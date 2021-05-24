Популярные статьи

Свежие комментарии

  • patentlil
    Говорить "нет" - надо, но при этом объяснить, почему "нет". Одни разговоры - это не метод.Что происходит в ...
  • ирина юзбашева
    пользуюсь металлической сеткой для посуды очень удобна в снятии чешуи.Как почистить рыб...
  • Александр Фишкин
    И куда же делись её миллионы?Как супруга Исаак...

15 странных бьюти-тенденций, которые бытовали у женщин в прошлом


15 странных бьюти-тенденций, которые бытовали у женщин в прошлом

На протяжении всей истории человечества женщины немало времени и усилий, чтобы выглядеть привлекательными. И порой эти попытки выглядели забавно, пугающе и откровенно небезопасно. Даже те способы сохранить красоту, которые еще несколько десятилетий назад были нормой, сегодня кажутся совершенно нереальными. Вашему вниманию 15 самых нетривиальных бьюти-тенденций, которые бытовали у женщин в прошлом.

1. Маска для плавания


Сто лет назад в таких масках ходили на пляжах. /Фото: pikabu.ru

Сто лет назад в таких масках ходили на пляжах. /Фото: pikabu.ru

 

При первом взгляде на эту маску могут возникнуть две ассоциации: либо съемки очередного фильма ужасов, либо что-то, связанное с пластической хирургией. А на самом деле все намного любопытнее: данная маска использовалась женщинами во время купания в открытых водоемах. Такой гаджет был весьма популярным женским аксессуаром в двадцатых годах прошлого столетия, а все потому, что на тот момент не были изобретены кремы для загара, и таким образом девушки и дамы стремились защитить нежную кожу лица от вредного воздействия ультрафиолетового излучения.

2. Мойка для груди


Мягко говоря, не самое практичное изобретение. /Фото: интересное.ru.com

Мягко говоря, не самое практичное изобретение. /Фото: интересное.ru.com

 

Все-таки люди способны создать настолько невероятные изобретения, что в их существование в принципе трудно поверить.
Именно так можно охарактеризовать столь нетривиальное приспособление, как мойка для груди. Трудно сказать, как именно она работала и, что самое главное, зачем она была необходима. Судя по тому, что сейчас о подобном изобретении мало кто знает, это значит, что и тогда оно явно не снискало популярности и вряд ли многие женщины решили, что такой гаджет им действительно необходим.

3. Нарисованные чулки


Когда на чулки был дефицит, включалась смекалка. /Фото: pinterest.com

Когда на чулки был дефицит, включалась смекалка. /Фото: pinterest.com

 

Справедливости ради следует отметить, что такая практика была популярна и распространена в первой половине двадцатого столетия, когда еще не наступила эпоха нейлона, и чулки были настоящей роскошью для модниц. Поэтому предприимчивые женщины находили гениальный в своей простоте выход: они попросту рисовали сзади на ноге черную полоску, которая имитировала настоящий предмет одежды.

4. Безликий конкурс красоты


Не самый обычный конкурс для современного человека. /Фото: barnorama.com

Не самый обычный конкурс для современного человека. /Фото: barnorama.com

 

У современного человека конкурсы красоты ассоциируются с дефиле прекрасных девушек с горящими глазами и обворожительными улыбками. Однако история сохранила весьма оригинальные соревнования женской обворожительности. Так, например, во второй половине тридцатых годов прошлого столетия в Великобритании был популярен конкурс красоты, в котором не принимали участия лица конкурсанток, а оценивались их ноги, или пропорции.

5. Портативные раздевалки


Практичные пляжные переодевалки прошлых лет. /Фото: wp.com

Практичные пляжные переодевалки прошлых лет. /Фото: wp.com

 

Даже при современных технологиях не на каждом пляже будет достаточно раздевалок, чтобы не создавались очереди, а всем отдыхающим было бы комфортно. Это кажется даже странным, ведь еще в тридцатые годы прошлого столетия американцы придумали решение этой проблемы. Так, в далеком 1938 году на пляжах США можно было увидеть женщин, которые сменяют повседневный образ на пляжный в специальных портативных раздевалках. Судя по всему, те были довольно просты в обращении, да еще и могли складываться для легкости их транспортировки. Почему столь практичное изобретение не снискало популярности, остается загадкой.

