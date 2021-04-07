16 кулинарных трюков, которые используют на профессиональных кухнях

Почему мясо получается не таким сочным, как нам хотелось бы, а каши имеют пресный и невыразительный вкус? Возможно, рецепт, найденный в интернете, был неудачным, а может вы просто не знакомы с кулинарными трюками профессиональных поваров.

Мы собрали для вас 15 самых легких, полезных и интересных хитростей, которые позволят наслаждаться процессом готовки и вызовут у вас стойкую любовь к кухне.

1. Улучшаем вкус пасты

В соус к пасте нужно добавить оливки.

Если привычный рецепт пасты уже изрядно надоел, и вам хочется разнообразить вкус любимого блюда, то поэкспериментируйте с соусом. Для того, чтобы сделать его ярким, острым и пикантным следует добавить оливки, яблочный уксус или лимонный сок. А вот нежности готовой пасте добавят молочные продукты, такие как греческий йогурт, сливочный сыр. Их нужно добавлять за 2-3 минуты до готовности блюда, чтобы вкус получился наиболее насыщенным.

2. Избавляем тесто от липкости

Избавить тесто от липкости поможет подсолнечное масло.

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что во время замешивания или раскатывания теста оно прилипает к рукам и скалке. Кондитеры советуют в этом случае использовать не муку, а рапсовое масло. Им нужно смазать ладони, рабочую поверхность и все кухонные инструменты, которые «взаимодействуют» с тестом.

3. Спасаем лук от горения

Благодаря этим манипуляциям, оно не будет прилипать и не потеряет свою эластичность от излишков муки.

Чтобы лук не горел, в сковороду нужно добавить лед.

Если во время жарки лука он пригорает либо зажаривается слишком сильно, то положите в сковороду 1-2 кубика льда. Это поможет охладить девайс и сохранить лук в необходимой кондиции.

4. Улучшаем вкус круп

Крупы будут вкуснее, если их варить в воде, в которой заваривался чай.

Киноа, рис, булгур и ряд других круп не отличаются ярко выраженным вкусом. Чтобы исправить этот недостаток, не нужно добавлять много соли, перца и специй. Достаточно перед готовкой каши опустить в воду, в которой вы планируете варить крупу, 2-3 чайных пакетика. Лучше всего выбирать черный чай крепких сортов, например, «эрл грей», чтобы вкус получился более насыщенным.

5. Быстро размораживаем мясо

Мясо можно разморозить при помощи противня и кастрюли с водой.

Гости на пороге, а мясо, которое вы планировали подать к ужину, еще лежит в морозилке? Не беда! Быстро разморозить курицу или свинину вам поможет следующий метод: положите мясо в пластиковую упаковку, положите его на металлический противень для духовки и поставьте сверху кастрюлю с теплой водой. В зависимости от размера и толщины кусочка, время разморозки будет варьироваться от 5 до 15 минут. Такой быстрый эффект гарантируется за счет сочетания давления от пресса и тепла, которое фиксируется между двумя металлическими поверхностями и, тем самым, прогревает мясо.

6. Избавляем лук от жгучести

Чтобы лук был менее жгучим, замочите его в воде.

Если вы боитесь, что жгучий лук может вам испортить вкус овощного салата, то замочите его в холодной воде перед тем, как добавлять в блюдо. 15 минут будет вполне достаточно.

7. Делаем вкус кофе более насыщенным

Кофе с морской солью имеет более насыщенный вкус.

Для тех, кому надоел стандартный вкус кофе, предлагаем следующий кулинарный лайфхак: перед варкой бодрящего напитка добавьте в него немного корицы и морской соли. В совокупности эти два ингредиента дадут кофе непревзойденный аромат. А улучшить вкус помогут цедра лимона и апельсины. Но перед тем, как класть компоненты в напиток, их нужно высушить и измельчить до состояния порошка.

8. Делаем салаты более полезными

Добавляйте в салат соль крупного помола.

