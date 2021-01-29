Самые значимые исторические переломные моменты

Развитие мировой истории не было линейным. На каждом её этапе были события и периоды, которые можно назвать «переломными». Они меняли и геополитику, и мировоззрение людей.
1. Неолитическая революция (10 тыс. лет до н.э. – 2 тыс. до н.э.)
Термин «неолитическая революция» ввел в 1949 английский археолог Гордон Чайлд. Главным ее содержанием Чайлд назвал переход от присваивающего хозяйства (охота, собирательство, рыболовство) к производящему хозяйству (земледелие и скотоводство). По данным археологии, одомашнивание животных и растений происходило в разное время независимо в 7¬-8 регионах. Самым ранним центром неолитической революции считается Ближний Восток, где одомашнивание началось не позднее, чем 10 тысяч лет до н.э.
2. Создание Средиземноморской цивилизации (4 тыс. до н.э.)
Средиземноморский регион был очагом появления первых цивилизаций. Появление Шумерской цивилизации в Месопотамии относят к 4-му тысячелетию до н. э. В том же 4-м тысячелетии до н. э. египетские фараоны объединили земли в долине Нила, и их цивилизация быстро расширилась через Плодородный полумесяц на восточное побережье Средиземного моря и далее по всему Леванту. Это сделало страны Средиземноморья, такие как Египет, Сирия и Ливан частью колыбели цивилизации.
3. Великое переселение народов (IV-VII вв.)
Великое переселение народов стало переломным этапом истории, определившим переход от античности к Средним векам. О причинах Великого переселения ученые спорят до сих пор, но его последствия оказались глобальными.
На территорию слабеющей Римской империи переселились многочисленные германские (франки, лангобарды, саксы, вандалы, готы) и сарматские (аланы) племена. Славяне дошли до побережья Средиземноморья и Балтики, заселили часть Пелопоннеса и Малой Азии. Тюрки достигли Центральной Европы, арабы начали завоевательные походы, в ходе которых им покорился весь Ближний Восток до Инда, Северная Африка и Испания.
4. Падение Римской империи (V в.)
Два мощных удара – в 410 году вестготов и в 476 году германцев – сокрушили, казалось бы, вечную Римскую империю. Это поставило под угрозу достижения античной европейской цивилизации. Кризис Древнего Рима не пришел внезапно, а долгое время вызревал изнутри. Военный и политический упадок империи, начавшийся в III веке, постепенно привел к ослаблению централизованной власти: она больше не могла управлять разросшейся и многонациональной империей. На смену античному государству пришла феодальная Европа с ее новым организующим центром – «Священной Римской империей». Европа на несколько веков погрузилась в пучину смуты и раздора.
5. Раскол церкви (1054 г.)
В 1054 году произошел окончательный раскол христианской церкви на Восточную и Западную. Его причиной стало желание папы Льва IX получить территории, которые подчинялись патриарху Михаилу Керулларию. Результатом спора стали взаимные церковные проклятия (анафемы) и публичные обвинения в ереси. Западная церковь получила название римско-католической (римская всемирная церковь), а восточная — православной. Путь к Расколу был долгим (почти шесть веков) и начался с так называемой Акакиевской схизмы 484 года.
6. Малый ледниковый период (1312-1791 гг.)
Начало Малого ледникового периода, который начался в 1312 году, повлекло за собой целую экологическую катастрофу. По оценкам специалистов, за период с 1315 по 1317 годы из-за Великого голода в Европе вымерла почти четверть населения. Голод был постоянным спутником людей на протяжении всего Малого ледникового периода. За период с 1371-го по 1791 годы в одной только Франции было 111 голодных лет. В одном только 1601 году в России от голода из-за неурожаев вымерло полмиллиона жителей.
Однако Малый ледниковый период дал миру не только голод и высокую смертность. Он также стал одной из причин рождения капитализма. Источником энергии стал уголь. Для его добычи и транспортировки начали организовываться цеха с наемными рабочими, что стало предвестием научно-технической революции и рождения новой формации общественной организации – капитализма.Некоторые исследователи (Маргарет Андерсон) также связывают заселение Америки с последствиями Малого ледникового периода – люди ехали за лучшей жизнью из «оставленной Богом» Европы.
7. Эпоха Великих географических открытий (XV-XVII вв.)
