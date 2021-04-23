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5 трогательных фильмов о вине

Подборка из 5 трогательных фильмов о вине. Точнее — пять винных историй о людях. К просмотру, конечно же, рекомендуется бокал хорошего вина.

Старое и смешное

Комедия «Тайна Санта-Виттории» (The Secret of Santa Vittoria) 1969 года.

5 трогательных фильмов о вине

Это фильм про итальянских виноделов в Санта-Виттории, которые пытаются найти способ защитить свои вина от грязных рук нацистов.

Немцы по прибытии конфискуют часть вина, которую им “оставили” жителя деревни, но у нацистов есть бухгалтерские записи, что бутылок должно быть в четыре раза больше.

Начинается битва умов, которая перемешана со сложными жизненными обстоятельствами и отношениями героев, но фильм с итальянским настроением, а значит, скучно не будет.

Один золотой глобус и две номинации на оскар, которые однозначно стоило вручить этому фильму.

Романтичное

«Хороший год» (A Good Year) Ридли Скотта 2006 года.

5 трогательных фильмов о вине

Девиз фильма: Начни жизнь заново. Макс Скиннер — успешный, но высокомерный трудоголик из Лондона. После смерти дяди он получает в наследство его французскую собственность и едет в Прованс, чтобы подготовить быструю продажу и как можно скорее вернуться в Лондон.

Но Прованс, вино и встреча с… Смотрите сами! И как бы Вы не относились к романтическим комедиям, эта просто великолепна.

«Хороший год» идеально подходит для любителей Прованса и Рассела Кроу. Розовое вино купить к просмотру обязательно!

Грустное, но веселое

Трагикомедия «На обочине» (Sideways) 2004 года.

5 трогательных фильмов о вине

Фильм, который буквально обвалил продажи мерло, но он не столько про вино, сколько про отношения — грустный и забавный одновременно.

Для многих он был первым винным фильмом.

Двое разочарованных мужчин среднего возраста, которым нечем особо похвастаться, отправляются в недельное путешествие по винодельням Калифорнии, но их поездка окажется гораздо занимательней, чем они могли ожидать.

НЕдокументальное

«Удар бутылкой» (Bottle Shock) 2008 года.

5 трогательных фильмов о вине

Фильм про известный Парижский суд — дегустации, на которой вслепую калифорнийские вина победили бургундские. Событие, которое претендует на историческое.

Хоть его и нельзя назвать документальным, это забавная инсценировка Парижского суда с некоторыми действительно умными (хотя в основном и вымышленными) моментами.

Драма

«Прогулка в облаках» (A Walk in the Clouds) 1995 года.

5 трогательных фильмов о вине

Киану Ривз в роли молодого солдата, который возвращается домой после Второй мировой войны и хочет осесть, создать семью с женщиной, на которой он импульсивно женился незадолго до призыва.

По-сути, это переснятое старое итальянское кино 1942 года «Четыре шага в облаках», снятом Пьеро Теллини, Чезаре Заваттини и Витторио де Бенедетти.

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