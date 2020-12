Кто написал Библию, или Почему спор об авторстве Книги книг ведётся уже не одно столетие

Натюрморт с Библией Винсента Ван Гога. \ Фото: painting-planet.com.

Ветхий Завет и единое авторство

Теория множественного авторства Ветхого Завета

Новый Завет и авторство Евангелия

Множество веков подряд многие читают и познают Библию, она считается самой популярной книгой во всём мире. Ученые со всех сторон света тщательно изучают её, к ним присоединяются священники и политики, историки и многие другие люди, что пытаются найти ответ на главный вопрос – кто же, всё-таки, написал эти страницы?Библия представляет собой священное писание не только для христианства, но и для других известных мировых религий. Помимо прочего, именно эта книга оказала существенное влияние на книгопечать, в частности на Западе. Примечательно, что на сегодняшний день именно Библия является самым покупаемым текстом по всему миру, а количество переводов на иные языки насчитывает более семи сотен.Впрочем, Библия была и остаётся весьма важным источником религиозных сведений, однако до сих пор точно неизвестно, как и откуда она произошла. Более двух тысяч лет с момента её написания, а также несколько веков тщательного исследования и пристального внимания ученых и историков не помогли дать на это однозначный и точный ответ.Этот текст по сути представляет собой версию Библии на иврите, в которой содержится история создания Израиля и возникновение его народа . Кроме того, он содержит в себе истории о создании человечества и мира в целом, а также представляет собой сборник законов, жизненных установок и моральных устоев, что и по сей день являются основой религии в этой стране. Практически тысячелетие многие ученые сходились к мысли, что пять частей Библии, включая Бытие и Исход, были написаны и созданы одним и тем же человеком. Чуть позже все эти фрагменты стали частью одного целого – текста, что сегодня более известен как Тора или Пятикнижие. Ученые сходились к выводу, что автором этих текстов был пророк Моисей, который известен всем и каждому своим главным достижением, а именно – тем, что спас израильтян из египетского плена и помог им перебраться через Красное море и попасть в Землю Обетованную. Впрочем, достаточно скоро многие из тех, кто знакомился с этими текстами, отметили, что они содержат в себе некоторые факты и события, которые точно не мог застать Моисей на протяжении своей жизни. К примеру, его гибель описывается примерно к финалу Deuteronomium. Однако Талмуд, сборник основных правил общины евреев, который был написан в третьем-пятом веке н.э., вскоре исправляет эту ошибку, утверждая, будто бы Иисус Навин, что представлял собой последователя Моисея, является автором текста о его гибели.Ученые из Йельского университета, в том числе и автор известной книги «The Composition of the Pentateuch: Renewing the Documentary Hypothesis» Джоэл Баден утверждает, что такая теория вполне имеет место быть. Но при этом она не отменяет того факта, что многие продолжают думать, будто бы все эти пять частей Библии действительно могли быть написаны одной рукой – Моисеем.Примерно в XVII веке, когда по всему миру прокатилось течение Просвещения, ученые и религиозные люди всё больше начали подвергать критике теорию о том, что Моисей мог быть реальным автором Библии. В то время отмечалось, что им, по сути, мог стать абсолютно любой человек. Главным аргументом в пользу этой теории служил тот факт, что Пятикнижие фактически представляет собой весьма спорную часть Библии, материал которой повторяется из раздела в раздел, а также содержит в себе разные точки зрения и версии одних и тех же событий, которые происходили в Израиле.По словам Джоэла Бадена, ярким примером фактической путаницы в Пятикнижии служит история о Ное и Великом Потопе . Так, в одной части Пятикнижия утверждается, будто бы точно неизвестно, сколько же животных на самом деле было на ковчеге, в то время как другая его часть указывает на то, что Ной собрал по двое из каждого вида. Чуть позже также утверждается, что он собрал всего около четырнадцати разных представителей животного мира. Фактической ошибкой, указывающей на то, что автором Библии являлось несколько людей одновременно, считается также тот факт, что в разных её частях длительность Великого Потопа была разной: так, в одном месте указано, что он длился около сорока дней, а в другом – более ста пятидесяти.Поскольку Библия содержит в себе множество ошибок и различных повторов, современные ученые сошлись на мнении, что всё, что в ней записывалось, транслировалось людьми из уст в уста. Также уточняется, что она могла быть написана с помощью поэзии и прозы того времени, куда записывались самые разные данные и важные факты. Отмечается, что примерно с VII века до н.