6. Паразитическое похудение


Опасный способ похудеть, но 120 лет назад он был весьма популярен. /Фото: terraoko.com

Опасный способ похудеть, но 120 лет назад он был весьма популярен. /Фото: terraoko.com

 

С первого взгляда на это оригинальную рекламу не сразу поймешь - здесь представлены не то полуфабрикаты, не то собачий корм. А потом, присмотревшись, замечаешь английское слово «FAT», которое переводится как «жир». Оказывается, что речь идет о специальных товарах для похудения. Если же прочитать названия на нарисованных на рекламе упаковках, то можно понять, что она продвигала один из самых опасных способов сбросить вес, который можно было найти в начале двадцатого столетия - так называемая «диета ленточных червей».

7. Процедура для удаления веснушек


Вид у процедуры, мягко говоря, пугающий. /Фото: 4tololo.ru

Вид у процедуры, мягко говоря, пугающий. /Фото: 4tololo.ru

 

Столь атмосферное фото может навести на довольно разные мысли. К примеру, мужчины могут подумать, что это какой-то эксперимент или просто кадр с из фильма в жанре хоррор. А вот женщины, ближе знакомые с аппаратной косметологией, скорее предположат, что так она выглядела в прошлом. И попадут практически в цель: именно так в тридцатых годах прошлого века выглядела специальная машина для удаления веснушек. Во время данной процедуры глаза и ноздри тщательно закрывались, а дышать пациентка должна была через специальную трубку.

8. Выпрямление волос


Пожалуй, самый доступный способ выпрямить волосы. /Фото: vipstory.net

Пожалуй, самый доступный способ выпрямить волосы. /Фото: vipstory.net

 

Порой так бывает, что необходимо срочно выпрямить волосы, а под рукой нет ни фена, ни утюжка. И многие из женщин в шутку думают о том, чтобы положить волосы на гладильную доску и пройтись по ним утюгом. Вот только в этот момент мало кто из них даже подозревает, что именно так выглядела процедура выпрямления волос не так уж давно. К примеру, в 1964 году в подобном процессе не было ничего удивительного: тогда приспособления такого рода выглядели поразительно похожими на всем известный бытовой прибор для глажки одежды и белья.

9. «Мисс прекрасные глаза»


Еще один оригинальный конкурс красоты. /Фото: zagge.ru

Еще один оригинальный конкурс красоты. /Фото: zagge.ru

 

Как можно заметить по сохранившимся фотодокументам прошлых лет, конкурсы красоты порой могли проводиться самые нетривиальные. К примеру, они могли быть и полностью противоположны вышеупомянутым безликим соревнованиям из Великобритании. Так, в начале тридцатых годов прошлого столетия в Америке проводился конкурс, где искали обладательницу самого красивого взгляда. В 1930 году под названием «Мисс прекрасные глаза» он прошел во Флориде.

10. Перманент


Не то гирлянду повесили, не то эксперимент проводят. /Фото: mixnews.lv

Не то гирлянду повесили, не то эксперимент проводят. /Фото: mixnews.lv

 

В двадцатом столетии перманентная завивка волос снискала огромную популярность среди представительниц прекрасной половины человечества. И если при современном уровне технологий данный процесс может выглядеть разве что забавно, то ранее это было даже несколько пугающе. Долго держащиеся прически в парикмахерских Германии в конце двадцатых годов создавали так, будто проводили научный эксперимент на мозге. Хотя клиентка при этом выглядит весьма расслаблено.

11. Пляжный защитный плащ


И на пляж сходить, и Хэллоуин отпраздновать. /Фото: terraoko.com

И на пляж сходить, и Хэллоуин отпраздновать. /Фото: terraoko.com

 

Первая ассоциация, возникающая при просмотре данного образа женщины, что она собралась на Хэллоуин в конце 19 столетия - тогда были популярны такие пугающие костюмы. В реальности же данное фото было сделано в середине 1940-х годов, а владелица столь странной накидки - это всего лишь посетительница пляжа. Оказывается, с помощью таких плащей женщины укрывались от вредного ультрафиолетового излучения до того, как на рынке появился солнцезащитный крем. Кроме того, такая накидка не обходила стороной и глаза: она была оснащена встроенными очками.

12. Маска из льда


Пожалуй, это можно назвать первым прототипом холодных патчей. /Фото: addthis.com

Пожалуй, это можно назвать первым прототипом холодных патчей. /Фото: addthis.com

 

Компания Max Factor на сегодняшний день является одной из старейших фирм по производству косметики из действующих - она была основана в 1909 году. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и в их истории есть довольно интересные разработки, направленные на то, чтобы сделать женщин привлекательнее. Так, например в 1931 году компания предлагала процедуру омоложения оригинального вида: при помощи ледяной маски.

