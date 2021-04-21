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16 уличных фотографий, на которых неожиданно удалось воссоздать эпоху Возрождения


16 уличных фотографий, на которых неожиданно удалось воссоздать эпоху Возрождения


Когда мы наводим камеру на случайный предмет на улице или человека, мы обычно не ожидаем многого. Но среди огромного моря скучных фотографий, заполняющих фотопленку или память нашего смартфона, найдётся та одна-единственная, которая будет выделяться нам общем фоне. Можете называть это чудом или приятным сюрпризом. Если вдруг вам кажется, что снимок превосходит другие по композиции, стилю, освещению и чем-то напоминает классическую картину, возможно, вы только что столкнулись со «случайным» Возрождением.



В Интернете даже существует сообщество AccidentalRenaissance. Там люди публикуют свои случайные снимки, которые напоминают классические полотна великих мастеров эпохи Ренессанса. Сабреддит, созданный в 2014 году, теперь насчитывает семьсот сорок восемь тысяч участников. Люди, которым нравится искать драматические композиции, сложные повествования, изощрённые линии и живописные цвета в обычных повседневных снимках.


Так выглядит надежда.

Так выглядит надежда.

 


Апельсины, сфотографированные через стеклянные окна теплицы.

Апельсины, сфотографированные через стеклянные окна теплицы.



Ренессанс (Возрождение, Renaissance) был эпохой подлинного интеллектуального и художественного расцвета. Этот период пришёлся на 14-16 века и оказал огромнейшее влияние на все сферы жизни и европейской культуры.



Солнечные блики и собака - чем не классическое полотно?

Солнечные блики и собака - чем не классическое полотно?



Классические ценности античного мира учили человека гармонии во всём. Сам же человек, как венец творения, был центром всего происходящего. Одним из самых выдающихся представителей этого течения был художник, архитектор, поэт, математик и учёный - Леонардо да Винчи.


Кошачья дружба.

Кошачья дружба.

 


Заботливая мать.

Заботливая мать.



Фотографии, которые обладают совершенно случайным сходством с искусством эпохи Возрождения, публиковались в Интернете и имели успех. Это и породило данный сабреддит. Несмотря на то, что фактически фотография технически больше похожа на искусство барокко по своей окраске и освещению.


Окно кофейни.

Окно кофейни.

 


Создание Интернета.

Создание Интернета.



За последние шесть лет сообщество развивалось по нескольким направлениям. Даже само определение «Возрождения» расширилось. Теперь это понятие охватывает стили искусства 14-19 веков, по мере роста популярности этого термина.


Куры эпохи Возрождения.

Куры эпохи Возрождения.

 


Леди чистит гранат.

Леди чистит гранат.



Правила модерации упростились. Теперь рамки того, что можно считать эпохой Возрождения, расширены. У сообщества есть несколько «братских» сабреддитов. Среди них Pet_Renaissance — это место, где люди могут публиковать художественные фотографии домашних животных.


Две мыши дерутся.

Две мыши дерутся.

 


Концертное селфи.

Концертное селфи.



Что касается фотографий эпохи Возрождения, в целом делается упор на симметрию, баланс, насыщенные цвета. Несмотря на то, что в период раннего Возрождения использовались более светлые и яркие цвета, в то время как в позднем Возрождении обычно использовались более темные, более насыщенные цвета, но они всегда были насыщенными, а не разбавленными. Акцент делается на линейную перспективу и ведущие линии, которые помогают создать более трёхмерное изображение, сбалансированную композицию и множество отсылок к классическому греческому и римскому искусству и архитектуре.


Деревенский дедушка, как-будто сошедший с дореволюционной романтической картины.

Деревенский дедушка, как-будто сошедший с дореволюционной романтической картины.

 


Кто-то живописно спал.

Кто-то живописно спал.



В команде модераторов нет профессиональных искусствоведов, у некоторых имеются несколько курсов по истории искусства, а также интерес к изобразительному искусству и истории, а также море энтузиазма. Можно просто наслаждаться чужими работами, а можно поучаствовать самому. Ведь искусство — это способ познания мира.


Невеста.

Невеста.



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16 уличных фотографий, на которых неожиданно удалось воссоздать эпоху Возрождения

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16 уличных фотографий, на которых неожиданно удалось воссоздать эпоху ВозрожденияПодписаться на мой Instagram
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