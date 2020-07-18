Зачем витязи на Руси клали свои кольчуги в бочки с песком

Начиная с глубокой древности и до первой трети Нового времени кольчуга оставалась главным защитным средством у огромного числа народов мира. Русь в этом отношении не была исключением. Кольчуга использовалась дружинниками фактически повсеместно. Ее любили и ценили. Оттого странно узнать, что периодически витязи на Руси клали свои кольчуги в бочки с песком. Что же это за ритуал такой?
Сегодня у вас кольчуги ржавые, а завтра вы войну проиграете! Наверняка что-то подобное своим подчиненным мог бы сказать Дмитрий Донской во время очередного смотра войска, заметив у кого-то ржавчину на кольчуге. Так уже повелось, что с незапамятных времен воинское снаряжение – это та вещь, за которой нужен постоянный и весьма специфический уход. В противном случае оно просто перестает справляться со своими обязанностями и, как итог, может сгубить своего нерадивого хозяина в первом же бою. Есть, например, легенда о том, что король Германии Генрих V заколол одного из своих рыцарей во время собрания только за то, что у того была ржавчина на мече. Собственно, каким бы правильным уход на вещь не был, однако с течением времени она имеет обычай портиться. Кольчуга в этом отношении не исключение. Рано или поздно ее кольца начинают ржаветь.
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