13. Фен для волос


Первые портативные фены выглядели весьма футуристично. /Фото: 4tololo.ru

Первые портативные фены выглядели весьма футуристично. /Фото: 4tololo.ru

 

Появление на рынке такого приспособления, как фен для волос произвело настоящую революцию в зарождающейся тогда бьюти-индустрии. А когда был спроектирован еще и портативный его вариант, то модницы буквально бросились раскупать столь полезный для наведения ежедневного марафета гаджет. Правда, в сороковых годах прошлого столетия такие фены выглядели больше похожими на инопланетный шлем, чем на приспособления для простой сушки волос.

14. Автомат для загара


Автомат, который заправляется не бензином, а автозагаром. /Фото: zagge.ru

Автомат, который заправляется не бензином, а автозагаром. /Фото: zagge.ru

 

В послевоенные годы одной из популярных бьюти-трендов, который, к слову, продолжает быть актуальным и сегодня, являлся загар на женском теле. Поэтому модницы старались всячески следовать этой тенденции, а производители косметических средств и гаджетов - удовлетворить данный запрос. Так, в 1949 году появились специальные автоматы для нанесения загара. Правда, их внешний вид больше напоминал бензоколонку того времени, поэтому неискушенный в знании бьюти-тенденции прошлых лет обыватель может не сразу понять, что именно происходит на фото.

15. Черные зубы


Черные зубы - эталон женской красоты в Японии триста лет назад. /Фото: terraoko.com

Черные зубы - эталон женской красоты в Японии триста лет назад. /Фото: terraoko.com

 

Японские тренды красоты прошлых времен были порой впечатляющие и даже пугающие. Так, например, в ХVII-XIX веках поразительно красивыми считались женщины...с черными зубами. Поэтому модницы прошлого старались максимально закрасить свою светлую от природы эмаль в как можно более темный цвет, для чего использовали самые разные красители.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





15 странных бьюти-тенденций, которые бытовали у женщин в прошлом

И не забудьте:
15 странных бьюти-тенденций, которые бытовали у женщин в прошломПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Организация профессиональных фотосьемок на выезде летом
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Организация профессиональных фотосьемок на выезде летом

Читать
Инженер парка назвал опасным популярный способ защиты от клещей
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Инженер парка назвал опасным популярный способ защиты от клещей

Дорофеева в обтягивающих шортах показала, как подготовилась к лету: «Аж не верится…»
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Дорофеева в обтягивающих шортах показала, как подготовилась к лету: «Аж не верится…»

Капризная женщина
Материал, выбранный редакторами МиртесенДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

Капризная женщина

Фанаты не узнали похудевшую дочь Оззи Осборна на новом фото
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнформер - новости и происшествия

Фанаты не узнали похудевшую дочь Оззи Осборна на новом фото

«Экстра-килограммы»: Перминова продемонстрировала идеальную фигуру после родов
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

«Экстра-килограммы»: Перминова продемонстрировала идеальную фигуру после родов

Осужденный актер Ефремов начал шить антиковидные костюмы для врачей
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Осужденный актер Ефремов начал шить антиковидные костюмы для врачей

Платье главной героини "Красотки" из 90-х стало новым модным трендом лета
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Платье главной героини "Красотки" из 90-х стало новым модным трендом лета

Коктейли, которые можно пить вместо снотворного
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Коктейли, которые можно пить вместо снотворного

12
Уход за кожей после 30: восемь правил молодости!
Материал, выбранный редакторами МиртесенВыйти замуж

Уход за кожей после 30: восемь правил молодости!

Кейт Миддлтон появилась в эфире в старом костюме
Материал, выбранный редакторами МиртесенInfozoid.ru

Кейт Миддлтон появилась в эфире в старом костюме

15 странных бьюти-тенденций, которые бытовали у женщин в прошлом
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

15 странных бьюти-тенденций, которые бытовали у женщин в прошлом

Кормить кошку вегетарианским кормом. Стоит ли и чем это опасно?
Материал, выбранный редакторами МиртесенУшки-хвостики

Кормить кошку вегетарианским кормом. Стоит ли и чем это опасно?

Самоуверенная эгоистка или тихая красавица: как по стрижке узнать характер девушки
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Самоуверенная эгоистка или тихая красавица: как по стрижке узнать характер девушки

Бабушка выгуливает маленького внука в мае месяце в валенках...
Материал, выбранный редакторами МиртесенСмехопанорама

Бабушка выгуливает маленького внука в мае месяце в валенках...

