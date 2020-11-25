Сделаны в СССР. Наши девушки и парни, покорившие мировых знаменитостей

Узнав о новом бойфренде американской актрисы Линдси Лохан, который оказался юным бизнесменом из Москвы (смотрите в конце статьи), vs решилb собрать галерею выходцев из России и СССР, которые составили пару звездам мирового масштаба.
Ирина Шейк
Зеленоглазая смуглянка, в чьих жилах течет русская и татарская кровь, пять лет была подружкой португальского футболиста Криштиану Роналду. Но в 2015 они внезапно разорвали отношения. По одной из версий, она обидела Роналду отказом прийти на вечеринку-сюрприз для его любимой мамочки. Однако сама Шейк позже заявила, что это он оскорбил ее тем, что флиртовал по телефону с другими девушками.
Новая любовь нагрянула очень скоро – в виде голливудского красавца Брэдли Купера, с которым модель встречается с апреля прошлого года. В конце января таблоиды сообщили об их расставании (опять же, якобы из-за ее конфликта с матерью актера), но в феврале влюбленные счастливо гуляли по Нью-Йорку, держась за руки. В последнее время ходят слухи об их помолвке.
Владислав Доронин
В 2012 году легендарный модельер Карл Лагерфельд поразил мир откровением, что в России «самые прекрасные женщины и самые уродливые мужчины». Есть лишь горстка статных красавцев, добавил он и привел в пример бизнесмена Владислава Доронина.
Но даже безупречный Доронин мог остаться незамеченным, если бы не супермодель Наоми Кэмпбелл, которой он вскружил голову.
Они были вместе пять лет и, по слухам в прессе, даже собирались пожениться. В 2012-м Влад построил для темнокожей подруги особняк на Рублевке в виде космического корабля по проекту именитой британской архитекторши. Но Наоми так и не пришлось насладиться жизнью на «русской даче».
Кэмпбелл славится крутым нравом, в частности, папарацци не раз жаловались на ее агрессию. Неизвестно, были ли эти вспышки гнева причиной расставания, но любопытно, что когда бывшие влюбленные случайно сталкивались на мероприятиях, Доронин немедленно уходил – «спасался бегством», как писали газеты. При этом сама Наоми вела себя невозмутимо. Но когда в 2013-м Влад закрутил роман с ее же молоденькой протеже, китайской моделью Ло Цзылинь, «черная пантера» нанесла ответный удар: добилась, чтобы девушку с позором уволили.
Оксана Григорьева
В 25 лет пианистка из Саранска пленила самого «Джеймса Бонда» – голливудского секс-символа 80-х Тимоти Далтона. Слева – пара в 2000 году. Справа – экс-супруги в 2011-м на школьном футбольном матче их сына:
Но по-настоящему Григорьеву прославили неистовые отношения с другим голливудским мачо Мелом Гибсоном.
Они встречались всего полтора года (в 2009-2010), родили дочь Люсию, а потом Оксана обвинила актера в домашнем насилии и потребовала, чтобы власти официально запретили ему приближаться к ней и ребенку. Была обнародована аудиозапись, на которой Гибсон осыпает Григорьеву самыми гнусными ругательствами. После этого его агентство отказалось с ним работать, а правозащитники объявили бойкот его фильмам. Тем не менее за Мела вступились бывшая жена и ряд прославленных актрис, да и сам он настаивал на своей невиновности, доказывая, что его слова вырвали из контекста, а запись отредактировали.
Конфликт был погашен в 2011-м: Григорьева отозвала иск, получив 750 тысяч долларов и дом в Калифорнии, где она вправе жить, пока дочери не исполнится 18. После этого особняк должен быть продан, а вырученные средства перечислены в пользу Люсии. Однако в 2013-м Оксана обвинила собственных адвокатов в том, что они заставили ее подписать заведомо невыгодное соглашение. Например, по одному из пунктов, если она снова предъявит какие-либо требования к Гибсону, то лишится всего, о чем удалось договориться до этого.
Анна Вьялицына
Красавица-блондинка с труднопроизносимой фамилией, которую на Западе знают просто как Анну В, – одна из самых любимых моделей Sports Illustrated. Она 10 лет подряд украшала страницы популярного спецвыпуска, посвященного купальникам.