Вместо обычно соли врачи советуют добавлять в овощные салаты поваренную соль крупного помола. Такая манипуляция не только делает готовое блюда более полезным для здоровья, но и улучшает его вкус в несколько раз.

Совет: Чтобы салат был вкуснее, добавляйте вместе с солью щепотку сахара. Он подчеркивает аромат других ингредиентов и делает их вкус насыщеннее.

9. Готовим вкусный торт

В идеальном торте должно быть одинаковое количество яиц, муки, масла и сахара.

Нужен торт на День Рождение или просто хотите побаловать членов семьи? Тогда соблюдайте простое правило: кладите в тесто одинаковое количество (в граммах) сливочного масла, муки, сахара и яиц. Также обязательно добавляйте щепотку соли. Этот простой ингредиент, даже в небольшом количестве, выполняет много полезных функций: делает готовую выпечку более упругой, вкусной, помогает ей держать форму.

10. Готовим сочные котлеты

Добавляйте в фарш не хлеб, а панировочные сухари.

По нашей информации, улучшить вкус котлет, сделать их более сочными и нежными можно при помощи панировочных сухарей. Их нужно добавлять в блюдо вместо хлеба, замоченного в молоке.

11. Готовим идеальную яичницу

Чтобы яичница была нежнее, добавляйте воду.

Для приготовления вкусной яичницы либо омлета возьмите не растительное, а сливочное масло. Также не забудьте добавить в сковороду немного воды, когда заметите, что белок начинает застывать. Такая маленькая хитрость убережет блюдо от подгорания и сделает его нежнее.

12. Добиваемся нестандартного вкуса клубники

Вкусный рецепт - клубника, сахарная пудра и бальзамический уксус.

Клубника со сливками уже стала своеобразной классикой и одним из лучших вариантов романтического блюда. Однако, не только сливки способны сделать вкус ягод превосходным. Предлагаем вам следующий рецепт: возьмите 10-15 штук вымытой клубники, посыпьте сахарной пудрой и добавьте несколько капель бальзамического уксуса. Несмотря на то, что сочетание является весьма смелым, финальный вкус десерта поразит даже гурманов. Кстати, этот вид уксуса прекрасно сочетается и с другими фруктами, нужно только найти свое идеальное решение.

13. Делаем на мясе хрустящую корочку

Перед жаркой мясо нужно вытереть насухо полотенцем.

Чтобы мясо было нежным, сочным внутри, но при этом имело хрустящую корочку, перед обжаркой его необходимо насухо вытереть бумажным полотенцем. Способ легкий, но очень действенный.

14. Готовим ароматную выпечку

Чтобы выпечка была ароматной, добавляйте коньяк.

Не важно, что вы готовите: торт, пирог, булочки либо пирожные. Обязательно добавляйте в выпечку несколько столовых ложек алкоголя. Чаще всего повара для этих целей используют ром, коньяк или водку. Алкогольные напитки помогают сделать готовый десерт не только хрустящим, но и ароматным.

15. Улучшаем вкус фасоли

Фасоль будет иметь отменный вкус, если тушить ее в пиве.

Чтобы улучшить вкус фасоли и сделать из нее действительно аппетитной блюдо, протушите ее в пиве. После этого смешайте с овощами и обжаренным мясом. В результате получится удивительно вкусное кушанье, которое обязательно займет почетное место на вашем столе.

16. Готовим полезный холодный чай

Холодный чай с содой, корицей и лимоном - отличный вариант для лета.

Если вы хотите приготовить вкусный освежающий напиток, который станет настоящим спасением в летнюю жару, воспользуйтесь следующим рецептом. В остывший крепкий чай добавьте щепотку соды, немного корицы, несколько листочков мяты и лимонный сок либо дольку лимона. Получится очень вкусный тонизирующий ice tea, который, к тому же, очень полезен для здоровья, ведь сода способствует быстрому очищению почек.