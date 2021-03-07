Почему в Советском Союзе под дачу выделяли строго 6 соток земли

В наше время участок земли площадью 6 соток уже никого не впечатляет. Максимум на что хватает этой территории – на дом с гаражом и баню. Сад или огород остаются недоступными, да и свободного места получается слишком мало. А вот в СССР – это был настоящий подарок, пусть и небольшой, но «островок счастья». Почему же в столь огромном и могучем государстве советскому человеку не предоставляли участки большей площади.
1. Немного истории: почему решили давать землю
Советский гражданин был обязан трудиться на благо государства / Фото: news.21.by
Коммунистическая идеология предполагала, что советский гражданин был обязан работать на благо государства, заниматься детьми и иметь культурный отдых. Обеспечение людей продуктами питания и товарами широкого потребления возлагалось на сельское хозяйство и легкую промышленность.
Государство же должно было обеспечить своих граждан питанием, жильем и культурным отдыхом / Фото: m.fishki.net
Государство должно было предоставить людям все необходимое для их жизнедеятельности, в частности жилье. Все, что имело отношение к собственническим инстинктам, пресекалось на корню.
2. Могло бы сработать
Индустриализация в СССР продвигалась быстрыми темпами / Фото: tr.pinterest.com
Индустриализация под руководством Сталина продвигалась семимильными шагами. Как считают отдельные эксперты, темпы развития экономики в СССР были в четыре раза быстрее современных китайских. Аграрная, не очень грамотная страна становилась сильным промышленным государством. И, кто знает, вполне возможно, что, если бы не война, практически идеальная держава могла бы быть создана.
После войны в дефиците было все, начиная от продуктов питания и заканчивая товарами первой необходимости. Но и это не самое главное, так как дефицит распространялся и на человеческий ресурс. Недостаток был не только в специалистах, но и в рабочих. В состоянии жуткого развала находилось не только сельское хозяйство, но и промышленность, которая перестроиться с военного на мирное время еще не успела. Результатом стал страшный голод, царивший в Советском Союзе в 1946 и 1947 годах.
3. Нестандартное решение
Чтобы прокормить своих граждан, советское правительство приняло решении о выделении земельных участков / Фото: rasfokus.ru
Так как прокормить своих граждан страна просто не могла, требовалось принимать радикальные меры. Среди прочих появилось постановление правительства о садоводстве от 24.02.1949 г. В нем было сказано, что свободные городские, поселковые и прочие земли следует раздать гражданам под огороды.
Людям начали давать участки земли по шесть соток и двенадцать. Те, что были получше, и располагались ближе к городской черте, давали ветеранам Великой отечественной войны и семьям погибших, передовикам. Промышленность тоже получила свою задачу – требовалось наладить производство садово-огородных инструментов и удобрения. Таким образом на плечи людей переложили обязанность частично заботиться об обеспечении себя сельхозпродукцией самостоятельно.
У советских семей появилась новая забота - обработка земли / Фото: m.fotostrana.ru
В итоге у человека появилась новая забота. С получением земли ему уже некогда было читать газеты, так как нужно было заниматься огородом или «дачей», если этот участок можно было так назвать. Люди планировали где и что посадить, в чем выращивать рассаду, переживали за прополку и конечный результат своих стараний – урожай.
4. Развитие и становление дачного движения
Дачное движение начало набирать обороты / Фото: oldsaratov.ru
Достаточно нетипичное для политики того времени решение дало положительный результат. Во-первых, решена проблема с голодом, который отступил. Во-вторых, риск волнений населения исчез сам собой, так как большая часть людей переключилась на свои огороды. Вроде бы пришло облегчение.
В правительственных кругах пришли к выводу, что это направление требует развития. Соответствующее постановление вышло 16.12.1955 г. Этим документом советским людям уже разрешили строить на участках небольшие домики, приспособленные для проживания в них в летнее время.
Людям разрешили строить небольшие домики для проживания в летнее время / Фото: sadovodka.ru
Земля начала выделяться бессрочно, правда, существовало одно условие. Тот, кому выделялась земля, должен был работать постоянно на предприятии. Кроме всего прочего, дачник даже мог получить за свой труд и материальные затраты, связанные с переездом, компенсацию.
