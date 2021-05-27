5 продуктов, которым самое место в дверце холодильника

1. Вода

Бутылки с водой не должны быть слишком тяжелыми. / Фото: Kto-chto-gde.ru

2. Растительное масло

/ Фото: Dizainkyhni.com Растительное масло в холодильнике лучше сохраняет вкус./ Фото: Dizainkyhni.com

3. Уксус и соусы

Уксус и соусы отличаются большим сроком годности. / Фото:

4. Консервы

Кукуруза и зеленый горошек. / Фото: Darudar.org

5. Сыр и сливочное масло

Сыр и сливочное масло хранятся на дверце в небольших количествах. / Фото: Fb.ru