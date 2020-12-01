Легкие десерты, которые можно приготовить, используя 3 ингредиента

Как часто бывает, что хочется съесть что-то вкусненькое, а готовить нет желания, времени или сил. На этот случай в запасе всегда должны быть максимально простые рецепты, которые помогут сделать идеальный десерт, как для себя, так и для праздничного стола. Всего три ингредиента, которые практически всегда есть на любой кухне, позволят не ограничивать себя в желаниях.
1. Карамельно-яблочный пирог
Красивый и невероятно вкусный десерт. /Фото: img-global.cpcdn.com
Существует супер простой способ сделать вкусный яблочный пирог, который настолько хорош, что пальчики оближешь. Для основы следует использовать покупное слоеное тесто, которое не помешает всегда хранить в морозильной камере. Тесто выкладывается на противень или в форму для выпекания и в нем делается несколько отверстий вилкой, не сильно глубоко, чтобы не продырявить тесто полностью. После этого делается слой из вареного сгущенного молока. Затем очень тонко нарезанные яблоки выкладываются поверх сгущенки. Выпекать десерт необходимо до тех пор, пока слоеное тесто не станет золотистым и яблоки не станут мягкими. Есть лучше горячим, только достав с духовки.
Полезный совет Novate.ru: Сделать этот десерт еще более вкусным поможет четвертый ингредиент. К пирогу стоит добавить шарик ванильного мороженого, тогда он станет идеально вкусным и нежным.
2. Шоколадный мусс
Приготовить этот десерт довольно просто. /Фото: eliberico.com
Шоколадный мусс идеально подойдет как для перекуса в жаркую погоду, так и для прохладного вечера, когда хочется завернуться в плед и полакомиться чашкой чая и чем-нибудь вкусненьким. По сути, рецепт состоит в том, чтобы смешать две части сливок и одну часть любого шоколада. Сначала половина сливок нагревается, пока она практически не начнет закипать. Потом к сливкам добавляется нарезанный шоколад и размешивается, пока все не растает. Затем заливается остальная часть сливок, которые должны быть охлажденными, чтобы быстрее остудить мусс.
Десерт отправляется в холодильник до полного охлаждения, а потом взбивается до пиков с помощью миксера. На это уйдет всего пару минут максимум. Шоколадный мусс раскладывается по стаканам и подается. Третий ингредиент можно выбрать на свой вкус, например, клубнику, шоколадную стружку, мяту или взбитые сливки.
3. Десерт Кабобс
Все что можно сказать об этом десерте — просто, вкусно и элегантно. /Фото: i.pinimg.com
Десерт Кабобс — простой и вкусный способ подачи маленьких закусок. Он идеально подходит для вечеринок, мини-застолий и праздников! Для приготовления понадобятся деревянные шампуры, на которые следует надеть три или больше ингредиентов на свой вкус. В ход может пойти все, что есть в холодильнике. Идеально сочетаются клубника, банан и шоколад, в качестве питательной составляющей может выступать зефир или любое пирожное. Ягоды могут быть как целыми, так и нарезанными. Для красоты десерт можно полить растопленным шоколадом. Вместо клубники и банана отлично подойдут тропические фрукты, по типу манго, киви или ананаса.
4. Вкусный лед
Идеально охлаждает в любую жаркую погоду. /Фото: 4.bp.blogspot.com
Этот десерт идеален для жаркой погоды. А сделать его можно максимально быстро и без сложностей. Для начала нужно взять желе с любимым вкусом и растворить его в стакане с кипятком, дать немного остыть. После этого к растворенному желе добавляем два стакана подходящего по вкусу газированного напитка. Смешиваем и отправляем на ночь в морозильную камеру. После этого десерт нужно достать и натереть на терке, чтобы получился так называемый «бритый» лед. Для идеального вкуса рекомендуется совместить горку натертого льда с кусочками свежих фруктов.
5. Помадка
Быстрый и простой рецепт, который отлично подойдет к чаю. /Фото: newidea.com.au
Этот десерт невероятно прост — необходимо просто смешать банку сгущенного молока с примерно 2 стаканами вкусных хлопьев или орехов, а в качестве третьего ингредиента взять шоколадное или арахисовое масло. Все составляющие перемешиваются или располагаются слоями и отправляются в микроволновую печь. После того как десерт подогреется и станет более однородным, его надо остудить и нарезать кусочками. В такой десерт вместо орехов также можно добавить кусочки печенья или овсяные хлопья. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений и фантазии.
6. Шоколадные трюфели
Идеально просто и вкусно, а главное красиво и романтично. /Фото: i.ytimg.com
Шоколадные трюфели — идеальный десерт для романтического ужина. Внутри будет сливочный приятный на вкус шоколад, который будто тает во рту. Для приготовления понадобится качественный шоколад и жирные сливки. Шоколад нарезаем кусочками, а сливки греем на плите. После этого смешиваем две части шоколада и одну часть сливок. Даем остыть и ложкой формируем маленькие шарики из полученной массы. Третий ингредиент: покрытие. Для этого можно растопить еще немного шоколада и макнуть в него полученные шарики, чтобы сделать оболочку как у конфет. Либо можно выбрать более простой вариант и обмокнуть шарики в сахарной пудре или в какао-порошке.
7. Торт-мороженое
Очень красиво и аппетитно. /Фото: selinarose.ca
Понадобится много мороженого, которое надо достать из морозильной камеры и дать немного подтаять. Для основы торта можно использовать различные ингредиенты. Проще всего взять измельченное печенье и утрамбовать его в форму. Также подойдут крекеры, ванильные вафли, пряники или бублики. Чтобы измельчить их быстро и с легкостью, можно положить в пакет, завязать его и воспользоваться скалкой. На утрамбованный слой печенья намазывается размягченное мороженое. Сверху торт можно украсить и дополнить с помощью шоколадного соуса, карамели, взбитых сливок или свежих ягод и фруктов. Отправляем десерт в морозилку и даем застыть.
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