4 способа, как быстро сварить картофель, если время поджимает

Лайфхак 1: Заливайте картофель кипящей водой

В кипятке картофель быстрее сварится. / Фото: mikrovolnovochki.ru

Лайфхак 2: Готовьте в мультиварке

В мультиварке можно не только сварить картофель, но и сразу приготовить полноценное блюдо. / Фото: povar.ru

Лайфхак 3: Используйте полиэтиленовый пакет

Картофель нужно положить в полиэтиленовый пакет и готовить в микроволновке. / Фото: vilkin.pro

Лайфхак 4: Проткните картофель зубочистками

Проткните картофель зубочистками и отправьте в микроволновую печь. / Фото: omaske.ru

Еще несколько полезных рекомендаций

Чтобы картофель был ароматным, добавьте лавровый лист. / Фото: recepti.su

Чем полезен вареный картофель?

В вареном картофеле много витаминов. / Фото: versiya.info