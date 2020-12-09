Как самостоятельно сделать герметик, который не уступит в свойствах магазинному

Уже по одному только названию даже не самый опытный и сведущий в делах ремонта хозяин понимает, что клей-герметик – вещь исключительно полезная. Правда, если отправиться за таким в магазин, то соискателя может ждать не самый приятный сюрприз в плане стоимости. После такого уже не очень-то хочется заделывать все эти трещины, а в голове проносится мысль: «И так сойдет». Впрочем, у покупного клея есть неплохая альтернатива – самодельный герметик.
Понадобится банка. |Фото: 999.md.
Для чего можно использовать клей-герметик в хозяйстве? В первую очередь для заливки всевозможных щелей и трещин. Данное средство будет одинаково полезно и высоко востребовано и на даче, и в квартире. Например, герметик можно использовать для заливки стыков в шифере или для устранения трещин в оконных коробках и рамах. В некоторых случаях таким клеем можно более-менее надежно соединит обратно поломанный пополам кирпич.
Еще нужен любой бензин. |Фото: darakchi.uz.
Для приготовления кустарного герметика понадобится чистая емкость. Идеально подойдет ненужная литровая банка. В качестве основы для будущего липкого состава используется 100-150 грамм бензина или растворителя. Второй важный компонент – это пенопласт. Также для работы пригодится какая-нибудь металлическая или деревянная палочка, чтобы помешивать клей в процессе готовки.
Главный ингредиент - пенопласт. |Фото: pechiexpert.ru.
Сама по себе процедура создания герметика несложная. Берем банку, заливаем в нее бензин, после чего крошим туда пенопласт. Последний начнет постепенно растворяться. В этот момент необходимо взять палочку и начать помешивать массу. Растворение пенопласта при интенсивном помешивании занимает всего несколько секунд. Крутить палочкой следует так, чтобы получалась вязкая, густая масса. Буквально несколько минут и клей будет готов к использованию.
Смешиваем и на выходе получаем отличный герметик. |Фото: megamaster.info.
Само собой, всегда есть маленькое «но». Данный герметик не очень хорошо подходит для работы на улице. Все потому, что клей из бензина и пенопласта достаточно быстро теряет свои свойства под действием перепада температур. Не лучшим образом на кустарный герметик влияют и прямые солнечные лучи (конкретно ультрафиолетовое излучение). Впрочем, если другого варианта нет, то на сезон-другой должно хватить и такого средства.
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