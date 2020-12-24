9 идей, как украсить дом к Новому году 2021 своими руками

Чтобы встретить Новый Год во всеоружии, нужно уже осенью начинать думать об украшении дома. Гирлянды, подсвечники, рождественские венки, елка из дождика или веток – все это создает сказочное настроение, заставляет верить в чудо и ждать праздник с нетерпением. Novate.ru расскажет, как создать волшебную атмосферу в доме своими руками, не прибегая к серьезным финансовым тратам.
Идея 1: Гирлянды на фасаде
Украсьте фасад дома уличными разноцветными гирляндами. / Фото: womanadvice.ru
Если вы являетесь счастливым обладателем частного дома, самое время задуматься о том, что его можно украсить не только внутри, но и снаружи. Пусть праздник встречает ваших гостей прямо на пороге. Самым простым решением станут гирлянды, которые можно расположить на фасаде, калитке или ветках деревьев. Главное – выбирать уличные варианты, которые являются устойчивыми к дождю, снегу, ветру.
Идея 2: Фонарики и сосновые букеты
Горящие фонарики на снегу создают сказочную атмосферу. / Фото: fotostrana.ru
Во дворе будут красиво смотреться вазоны с букетами из сосновых веток. Их можно купить или собрать в лесу (если он есть поблизости). Загадочную атмосферу создадут тяжелые переносные фонари с ручкой сверху. Хорошо бы заранее определиться с цветовой гаммой вашего праздника. Будет очень здорово, если все элементы декора, начиная от коврика у порога, и заканчивая елочными игрушками, будут соответствовать выбранной палитре. На первый взгляд, это может показаться сложным, но на деле все легко – выберете сочетание двух классических цветов, например, красного с золотым, и дополните его белым.
Идея 3: Рождественский венок
Рождественский венок можно сделать из лозы или ткани
Декоративный элемент, пришедший к нам из Европы и Америки, уже давно стал классическим новогодним украшением. Это первое, что мы видим на входе в квартиру. Однако в современном мире рождественский венок можно встретить не только на входной двери, но также на праздничном столе, камине, поле, стене – все зависит от фантазии. Обычно его делают из сосновых веток, украшают лентами, шишками и игрушками – это классический вариант. Но можно подойти к этому вопросу нестандартно. Сейчас в моде венки из сухих веток и цветов, бумаги, обрезков ткани, клубков ниток для вязания. Можно сделать и ароматный экземпляр из ингредиентов, которые есть на каждой куне: лаврового листа, веточек розмарина, звездочек аниса, сушеных долек апельсина, палочек корицы. Каркасом для такого венка сможет стать алюминиевая вешалка, проволока, веточки дерева, пяльцы.
Совет: Не хотите венок? Можно обойтись и без него. Вырежьте из картона первую букву фамилии вашей семьи, задекорируйте, например, бусинами, и прикрепите на дверь. Еще один вариант – веселые новогодние фигуры, которые также будут великолепно смотреться.
Идея 4: Снежинки на окнах
Снежинки можно нарисовать или сделать через трафарет зубной пастой
Помните, как в школе давали задание принести десять-двадцать снежинок для украшения классов? Самое время освежить навыки их вырезания. Если вы не особо любите орудовать ножницам, сделайте один трафарет, приложите к окну и закрасьте отверстия в нем белой краской или зубной пастой. Получится красивый размытый контур, похожий на волшебные морозные узоры. А можно не заморачиваться и купить готовые наклейки на окно. Не оставляйте без внимания подоконник – на нем можно разложить хвойные ветки, перевязанные лентой, поставить плетеные корзинки с шариками, мандаринами, шишками. Финальным украшением окна станет гирлянда-штора, которая будет переливаться разными цветами.
Идея 5: Свечи и подсвечники
Украсьте свечу корицей или сделайте подсвечник из апельсина
Простым и эффективным способом украсить дом будет игра со светом. Живая мерцающая свеча создаст таинственную атмосферу, дарит хорошее настроение. Приятнее всего наблюдать за плавающими экземплярами. Для этого возьмите старую прозрачную вазу или салатницу, положить в нее сосновые шишки, налить воду и опустить свечи-таблетки. Такая композиция может стать главным украшением праздничного стола.
Оригинальные подсвечники получатся из фруктов, только их нужно мастерить непосредственно перед торжеством. Они подарят тонкий аромат, будут яркими акцентами на столе, полке или подоконнике. Для этого возьмите красное/зеленое яблоко, грейпфрут, апельсин или любой другой фрукт округлой формы. Срежьте верхушку, осторожно удалите мякоть ложкой, чтобы образовалась «ниша», и поставьте свечу-таблетку. Можно пойти другим путем: разрезать фрукт на две части, удалить мякоть, в одну половину поставить свечу, а во второй сделать много дырочек зубочисткой, чтобы обеспечить выход свету, и накрыть сверху.
Если вы хотите, чтобы декором служила большая свеча, украсьте ее с помощью кофейных зерен, сушеных ягод, фруктов, маленьких елочных веток, палочек корицы, звездочек аниса, бечёвки.
Идея 6: Рождественские ветки деревьев
Ветки с деревьев можно поставить в вазу и украсить игрушками
А как насчет того, чтобы создать дизайнерское дерево своими руками. Для этого понадобятся только ветки, старые новогодние игрушки и ваза, в которой можно будет разместить композицию. Украсьте веточки дерева звездами, шарами, шишками, гирляндой – получится отличный вариант украшения в скандинавском стиле для прихожей, гостиной и даже спальни. Есть еще один вариант: на одну горизонтально висящую ветку подвесить новогодние фигурки. Легко, просто и красиво.
Идея 7: Подарки под елкой
Красиво оформите коробки из-под обуви, чтобы получились подарки под елку
Класть красиво упакованные коробки с подарками под елку – замечательная традиция, которая особо приживается в больших семьях. Если же вы живете один или у вас просто не принято таким образом преподносить презенты, можете немного схитрить. Упакуйте в красивую бумагу с новогодними рисунками обычные коробки из-под обуви. Да, в них не будет подарков, зато отличное настроение и предвкушение праздничной ночи гарантировано.
Идея 8: Шары с фотографиями
Выберете фото и разместите в шаре, чтобы получилась игрушка на елку
Прекрасной идеей для украшения елки, а также подарка близким людям станут шары с фотографиями. Для этого нужно найти или распечатать небольшие черно-белые прямоугольные снимки (можно вырезать фото по форме шара). Далее скрутите его в трубочку, чтобы оно прошло в отверстие будущей новогодней игрушки, расправьте деревянной палочкой или пинцетом. Можно оставить все так, а можно наполнить пластиковый или стеклянный шар различной мишурой, крупной солью, гирляндами.
Идея 9: Светильник «Заснеженный город»
Для светильника понадобится банка, бумага, клей и свеча. / Фото: darievna.ru
Для изготовления этого светильника вам понадобится банка, плотная бумага любого цвета, любая свечка. Отмерьте кусочек бумаги в соответствии с окружностью банки, предусмотрев небольшие края, чтобы можно было склеить концы. Вырежьте или нарисуйте на ней городской/лесной пейзаж, оберните вокруг баночки, а внутри разместите свечу. Также можно приобрести в магазине для хендмейда «снежный» спрей и покрыть им верхнюю часть банки. Так получится еще красивее и атмосфернее.
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