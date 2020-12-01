Легкие десерты, которые можно приготовить, используя 3 ингредиента

1. Карамельно-яблочный пирог

Красивый и невероятно вкусный десерт. /Фото: img-global.cpcdn.com

2. Шоколадный мусс

Приготовить этот десерт довольно просто. /Фото: eliberico.com

3. Десерт Кабобс

Все что можно сказать об этом десерте — просто, вкусно и элегантно. /Фото: i.pinimg.com

4. Вкусный лед

Идеально охлаждает в любую жаркую погоду. /Фото: 4.bp.blogspot.com

5. Помадка

Быстрый и простой рецепт, который отлично подойдет к чаю. /Фото: newidea.com.au

6. Шоколадные трюфели

Идеально просто и вкусно, а главное красиво и романтично. /Фото: i.ytimg.com

7. Торт-мороженое

Очень красиво и аппетитно. /Фото: selinarose.ca