В магазинах появился садово-огородный инвентарь и удобрения в достаточном количестве / Фото: sovetnews.com
Что касается садово-огородного инвентаря, то он появился в свободном доступе. Граждане могли без проблем приобрести себе все инструменты и не только грабли или сапки с лопатами. Сами же предприятия и профсоюзы тоже получили поручение. Они должны были помогать бороться дачникам с вредными насекомым и грызунами, болезнями культурных растений, если в этом возникнет необходимость. В магазинах появились удобрения, различные семена и все, что может понадобиться огороднику.
5. Не все так радужно
Люди начали строить на участках дома для сдачи в аренду / Фото: Twitter
Государство после того, как раздало своим гражданам землю в пользование на продолжительный срок, даже не подозревало, что поселило в сознание людей зерна буржуазии. Люди стали искать выгоду и, естественно, нашли ее. На своих участках люди стали сооружать дома с последующей их сдачей в аренду. Труд наемных работников стал по полной программе использоваться на огородах. Земля сдавалась тоже в аренду и, само собой разумеется, нелегально. Все, что было лишним, продавалось, и этот бизнес не облагался налогом.
Выращенные на даче фрукты и овощи начали продавать на рынках / Фото: pastvu.com
На то, чтобы дачный стихийный капитализм стал практически катастрофическим, понадобилось всего пять лет. Правительство приняло следующее решение – пора заканчивать с этим. Очередное постановление вышло 30.12.1960 г. В документе было сказано, что запрещено выдавать землю под строительство, строить на участках дачные домики. Кроме этого, усиливался и контроль за использованием этой земли.
6. И снова на те же грабли
В результате политики Хрущева СССР снова оказался в непростой ситуации / Фото: shnyagi.net
Прошло всего лишь 3 года и Советский Союз опять попал в сложную ситуацию. На этот раз кризис связан с зерном. Речь идет о кукурузной кампании, большой засухе и освоении целинных земель. В комплексе это привело к дефициту продукции, увольнению Хрущева с должности, зерновым закупкам, причем в долгосрочной перспективе, и нехватке хлеба. И снова над государством нависла угроза очередного голода.
Было принято решение всем нарезать землю по 6 соток / Фото: twitter.com
Изобретением новых механизмов решения проблемы заморачиваться не стали, а просто пошли уже по знакомой тропинке. В конце 60-х годов начали выходить постановления о дальнейшем развитии садово-огородного направления. В итоге образовались масштабные дачные массивы, где земля была нарезана по 6 соток всем без исключения.
7. Почему шесть соток – ни больше и ни меньше
Размер участка был определен неслучайно, исходя из потребностей семьи в 4-6 человек / Фото: zzackon.ru
Такая площадь участка была выбрана не случайно. Определили ее в 50-х годах согласно партийному заданию отечественные экономисты и агрономы. Расчет делался исходя из потребностей семьи, состоящей из четырех-шести человек. 0,06 га земли способно было обеспечить такую семью необходимой сельхозпродукцией. На участке было вполне можно посадить небольшое число деревьев и кустарников, разбить несколько грядок для овощей, клубники и даже соорудить хозпостройку, в которой бы хранился инвентарь.
Небольшого участка земли хватало только на обеспечение собственных нужд стандартной советской семьи / Фото: social.rbth.com
О том, чтобы выращивать что-то на продажу, речь не шла. В наше время действительно можно увеличить количество урожая даже с такой миниатюрной площади, ведь для этого есть все самое необходимое, начиная от современных теплиц и удобрений и заканчивая системами полива. Тогда люди об этом даже мечтать не могли. Исходя из этого, можно сказать, что расчет сделали точным – себя обеспечил и хватит. Нечего заниматься спекуляцией. Таким образом становится понятно, что стандартные садовые участки – это обычная идеология, система, которую нельзя было сломать или нарушить.
7. Возвращаемся к мифам
Считается, что за раздачей участков по 6 соток стоит Хрущев / Фото: ctakan-divanych.livejournal.com
В народе существует легенда, что за раздачей участков по шесть соток стоит Н. С. Хрущев, которые хотел разрекламировать советскую модель жизни. То есть показать на весь мир, что простой рабочий человек имеет не только квартиру, но и дом за городом. В действительности ситуация абсолютно иная. Только благодаря тому, что Хрущева сместили, инициатива с раздачей земельных участков была сохранена.
Советская модель предполагала наличие у каждого советского гражданина не только квартиры, но и дачи для отдыха / Фото: levencovka.ru
Что касается Хрущева, то он на пике зернового кризиса хотел забрать у народа все земли, не исключая садово-огородные массивы. В его планах было засеять все пшеницей и таким образом не допустить ситуацию с закупкой зерна в других странах.
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