыскные мероприятия.

Никакой новой информации пока о статусе расследования нет, но полиция предложила вознаграждение в полмиллиона евро всем, кто может сообщить какие-либо сведения, которые окажут помощь в поимке преступников. Безусловно, это громкое и дерзкое преступление беспримерно по нанесённому ущербу. Остаётся только надеяться, что правоохранителям удастся его раскрыть и сокровища, невредимыми, вернутся в музей. Ведь это часть мирового достояния!

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Ограбление на миллиард: Кто украл исторические ценности музея «Зелёные своды»

И не забудьте:
Ограбление на миллиард: Кто украл исторические ценности музея «Зелёные своды»Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

В таком и королеву принять не стыдно: 7 фото автодома в викторианском стиле

Читать
Грациозность и соблазн: 30 горячих фотографий балерин
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Грациозность и соблазн: 30 горячих фотографий балерин

Крепость "Орешек" приняла первых гостей в майские праздники
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Крепость "Орешек" приняла первых гостей в майские праздники

«Это как искать иголку в стоге сена». Зоозащитники второй день разыскивают истощенного «пасхального» тюлененка, замеченного у Ладожского озера
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

«Это как искать иголку в стоге сена». Зоозащитники второй день разыскивают истощенного «пасхального» тюлененка, замеченного у Ладожского озера

Ограбление на миллиард: Кто украл исторические ценности музея «Зелёные своды»
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Ограбление на миллиард: Кто украл исторические ценности музея «Зелёные своды»

В Петербурге закрыли сады и скверы: что стало причиной
Материал, выбранный редакторами МиртесенMetro новости

В Петербурге закрыли сады и скверы: что стало причиной

Симферополь признали самым популярным городом для внутреннего туризма
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Симферополь признали самым популярным городом для внутреннего туризма

Сооружения древней цивилизации на Урале, противоречащие официальной истории
Материал, выбранный редакторами МиртесенТайная доктрина

Сооружения древней цивилизации на Урале, противоречащие официальной истории

Эмили Ратаковски сбросила одежду посреди магазина
Материал, выбранный редакторами МиртесенTRENDYMEN

Эмили Ратаковски сбросила одежду посреди магазина

14
Какие аксессуары следует взять с собой в путешествие на автомобиле
Материал, выбранный редакторами МиртесенCAR

Какие аксессуары следует взять с собой в путешествие на автомобиле

Землетрясение в Монголии ощутили жители Иркутска
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

Землетрясение в Монголии ощутили жители Иркутска

Турция закрыта, а Краснодарский край переполнен: где отдыхать россиянам
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Турция закрыта, а Краснодарский край переполнен: где отдыхать россиянам

В Шотландии сделали самую мощную в мире приливную турбину. Она похожа на звездолет в стиле стимпанк
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

В Шотландии сделали самую мощную в мире приливную турбину. Она похожа на звездолет в стиле стимпанк

Незадачливый турист застрял на скале в районе Фороса
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости: Севастополь, Крым, Россия

Незадачливый турист застрял на скале в районе Фороса

COVID-19 не помешает туристическому сезону в Крыму
Материал, выбранный редакторами МиртесенВЕСТИ КРЫМ

COVID-19 не помешает туристическому сезону в Крыму

Россиян попросили оперативно покинуть азиатскую страну
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Россиян попросили оперативно покинуть азиатскую страну

"Никакие законы на них не действуют": в Анапе активизировались фотоживодеры
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

"Никакие законы на них не действуют": в Анапе активизировались фотоживодеры

Новосибирская ГК «Новый мир» заходит на томский рынок строительства жилья
Материал, выбранный редакторами МиртесенКонтинент Сибирь Online

Новосибирская ГК «Новый мир» заходит на томский рынок строительства жилья

Самое живописное место Польши: 9 фото деревни Залипье, где уже 100 лет дома расписывают цветочными узорами
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

Самое живописное место Польши: 9 фото деревни Залипье, где уже 100 лет дома расписывают цветочными узорами

Какое впечатление произвёл Крым на популярного тревел-блогера?
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Какое впечатление произвёл Крым на популярного тревел-блогера?

В Петербурге запустили метеоры до крепости «Орешек» — видео
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

В Петербурге запустили метеоры до крепости «Орешек» — видео

С отдыхающих за рубежом будут брать сбор в России
Материал, выбранный редакторами Миртесенonline-buhuchet

С отдыхающих за рубежом будут брать сбор в России

Появились эксклюзивные рендеры пляжного багги на базе родстера «Крым»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Появились эксклюзивные рендеры пляжного багги на базе родстера «Крым»

В Краснодаре открыли выставку «От кареты до ракеты»
Материал, выбранный редакторами МиртесенВК Пресс

В Краснодаре открыли выставку «От кареты до ракеты»

Источник в Брюсселе: рекомендации о допуске в ЕС привитых туристов могут вступить в силу в мае
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Источник в Брюсселе: рекомендации о допуске в ЕС привитых туристов могут вступить в силу в мае

Леса Амазонии стали выделять больше углекислого газа, чем поглощать
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Леса Амазонии стали выделять больше углекислого газа, чем поглощать

Джессика Гоикоеча: еще один великолепный миф
Материал, выбранный редакторами МиртесенTRENDYMEN

Джессика Гоикоеча: еще один великолепный миф

29
Очевидец рассказал о сильном пожаре на красивейшем пляже Севастополя: появилось видео
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Очевидец рассказал о сильном пожаре на красивейшем пляже Севастополя: появилось видео

Еврокомиссия предложила разрешить въезд вакцинированным туристам в страны ЕС
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Еврокомиссия предложила разрешить въезд вакцинированным туристам в страны ЕС

Воздушный шар с огромной вакциной уничтожит чучело коронавируса на Ставрополье
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewstracker

Воздушный шар с огромной вакциной уничтожит чучело коронавируса на Ставрополье

Очаровательные кадры для тех, у кого дефицит умиления и теплоты в душе
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир так интересен!

Очаровательные кадры для тех, у кого дефицит умиления и теплоты в душе

Увлекательный мир интерьеров декоратора Amy Chin
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Увлекательный мир интерьеров декоратора Amy Chin

В летнем расписании омского аэропорта появились прямые международные рейсы
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В летнем расписании омского аэропорта появились прямые международные рейсы

В Японии начали делать мороженое с железной стружкой
Материал, выбранный редакторами МиртесенTabulo.ru - Онлайн-журнал

В Японии начали делать мороженое с железной стружкой

Число заболевших ковидом в мире в апреле в 1,5 раза превысило показатели марта
Материал, выбранный редакторами МиртесенНесекретные материалы

Число заболевших ковидом в мире в апреле в 1,5 раза превысило показатели марта

1
Фильм-сказка «Снежная королева»
Материал, выбранный редакторами МиртесенNatPress.NET - Национальное Агентство Новостей России

Фильм-сказка «Снежная королева»

Где в Крыму вкусно поесть: кулинарный гид по регионам
Материал, выбранный редакторами МиртесенТуристический портал Республики Крым

Где в Крыму вкусно поесть: кулинарный гид по регионам

Картина дня

наверх