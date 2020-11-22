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Почему тюрьмы Японии считаются одними из самых суровых в мире


Почему тюрьмы Японии считаются одними из самых суровых в мире


Япония совершенно справедливо вызывает у многих людей незаурядный восторг. Удивить островное государство может даже опытного путешественника, причем по самым разным поводам. Мало кто знает, что отличается Япония от всего остального мира и рядом вещей, о которых не принято говорить слишком часто. А именно – тюрьмами. Начать стоит с того, что они считаются одними из самых суровых в мире.

Японские тюрьмы строго режима для мужчин - одни из самых суровых в мире. | Фото: antipriunil.ru.

Японские тюрьмы строго режима для мужчин - одни из самых суровых в мире. | Фото: antipriunil.ru.

 

С одной стороны, Япония известна на весь мир достаточно низким уровнем преступности. Однако в то же время нельзя не вспомнить, что страна восходящего Солнца славится едва ли не самыми, если и не жестокими, то точно жесткими порядками в своих исправительных учреждениях. Тем удивительнее, что здешние места лишения свободы вовсе не выглядят, как какие-то там тюрьмы стран третьего мира. В них очень чисто, поддерживается полный порядок, а надзиратели (по большей части) не позволяют себе каких-то перегибов.
В учреждениях поддерживается жесточайшая дисциплина. |Фото: lifeinjapan.ru.

В учреждениях поддерживается жесточайшая дисциплина. |Фото: lifeinjapan.ru.

 

Выживать в японской тюрьме не нужно. Однако жить здесь чрезвычайно сложно из-за суровых правил содержания заключенных. Большая часть «суровых порядков» касается различных бытовых мелочей.
Японцы делают большую ставку на то, что тюремное заключение должно доставлять сидельцам максимальный дискомфорт в их повседневности. Суть в том, что адаптироваться к прописанному регламенту в отличие от просто нечеловеческих условий не представляется возможным.
Нельзя смотреть даже по сторонам. |Фото: www.pressite.ru.

Нельзя смотреть даже по сторонам. |Фото: www.pressite.ru.

 

Так, например, почти все свое свободное время японские заключенные вынуждены проводить на неудобных крошечных табуреточках. Заключенным запрещено разговаривать друг с другом и даже смотреть друг на друга. То же самое касается сотрудников охраны заведения. Спать можно только на спине с руками, лежащими по швам так, чтобы было хорошо видно, нет ли в них чего-нибудь спрятанного. Во время работы заключенные имеют право смотреть только на свое рабочее место.

Любое нарушение правил или даже какой-то мелочи скорее всего приведет к тому, что человек будет помещен в карцер. Японский карцер также очень сильно отличается от аналогичных мест в тюрьмах других стран. Он чистый и сухой, однако оказавшись в нем, человек должен с 8 утра до 17 часов вечера сидеть с прямой спиной. Если осужденный нарушает стойку, то охрана бьет его электрошокером.
Особенно тяжело там приходится иностранцам. |Фото: nationalpost.com.

Особенно тяжело там приходится иностранцам. |Фото: nationalpost.com.

 

Наконец, в японских тюрьмах сведены к абсолютному минимум все контакты с внешним миром. Встречи с друзьями и родственниками для заключенных организуются крайне редко. Ни о каких звонках чаще всего не может идти и речи. Все это делает пребывание здесь исключительно тяжелым и обременительным, особенно для иностранцев.
Почти на протяжении всего дня заключенным запрещено разговаривать. ¦Фото: rbc.ru.

Почти на протяжении всего дня заключенным запрещено разговаривать. ¦Фото: rbc.ru.

 

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Почему тюрьмы Японии считаются одними из самых суровых в мире

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Почему тюрьмы Японии считаются одними из самых суровых в миреПодписаться на мой Instagram
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