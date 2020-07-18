Зачем витязи на Руси клали свои кольчуги в бочки с песком

Начиная с глубокой древности и до первой трети Нового времени кольчуга оставалась главным защитным средством у огромного числа народов мира. Русь в этом отношении не была исключением. Кольчуга использовалась дружинниками фактически повсеместно. Ее любили и ценили. Оттого странно узнать, что периодически витязи на Руси клали свои кольчуги в бочки с песком. Что же это за ритуал такой?



Сегодня у вас кольчуги ржавые, а завтра вы войну проиграете! Наверняка что-то подобное своим подчиненным мог бы сказать Дмитрий Донской во время очередного смотра войска, заметив у кого-то ржавчину на кольчуге. Так уже повелось, что с незапамятных времен воинское снаряжение – это та вещь, за которой нужен постоянный и весьма специфический уход. В противном случае оно просто перестает справляться со своими обязанностями и, как итог, может сгубить своего нерадивого хозяина в первом же бою. Есть, например, легенда о том, что король Германии Генрих V заколол одного из своих рыцарей во время собрания только за то, что у того была ржавчина на мече. Собственно, каким бы правильным уход на вещь не был, однако с течением времени она имеет обычай портиться. Кольчуга в этом отношении не исключение. Рано или поздно ее кольца начинают ржаветь.

Еще с глубокой древности люди смекнули, что бороться с коррозией можно при помощи абразивных средств. А самым простым абразивным материалом является конечно же песок. Интересный факт: кольчуги старались смазывать маслами или жиром, чтобы они были лучше защищены от агрессивной окружающей среды. Кроме того, жирный металл красиво блестит на солнце!Собственно, именно по этой причине русские дружинники периодически к клали свои кольчуги в бочки, вместе с некоторым количеством песка. Бочка закрывалась, после чего верный слуга начинал катать эту бочку на протяжении некоторого времени по улице. Данная нехитрая процедура позволяла уберечь дорогостоящую вещь от преждевременной порчи. Ведь если ржавчину запустить, то придется менять уже несколько колец, а это куда более сложная и дорогостоящая процедура, требующая услуг мастера-кузнеца. Более того, если не заметить проржавевший участок, то он станет уязвимым местом в защите и может стать причиной печальных последствий в бою.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: