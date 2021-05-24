15 странных бьюти-тенденций, которые бытовали у женщин в прошлом

1. Маска для плавания

Сто лет назад в таких масках ходили на пляжах. /Фото: pikabu.ru

2. Мойка для груди

Мягко говоря, не самое практичное изобретение. /Фото: интересное.ru.com

3. Нарисованные чулки

Когда на чулки был дефицит, включалась смекалка. /Фото: pinterest.com

4. Безликий конкурс красоты

Не самый обычный конкурс для современного человека. /Фото: barnorama.com

5. Портативные раздевалки

Практичные пляжные переодевалки прошлых лет. /Фото: wp.com

6. Паразитическое похудение

Опасный способ похудеть, но 120 лет назад он был весьма популярен. /Фото: terraoko.com

7. Процедура для удаления веснушек

Вид у процедуры, мягко говоря, пугающий. /Фото: 4tololo.ru

8. Выпрямление волос

Пожалуй, самый доступный способ выпрямить волосы. /Фото: vipstory.net

9. «Мисс прекрасные глаза»

Еще один оригинальный конкурс красоты. /Фото: zagge.ru

10. Перманент

Не то гирлянду повесили, не то эксперимент проводят. /Фото: mixnews.lv

11. Пляжный защитный плащ

И на пляж сходить, и Хэллоуин отпраздновать. /Фото: terraoko.com

12. Маска из льда

Пожалуй, это можно назвать первым прототипом холодных патчей. /Фото: addthis.com

13. Фен для волос

Первые портативные фены выглядели весьма футуристично. /Фото: 4tololo.ru

14. Автомат для загара

Автомат, который заправляется не бензином, а автозагаром. /Фото: zagge.ru

15. Черные зубы

Черные зубы - эталон женской красоты в Японии триста лет назад. /Фото: terraoko.com