А еще Анна украсила жизнь вокалиста группы Maroon 5 Адама Левина, правда, всего на два года. А до этого недолго составляла счастье Леонардо Ди Каприо.
Левин и Вьялицына были одной из самых ярких звездных пар и вместе выглядели очень счастливыми.
Но в 2012-м неожиданно разошлись. Теперь он женат на другой модели, а она – замужем за другим Адамом (вице-президентом Yahoo! Адамом Кэханом).
Анастасия Макаренко
63-летний актер Микки Рурк как-то признался, что считает свою русскую подругу «подарком небес», и пошутил, что «не променяет ее даже на 20 «Оскаров»». Но жениться не собирается – дескать, два прошлых неудачных брака отбили всякую охоту.
Анастасия Виткина
А эта Анастасия, дизайнер интерьеров и дамских сумочек, пять лет назад околдовала Джима Керри, причем настолько, что тот едва не отправился с ней к алтарю. Во всяком случае, говорят, что комик подарил ей кольцо с нешуточным бриллиантом.
Но если помолвка и была, то в 2012 году она расстроилась, а вместо «лобешника», как язвительные фанаты прозвали Виткину, Керри закрутил роман с ирландской визажисткой Катрионой Уайт. В 2015-м эти отношения закончились трагически: не смирившись с расставанием, Уайт покончила с собой.
Катя Иванова
В 2008 году 61-летний гитарист Rolling Stones Ронни Вуд бросил жену, с которой прожил 23 года, ради 19-летней русской официантки со «шпионским» именем.
Прозрачная блондинка с фарфоровой кожей только внешне составляла контраст классическому отвязному рокеру, а на деле была та еще штучка! Работала в лондонском клубе, который оказался борделем – там и познакомилась с Вудом. Впервые оказавшись у него в гостях, она позировала ему обнаженной. Потом фактически стала его собутыльницей.
Катя и Ронни оказывали друг на друга дурное влияние, их отношения становились все хуже. Однажды пьяный музыкант грубо вытащил подругу на улицу и принялся «душить», угрожая зажженной сигаретой. Вскоре после этого они расстались. Вуд затем женился на театральном продюсере, которая моложе на 30 лет, а Иванова нашла себе нового рокера, на сей раз молодого шотландца, и позировала топлесс для мужского журнала.
Егор Тарабасов
22-летний выпускник престижной англо-американской школы в Москве и бизнес-школы в Лондоне и единоличный директор лондонского агентства недвижимости увлек 29-летнюю оторву Линдси Лохан.
Знакомые Линдси говорят, что, в отличие от прошлых парней, нынешний оказывает на нее благотворное влияние. «Он очень умный бизнесмен и куда более зрелый мужчина, чем можно судить по его возрасту». Насколько это так, мы судить не можем, но, по крайней мере, видно, этим двоим очень весело вместе. На отдыхе в Коста-Рике (фото из Instagram актрисы, которое впоследствии было почему-то удалено):
Надо полагать, таинственный парень на первом «эротическом» фото и под маской слева на вором – тоже Егор.
Русский кавалер приучил Линдси к бане (она так и пишет – banya) и пельменям. Остается надеяться, что в графинчике в центре стола на первом снимке была не водка.
«Странный» выбор Лохан знакомые объясняют тем, что, по сравнению со многими предыдущими бойфрендами, Тарабасов оказался «идеальным» и к тому же небедным. Он способен оплатить многое, от походов в рестораны, до совместных заграничных поездок. Например, недавно Егор возил свою подругу на горнолыжный курорт Гштад в Швейцарии.
Между тем в январе Лохан опубликовала и вскоре удалила тревожное фото собственной окровавленной ноги с подписью: «Не оставайтесь рядом с плохим парнем. Будьте честны с собой и НИКОГДА не позволяйте мужчине себя бить». Она даже не намекнула, кого имела в виду, и таблоиды предположили, что это один из ее бывших итальянских ухажеров. Правда, про Егора тогда еще не было известно, а теперь говорят, что они «неразлучны» с октября. Пресса осторожно напоминает об этом инциденте, но пока без намеков, что обидчиком Линдси мог быть русский бойфренд.
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