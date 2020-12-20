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Как определить, что перед вами настоящее вино

Как определить, что перед вами настоящее вино

Как только не называют вино: богатое, ласковое, таинственное, божественное. Оно способно сделать теплее и светлее любой осенний холодный вечер. Португальский поэт Фернандо Пессоа отлично сказал: «Жизнь хороша, а вино лучше». Но все это только о настоящем, натуральном вине, «без химии» и лишних добавок.

Предлагаем запомнить основные правила выбора вина. Установить подлинность напитка поможет и пара простых экспериментов.

Бутылка


Обычно вино разливается в бутылки объемом 0,75 л. Обратите внимание: дно винной бутылки должно быть вогнутым! Не покупайте вино, если оно разлито в бутылку с плоским дном. Скорее всего, это подделка.

Кстати, цвет бутылки тоже говорит о многом. По словам экспертов и технологов, винная бутылка должна быть цветной, чтобы свет не влиял на качество напитка.

Пробка


Многие уверены, что бутылку с настоящим вином обязательно закупоривают натуральной пробкой. На самом деле это не так. Естественно, пробка из пробкового дерева говорит о статусности напитка. Однако множество вполне приличных вин закупоривают капроновыми или пластиковыми пробками. Запасы португальского пробкового дерева тоже не бесконечны, а потому пробки дорожают с каждым днем. Сейчас, например, одна пробка обходится в целый доллар!


Если пробка есть, сравните на ней название вина и фирмы-производителя. На пробке может присутствовать номер партии. Если никаких данных на ней нет, скорее всего, вино не заводского разлива, а подделка.

Тетрапак


Вино в пакетах большинство считает ненастоящим. Но это далеко не всегда соответствует истине. Действительно, большинство тетрапаков в магазинах содержит откровенное пойло, которое назвать даже плохим вином язык не повернется. Однако есть множество чилийских вин достойного качества, разлитых именно в тетрапаки.

Осадок


Как правило, даже в хорошем натуральном вине на донышке можно обнаружить немного осадка. В выдержанных винах оседает винный камень. Но, если осадка много и он хлопьеобразный — не берите это вино. Оно с примесями. Консистенцию осадка легко проверить, если просто перевернуть бутылку. Если осадок не опускается — вино нехорошее.

Этикетка


Естественно, написать на ней можно много чего, но вот большинство людей читать-то как раз и не удосуживаются. А если бы читали, возможно, не покупали бы вино из виноматериалов, изготовленных, скажем, в Крыму, а разлитых где-то в Полтаве.

Кстати, этикетка поможет выявить и настоящие марочные вина с многолетней выдержкой. Ведь, если бутылке много лет, ее этикетка тоже будет выглядеть старой, а не блестеть свежей полиграфией. Если надписи на этикетке с орфографическими ошибками — будьте уверены, вино разливали в ближайшем гараже или прямо в подсобке магазина, в котором оно стоит.

Цвет


Существует мнение, что натуральное вино не оставляет синих следов на языке. На самом деле это вовсе не так. Вино оставляет следы. Так что проверить качество и подлинность напитка таким образом не получится.

Тест с глицерином


Есть простой эксперимент, с помощью которого вы установите подлинность вина у себя дома. Достаточно капнуть капельку глицерина в вино. Если глицерин останется бесцветным, вы приобрели настоящее вино. Если капелька приобретет красноватый или желтоватый оттенок — в вине масса красителей и примесей. Стоит глицерин копейки, а купить его можно в аптеке.

Тест с пузырьком


Вино не смешивается с водой. Проверить, настоящее ли перед вами вино, можно таким образом: налейте в маленький пузырек немного вина, в миску налейте воду. Зажмите донышко пузырька с вином пальцем и опустите кверху дном в миску. Затем отпустите палец — если вино из пузырька не вытекает, а вода остается прозрачной, значит, вино в пузырьке и в бутылке настоящее.

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