э. разные люди, а иногда даже целые группы авторов собирались, чтобы объединить все те знания и истории, которые были рассказаны, в единое целое . Считается, что впервые Библия объединила их в себе примерно в I веке до н.э.Эта теория предполагает, что самый крупный массив текстов (Пятикнижие), который в науке обозначается символом «P», мог быть написан не просто человеком, а, быть может, священником или целой религиозной общиной. В то же время Второзаконие, обозначаемое символом «D», могло принадлежать абсолютно другой группе людей, которые никак не были связаны с первой. Ученые отмечают, что между ними не было никакой связи кроме той, что они осведомлены о ранней истории еврейского народа, а также передают и записывают законы и моральные устои эпохи раннего Израиля.Отдельная группа ученых также предполагает, что третий блок материалов в Торе также делится на две разных части, что были созданы разными людьми. Эти «школы» авторов были названы соответственно с обозначениями бога, используемые в этих частях. Так, та часть текстов, в которой фигурирует Элохим, отмечена символом «E», в то время как другая, повествующая о Яхве, отмечена символом «J» на немецкий манер. Однако эта теория подвергается яростной критике и не принимается большей частью ученого мира. Баден отмечает:В то время, как Ветхий Завет целиком и полностью посвящен становлению еврейского народа, а также является описанием сотворения народа Израиля, Новый Завет, в свою очередь, представляет собой жизнеописание Иисуса с момента его рождения, первого появления и вплоть до смерти и грядущего воскрешения. Это повествование, по сути, заложило фундамент для сотворения христианства в том виде, в котором оно известно нам сегодня. Отмечается, что спустя более четырех десятков лет после смерти Иисуса, а именно в 70 году н.э., впервые стало известно о нескольких уникальных хрониках его жизни. В то время было найдено четыре текста, рассказывающие хронологию жизни Иисуса, однако все они остались анонимными, без автора. Именно они стали основой современной Библии.Всем этим четырем текстам были даны имена самых верных и покорных учеников Христа, а именно – Луки, Матфея, Марка и Иоанна, которые являлись его ближайшими сподвижниками. Благодаря этому эти анонимные тексты, по сути, стали представлять собой канонические Евангелия – писания, которые, как предполагалось учеными, являлись описаниями деяний Иисуса, созданными очевидцами его жизни и смерти, а также воскрешения.На протяжении достаточно длинного отрезка времени практически все ученые, которые когда-либо изучали Библию, были согласны с мнением о том, что Евангелие, по сути, не были написаны теми людьми, чьё авторство мы им приписываем. Ведь в то время все истории, которые теперь легли в основу Библии, передавались устно, а потому установить первоисточник, заложивший основы Нового Завета, не представляется возможным. Кроме того, записи в Евангелие также велись через многие поколения, и, возможно, были записаны намного позже фактического появления и жизни Христа.Барт Эрман, ученый, изучающий Библию и автор книги «Jesus, Interrupted» отметил, что имена, которыми подписываются разные Евангелия, фактически не имеют особого значения. Ведь эти названия были даны им намного позже и по сути являются своеобразными дополнениями. Считается, что эти имена были даны различным частям Нового Завета не столько его авторами, сколько теми, кто его переписывал , редактировал и собирал воедино. Кроме того, возможно, первые редактора приложили к этому руку, отметив таким образом авторитетные источники, что могли (или действительно стояли) за теми или иными фрагментами текста.Около половины Нового Завета (тринадцать частей из двадцати семи) ученые приписывали апостолу Павлу. О нём известно достаточно мало. Согласно легендам, он был обращен в христианскую веру после того, как встретил Иисуса, идя дорогой в город Дамаск, после чего решил написать серию писем, благодаря которым это верование позже распространилось по территории Средиземноморья. Однако современные ученые приписывают Павлу всего семь фрагментов из Нового Завета, отнеся к ним такие части, как «Галатам», «Филимону», «Римлянам» и другие.Ученые считают, что эти части Нового Завета датируются примерно 50-60 годами н.э., что автоматически делает их одними из самих ранних свидетельств распространения христианства. Остальные части посланий, которые мы приписываем Павлу, могли на самом деле принадлежать его ученикам или последователям, что использовали его имя, дабы их истории выглядели более реалистично и подлинно.А потому и по сей день точно неизвестно , кто же был реальным автором этого священного писания или, быть может, их было несколько. Кто они, кем были и как жили – покрыто тёмной завесой тайны. И несмотря на то, что Библия испокон веков является главной книгой в жизни каждого христианина и верующего человека, она, вероятно, в будущем станет лишь ещё более важной и, вполне возможно, ученые совершат то, чего не смогли добиться и по сей день, а именно – откроют тайну её истинного автора.