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25 ободряющих фраз Дейла Карнеги, за которые ему огромное спасибо

25 ободряющих фраз Дейла Карнеги, за которые ему огромное спасибо

Писатель, публицист, психолог и педагог Дейл Карнеги мыслил и жил по принципу «в мире нет плохих людей». А есть неприятные обстоятельства, с которыми можно бороться, и совсем не стоит из-за них портить жизнь и настроение окружающим. Об этом он и писал в своих книгах и рассказывал на своих лекциях.


Публикуем утешительные и ободряющие цитаты Дейла Карнеги, за которые психологу стоит сказать спасибо!

25 ободряющих фраз Дейла Карнеги, за которые ему огромное спасибо

25 ободряющих фраз Дейла Карнеги, за которые ему огромное спасибо

25 ободряющих фраз Дейла Карнеги, за которые ему огромное спасибо

25 ободряющих фраз Дейла Карнеги, за которые ему огромное спасибо

25 ободряющих фраз Дейла Карнеги, за которые ему огромное спасибо

25 ободряющих фраз Дейла Карнеги, за которые ему огромное спасибо

25 ободряющих фраз Дейла Карнеги, за которые ему огромное спасибо

25 ободряющих фраз Дейла Карнеги, за которые ему огромное спасибо

25 ободряющих фраз Дейла Карнеги, за которые ему огромное спасибо

25 ободряющих фраз Дейла Карнеги, за которые ему огромное спасибо

25 ободряющих фраз Дейла Карнеги, за которые ему огромное спасибо

25 ободряющих фраз Дейла Карнеги, за которые ему огромное спасибо

25 ободряющих фраз Дейла Карнеги, за которые ему огромное спасибо

25 ободряющих фраз Дейла Карнеги, за которые ему огромное спасибо

25 ободряющих фраз Дейла Карнеги, за которые ему огромное спасибо

25 ободряющих фраз Дейла Карнеги, за которые ему огромное спасибо

25 ободряющих фраз Дейла Карнеги, за которые ему огромное спасибо

25 ободряющих фраз Дейла Карнеги, за которые ему огромное спасибо

25 ободряющих фраз Дейла Карнеги, за которые ему огромное спасибо

25 ободряющих фраз Дейла Карнеги, за которые ему огромное спасибо

25 ободряющих фраз Дейла Карнеги, за которые ему огромное спасибо

25 ободряющих фраз Дейла Карнеги, за которые ему огромное спасибо

25 ободряющих фраз Дейла Карнеги, за которые ему огромное спасибо

25 ободряющих фраз Дейла Карнеги, за которые ему огромное спасибо

25 ободряющих фраз Дейла Карнеги, за которые ему огромное спасибо


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