C чем носить юбку-карандаш, чтобы выглядеть женственно: 16 стильных образов
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

C чем носить юбку-карандаш, чтобы выглядеть женственно: 16 стильных образов

От дополненной реальности до народных промыслов: лукбуки новых коллекций
Материал, выбранный редакторами МиртесенШоубиз- бессмысленный и беспощадный

От дополненной реальности до народных промыслов: лукбуки новых коллекций

Модные платья на лето
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

Модные платья на лето

На фоне красивой женщины
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсё о разводах

На фоне красивой женщины

«Джин просто размазал его!» — почему АРМИ считают, что Джин переплюнул Чонгука в клипе «Butter»?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

«Джин просто размазал его!» — почему АРМИ считают, что Джин переплюнул Чонгука в клипе «Butter»?

Оставить в прошлом: главные антитренды этого лета
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Оставить в прошлом: главные антитренды этого лета

Больной и немощный Вячеслав Зайцев появился на ТВ
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Больной и немощный Вячеслав Зайцев появился на ТВ

Вячеслав Зайцев появился в «Модном приговоре», несмотря на тяжелую болезнь
Материал, выбранный редакторами МиртесенЕва.ру

Вячеслав Зайцев появился в «Модном приговоре», несмотря на тяжелую болезнь

Наоми Кэмпбелл заинтриговала помолодевшим видом в компании подружки: "Ловим феромоны"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Наоми Кэмпбелл заинтриговала помолодевшим видом в компании подружки: "Ловим феромоны"

Он, она и музыка. Сошла с картины Леонардо.
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

Он, она и музыка. Сошла с картины Леонардо.

14 безупречных вариантов с чем носить джинсы дамам 40 лет весной
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

14 безупречных вариантов с чем носить джинсы дамам 40 лет весной

Александра Новикова и Федук показали первое свадебное фото
Материал, выбранный редакторами МиртесенParovarim.com

Александра Новикова и Федук показали первое свадебное фото

15 модных вариантов стрижки пикси с удлинением для дам 40-50 лет 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

15 модных вариантов стрижки пикси с удлинением для дам 40-50 лет 2021

Как сделать ваше лето экологичным и осознанным? Узн...
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖенский мир

Как сделать ваше лето экологичным и осознанным? Узн...

Кейт Миддлтон присоединилась к принцу Уильяму в туре по Шотландии
Материал, выбранный редакторами МиртесенHELLO!

Кейт Миддлтон присоединилась к принцу Уильяму в туре по Шотландии

Неожиданно: Хайди Клум показала яркий образ с розовым париком, юбкой в клетку и гетрами
Материал, выбранный редакторами МиртесенWorld Fashion Channel

Неожиданно: Хайди Клум показала яркий образ с розовым париком, юбкой в клетку и гетрами

Lil Nas X вновь удивил фанатов оригинальным нарядом и порвал брюки во время выступления
Материал, выбранный редакторами МиртесенMainStyles

Lil Nas X вновь удивил фанатов оригинальным нарядом и порвал брюки во время выступления

Какой компонент в косметике делает гиалуроновую кислоту еще эффективнее
Материал, выбранный редакторами МиртесенHarper’s Bazaar

Какой компонент в косметике делает гиалуроновую кислоту еще эффективнее

Блогер Лена Миро назвала причину похудения Мирославы Карпович
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Россоши и России

Блогер Лена Миро назвала причину похудения Мирославы Карпович

Роспотребнадзор дал советы, как пережить жару без ущерба для здоровья
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Роспотребнадзор дал советы, как пережить жару без ущерба для здоровья

Рэпер Feduk женился на дочери ресторатора Новикова
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Рэпер Feduk женился на дочери ресторатора Новикова

В стиле греческой богини: идеальное летнее платье Дженнифер Лопес
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

В стиле греческой богини: идеальное летнее платье Дженнифер Лопес

«Вы готовы?»: молодая мама Эмили Ратаковски показала фигуру в бикини собственного бренда
Материал, выбранный редакторами МиртесенWorld Fashion Channel

«Вы готовы?»: молодая мама Эмили Ратаковски показала фигуру в бикини собственного бренда

Каким должен быть женский гардероб для путешествий
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтересно для всех и обо всем

Каким должен быть женский гардероб для путешествий

Мужчина делится советом по оживлению увядающих растений собственными волосами с невероятными результатами
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Мужчина делится советом по оживлению увядающих растений собственными волосами с невероятными результатами

Картина дня

наверх