Эпоха Великих географических открытий коренным образом расширила ойкумену человечества. Кроме этого, она создала возможность для ведущих европейских держав максимально использовать свои заокеанские колонии, эксплуатируя их человеческие и природные ресурсы и извлекая из этого баснословную прибыль. Некоторые ученые также напрямую связывают триумф капитализма с трансатлантической торговлей, породившей торгово-финансовый капитал.
8. Реформация (XVI-XVII века)
Началом реформации принято считать выступление доктора богословия Виттенбергского университета Мартина Лютера: 31 октября 1517 года он прибил к дверям виттенбергской Замковой церкви свои «95 тезисов». В них он выступал против существующих злоупотреблений католической церкви, в частности против продажи индульгенций. Процесс реформации породил множество так называемых Протестантских войн, серьезно повлиявших на политическое устройство европы. Концом Реформации историки считают подписание Вестфальского мира в 1648 году.
9. Великая французская революция (1789-1799)
Разразившаяся в 1789 году Великая французская революция не просто превратила Францию из монархии в республику, но и подытожила крах старого европейского порядка. Ее лозунг: «Свобода, равенство, братство» еще долго будоражил умы революционеров. Французская революция не только заложила основы демократизации европейского общества – она предстала как жестокая машина бессмысленного террора, жертвами которого стали около 2 млн. человек.
10. Наполеоновские войны (1799-1815)
Неуемные имперские амбиции Наполеона на 15 лет погрузили Европу в хаос. Все началось с вторжения французских войск в Италию, а завершилось бесславным поражением в России. Будучи талантливым полководцем, Наполеон, тем не менее, не гнушался угрозами и интригами, которыми подчинил своему влиянию Испанию и Голландию, а также убедил вступить в союз Пруссию, но затем бесцеремонно предал ее интересы.
В ходе Наполеоновских войн на карте появились Королевство Италия, Великое герцогство Варшавское и целый ряд других мелких территориальных образований. В окончательных планах полководца был раздел Европы между двумя императорами – им самим и Александром I, а также ниспровержение Британии. Но непоследовательный Наполеон сам свои планы и менял. Поражение в 1812 году от России привело к краху наполеоновских замыслов и в остальной Европе. Парижский мирный договор (1814) вернул Францию в ее прежние границы 1792 года.
11. Промышленная революция (XVII-XIX вв.)
Промышленная революция в Европе и США позволила на протяжении жизни всего лишь 3—5 поколений перейти от аграрного общества к индустриальному. Условным началом этого процесса принято считать изобретение парового двигателя в Англии во второй половине XVII века. Со временем паровые двигатели стали использовать в производстве, а затем и в качестве движущего механизма для паровозов и пароходов. Основными достижениями эпохи Промышленной революции можно считать механизацию труда, изобретение первых конвейеров, станков, телеграфа. Громадным шагом стало появление железных дорог.
12. Первая мировая война (1914-1918 гг.)
Первая мировая война во многом определила пути развития некоторых европейских стран: в России и Германии пришел конец империи, распалась Австро-Венгерская монархия, а в Прибалтике появились независимые государства. Но самым страшным итогом стал рост реваншистских настроений в Германии. В Первую мировую войну было вовлечено 38 из 59 существовавших в то время независимых государств. В мобилизации участвовало более 73 млн. человек. Огромными были и жертвы Первой мировой– убито и умерло от ран 9,5 млн. Более 20 млн. ранено, а 3,5 млн. остались калеками.
13. Вторая мировая война (1939-1945 гг.)
Вторая мировая война шла на территории 40 стран, и в ней принимало участие 72 государства. По некоторым подсчетам в ней погибло 65 млн. человек. Война заметно ослабила положение Европы в общемировой политике и экономике и привела к созданию двухполярной системы в мировой геополитике. Часть стран в ходе войны смогла добиться независимости: Эфиопия, Исландия, Сирия, Ливан, Вьетнам, Индонезия. В странах Восточной Европы, занятых советскими войсками, были установлены социалистические режимы. Вторая мировая война также привела к созданию ООН.
14. Научно-техническая революция (сер. XX века)
Научно-техническая революция, наступление которой принято относить к середине прошлого века, позволила автоматизировать производство, доверив контроль и управление производственными процессами электронике. Серьезно повысилась роль информации, что также позволяет говорить об информационной революции. С появлением ракетно-космической техники началось освоение людьми околоземного космического пространства.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии