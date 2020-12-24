9 идей, как украсить дом к Новому году 2021 своими руками

Идея 1: Гирлянды на фасаде

Украсьте фасад дома уличными разноцветными гирляндами. / Фото: womanadvice.ru

Идея 2: Фонарики и сосновые букеты

Горящие фонарики на снегу создают сказочную атмосферу. / Фото: fotostrana.ru

Идея 3: Рождественский венок

Рождественский венок можно сделать из лозы или ткани

Идея 4: Снежинки на окнах

Снежинки можно нарисовать или сделать через трафарет зубной пастой

Идея 5: Свечи и подсвечники

Украсьте свечу корицей или сделайте подсвечник из апельсина

Идея 6: Рождественские ветки деревьев

Ветки с деревьев можно поставить в вазу и украсить игрушками

Идея 7: Подарки под елкой

Красиво оформите коробки из-под обуви, чтобы получились подарки под елку

Идея 8: Шары с фотографиями

Выберете фото и разместите в шаре, чтобы получилась игрушка на елку

Идея 9: Светильник «Заснеженный город»

Для светильника понадобится банка, бумага, клей и свеча. / Фото: darievna.ru