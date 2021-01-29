Самые значимые исторические переломные моменты

Развитие мировой истории не было линейным. На каждом её этапе были события и периоды, которые можно назвать «переломными». Они меняли и геополитику, и мировоззрение людей.



1. Неолитическая революция (10 тыс. лет до н.э. – 2 тыс. до н.э.)

2. Создание Средиземноморской цивилизации (4 тыс. до н.э.)

3. Великое переселение народов (IV-VII вв.)

4. Падение Римской империи (V в.)

5. Раскол церкви (1054 г.)

6. Малый ледниковый период (1312-1791 гг.)

7. Эпоха Великих географических открытий (XV-XVII вв.)

8. Реформация (XVI-XVII века)

9. Великая французская революция (1789-1799)

10. Наполеоновские войны (1799-1815)

11. Промышленная революция (XVII-XIX вв.)

13. Вторая мировая война (1939-1945 гг.)

14. Научно-техническая революция (сер. XX века)