25 ободряющих фраз Дейла Карнеги, за которые ему огромное спасибо
Писатель, публицист, психолог и педагог Дейл Карнеги мыслил и жил по принципу «в мире нет плохих людей». А есть неприятные обстоятельства, с которыми можно бороться, и совсем не стоит из-за них портить жизнь и настроение окружающим. Об этом он и писал в своих книгах и рассказывал на своих лекциях.
Публикуем утешительные и ободряющие цитаты Дейла Карнеги, за которые психологу стоит сказать спасибо!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии