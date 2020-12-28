Как разнообразить и сделать более полезными привычные блюда новогоднего стола

Многим хочется разнообразить новогодний стол, многим хочется сделать его более здоровым и менее вредным. Данный материал собрал пять вариантов трансформации любимых новогодних блюд, которые могли набить оскомину или же ударить по печени и объёму бедер.
1. Вариация селедки под шубой
Вариация селедки под шубой. / Фото: eshfish.ru
На Новый год многие жители постсоветских стран обожают селёдку под шубой. Как же снизить бомбу из холестерина и калорий в рамках данного блюда? Решение есть! Можно заменить селедку на красную слабосоленую рыбу (это не разорительно – 100 граммов красной рыбы хватит на 4 порции). Добавим в нашу облегченную шубу мелко порезанный свежий помидор и любимую зелень в огромных количествах. Заправляем лайт-шубу оливковым маслом, соевым соусом или низкокалорийными йогуртом без сахара. Получится отличный лайфхак-тартар без удара по печени!
А если вы жить не можете без селедки, то делаем такую вариацию. Мелко нарезаем селедку, затем мелко нарезаем стебли сельдерея и кисло-сладкие яблоки. Специи – по вкусу. Заправка – соевый соус. Перемешиваем и получаем классный салат, похожий по вкусу селедку под шубой.
2. Вариация бутербродов с красной икрой
ЗОЖ-вариант. / Фото: sia.ru
Какой же Новый год без бутербродов с красной икрой! Но дело в том, что если начать новогодний банкет с белого хлеба со сливочным маслом и красной икрой, то после такой калорийной бомбы может статься так, что остальные блюда уже будут не в радость, так как нет им места в желудке. Можно предложить две трансформации этого блюда для его облегчения. Версия первая. Заменяем хлеб на ломтик помидора или огурца, а сливочное масло – на творожный белый мягкий сыр. Калорийность снижается почти втрое. Версия вторая. На поджаренный тост без масла кладем кусочек красной рыбы. Версия третья (безхолестириновая). Кладем на тост имитацию красной икры (калорийность имитации – 19 кКал на 100 г).
3. Вариация салата с крабовыми палочками
А вот так! / Фото: поваренок.ру
Салат из крабовых палочек – культовое новогоднее блюдо последние 30 лет. Но оно не только надоело, но еще и слишком калорийное. Редакция Novate.Ru предлагает следующую трансформацию данного блюда. Берем веганский лаваш, смазываем его белым творожным мягким сыром. Затем даем лавашу пропитаться (пару часов). Режем мелко крабовые палочки и помидоры, добавляем зелень, консервированную кукурузу. Скручиваем из пропитанного лаваша с такой начинкой ролл, затем режем на круглые сегменты данный рулет и подаем на стол. Вуаля!
4. Рулетики из свиной вырезки
Вкусно! / Фото: fanilla.net
Совершенно не претендующее на новизну, но неизбитое, простое и нетяжёлое по калорийности в сравнении с другими вариациями закусок из свинины. Филейная часть режется ломтиками 1 см шириной, которые интенсивно отбиваются, став тоненькими и размером с ладонь. Каждый пласт посолить, поперчить, посыпать мелко нарезанным чесноком. Свернуть в рулетик так, чтобы сторона с небольшим фрагментом жира оказалась внутри (это придаст сочности). На хорошо разогретой сковороде прихватить по 2-3 минуты с двух сторон, затем налить в сковороду с рулетиками воды из вскипевшего чайника так, чтобы мини-колбаски чуть выступали над водой. Закрыть крышкой и тушить около 25-30 минут на очень медленном огне, перевернув по истечении половины времени. Несмотря на простоту, такая закуска расхватывается мгновенно: порции маленькие, вкус насыщенный, но при этом нейтральный и ненавязчивый, сочетается с любыми блюдами. Как можно больше овощей по вкусу добавьте в блюдо.
5. Замена салату оливье
Пальчики оближешь! / Фото: russianfood.com
Салат с курицей, кабачками и сладким перцем - интересное блюдо с намёком на китайскую кухню, которое станет такой замечательной заменой набившему оскомину вредному оливье с майонезом, что все ваши гости/домочадцы срочно попросят добавки в новогоднюю ночь. Куриное филе маринуется с соевым соусом и базиликом, затем обжаривается на сковороде. Кружочки кабачков также обжариваются. А затем курица и кабачки перемешиваются со свежим болгарским перцем и посыпаются кунжутом.
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