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Как узнать, прослушивают ли ваш телефон?

Недавно хакеры в очередной раз слили в сеть интимные фото знаменитостей. Представьте, если можно взломать явно хорошо защищенные смартфоны, то что же говорить о вашем собственном аппарате, который наверняка охраняется лишь несложным кодом?

Как узнать, прослушивают ли ваш телефон?


Прямо сейчас какой-то чрезмерно любопытный молодец может просто для развлечения читать вашу переписку в социальных сетях или рассматривать интимные фотографии, не предназначенные для чужого глаза.

Как узнать, прослушивают ли ваш телефон?

Между тем, проверить свой смартфон на прослушку будет совсем просто. Посмотрите это видео — информация наверняка пригодится вам в будущем.



На будущее, не стоит доверять подключенным к сети устройствам любую персональную информацию. Такая беспечность вполне может стоить вам не только приватности, но и серьезных денег.

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