4 способа, как быстро сварить картофель, если время поджимает

На любой праздник или к приходу гостей мы обязательно готовим картофельный гарнир и подаем в паре с ним жареное или запеченное мясо. Также этот овощ является компонентом супов, салатов, запеканок и прочих изысканных блюд, которые есть в арсенале каждой уважающей себя хозяйки. В обзоре novate.ru вы найдете несколько полезных советов, которые позволят сварить картофель максимально быстро, вне зависимости от того, каким рецептом вы решили воспользоваться.
Лайфхак 1: Заливайте картофель кипящей водой
В кипятке картофель быстрее сварится. / Фото: mikrovolnovochki.ru
Существует один универсальный способ для быстрого приготовления как очищенного, так и картофеля в мундире. Он заключается в том, чтобы заливать овощ не холодной, а кипящей водой. Когда жидкость вновь начнет закипать, добавьте в нее немного соли и сливочное масло (столовой ложки будет достаточно), после чего уменьшите огонь. Благодаря тому, что в кастрюле образуется плотная масляная пленка, картофель сварится в считанные минуты.
Лайфхак 2: Готовьте в мультиварке
В мультиварке можно не только сварить картофель, но и сразу приготовить полноценное блюдо. / Фото: povar.ru
Для варки картофеля можно использовать не привычную кастрюлю с водой, а мультиварку. Главным преимуществом данного кухонного прибора является то, что в чашу сразу можно добавить все ингредиенты, необходимые для приготовления выбранного вами блюда, и оставить вариться, установив таймер. В это время можно заняться другими делами, не переживая, что вода выкипит или картофель переварится.
Приготовление овоща на пару занимает не более 20 минут. Этого времени хватит для того, чтобы он стал мягким, но при этом не разварился, сохранил свою текстуру и все витамины, входящие в состав. Можно также использовать режим «Суп»: чтобы ускорить процедуру, используйте рекомендации из первого пункта – добавляйте не холодную воду, а кипяток, и сливочное масло (растительное для этих целей не подходит).
Обратите внимание: Если картофель вам нужен в качестве ингредиента для салата, советуем сразу нарезать сырой овощ на мелкие кубики, а потом уже заливать горячей водой. Чем меньше будут кусочки, тем быстрее сварится овощ. В среднем, такой способ приготовления занимает 10-15 минут.
Лайфхак 3: Используйте полиэтиленовый пакет
Картофель нужно положить в полиэтиленовый пакет и готовить в микроволновке. / Фото: vilkin.pro
Если у вас есть микроволновка, обязательно используйте ее для быстрого приготовления картофеля. В этом нет ничего сложного. Все, что вам понадобится – это обычный фасовочный полиэтиленовый пакет. Помойте картофель, очистите его от кожуры (если нужно), сложите в пакет, добавьте немного соли и подсолнечного масла (примерно, чайную ложку), завяжите «емкость» и сделайте несколько дырочек, чтобы из пакета выходил воздух. Положите картофель в микроволновку, установите полную мощность и оставьте «вариться» примерно на семь-десять минут. Проверить готовность можно при помощи зубочистки или деревянной шпажки – они должны без проблем проходить в овощ. Чтобы не обжечься, распечатывайте пакет уже после того, как он немного остынет, ведь по истечению времени картошка будет обжигающе горячей.
Лайфхак 4: Проткните картофель зубочистками
Проткните картофель зубочистками и отправьте в микроволновую печь. / Фото: omaske.ru
И снова возвращаемся к нашей палочке-выручалочке – микроволновке. Возьмите несколько картошин, хорошо промойте их под проточной водой и полейте растительным маслом. После этого проткните каждую несколькими зубочистками, чтобы овощ был устойчивым, и установите клубни на тарелке, будто на ножках. Обычно, хватает пяти минут в микроволновке на полной мощности, чтобы картофель идеально приготовился.
Если под рукой нет микроволновки, а картофель нужен для приготовления салата, попробуйте следующий метод: выберите клубни среднего размера (большие могут остаться сырыми внутри), помойте их и положите в кастрюлю с холодной водой. Немного посолите, чтобы жидкость быстрее закипела, и поставьте на плиту. Чтобы быстрее очистить картофель, сваренный в мундире, поместите его в холодную воду после готовности – так кожура будет легче отставать.
Еще несколько полезных рекомендаций
Чтобы картофель был ароматным, добавьте лавровый лист. / Фото: recepti.su
Вне зависимости от того, каким способом вы решили приготовить картофель и для какого блюда он вам понадобился, существует несколько рекомендаций, как улучшить его вкус и сохранить презентабельный внешний вид.
• Старайтесь выбирать для варки клубни одинакового размера – это залог того, что картофель приготовится равномерно, и внутри не будет сырых участков.
• Нарезайте картофель как можно мельче, если он нужен для супа или салата – так овощ быстрее сварится.
• Не проверяйте готовность картошки при помощи ножа – под его давлением клубни могут рассыпаться и внешний вид готового блюда будет испорчен. Лучше использовать для этих целей обычную зубочистку.
• Если вы увидели, что картофель потемнел в процессе приготовления, значит от был старым. Однако не стоит расстраиваться, ситуацию можно исправить – просто добавьте в воду немного лимонного сока. А если хотите, чтобы овощ приобрел белый цвет, воспользуйтесь «услугами» уксуса – чайной ложки будет вполне достаточно. Кстати, уксус также не позволит продукту развариться и сохранит кожуру целой, если вы готовит картофель в мундире.
• Сделать картофель ароматным и аппетитным помогут специи и пряности. Во время варки добавьте в воду укроп, петрушку, лавровый лист или несколько горошин черного перца – отварной овощ только выиграет от «соседства» с этими продуктами.
Чем полезен вареный картофель?
В вареном картофеле много витаминов. / Фото: versiya.info
Картофель нежелательно исключать из рациона, так как он приносит неоценимую пользу организму. Овощ:
• укрепляет стенки сосудов, улучшая работу сердечно-сосудистой системы;
• контролирует уровень холестерина в крови, который имеет свойство накапливаться на стенках сосудов, уменьшая их просвет, что приводит к инсульту;
• улучшает работу ЖКТ, так как обволакивает и защищает слизистую органов пищеварения от воздействия некоторых негативных факторов;
• положительно воздействует на функционирования почек, так как содержит ряд витаминов и минеральных веществ (в том числе, витамины группы В);
• применяется для ингаляций в случае диагностирования простудных заболеваний;
• помогает бороться с заболеваниями мочеполовой системы.
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