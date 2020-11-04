Когда в России появился первый детский сад, и Что русские позаимствовали у немцев

Детские сады известны еще с царских времен. Первые дошкольные заведения открылись в России в 19 веке. Причем воспитательная программа была заимствована у немцев. Тогда сады были платными, частными и недоступными для простого люда. И лишь в эпоху СССР они стали неотъемлемой частью советской жизни.
«Садовницы» и «цветы жизни»
Автор популярной детсадовской методики Ф.Фребель. /Фото: froebel-museum.de
Система воспитания дошкольников в детском коллективе разработана немецким педагогом Фрёбелем. Он и основал в 1837-м в Германии первое заведение, ставшее впоследствии прототипом сегодняшних детских садов. В философском контексте Фрёбель значился идеалистом, считавшим нравственное воспитание фундаментом будущего светлого общества. В своей методике он детально прорабатывал отдельно взятые положительные качества ребенка, включая в программы развивающие и подвижные игры. Однако коллеги находили его разработки слишком формалистичными. Детсадовских воспитательниц Фребель именовал «садовницами». А дети, по мнению ученого, - божьи цветы, взращивать которые нужно с любовью. Детский сад, по замыслу основателя, должен был противопоставить увязнувшему в техницизме миру природное движение человеческих ростков.
В известных на тот момент детских школах воспитанники занимались вязанием, заучиванием наизусть катехизиса и все это при полной тишине. Фребель предложил свой дидактический комплекс в полный противовес существующим. По его учению «садовницы» поддерживали с детьми частые диалоги, образно описывали каждое окружающее явление, изучали с ними цвета при помощи шерстяных разноцветных шариков, использовали в образовательном процессе наглядные пособия - кубики, шарики и деревянные игрушки. Фребель первым обозначил детский сад, как заведение для свободного развития маленьких детей. Эта система завоевала популярность во многих странах, не обойдя и Россию.
Первые российские сады для обеспеченных воспитанников
Первые детские сады в России были платными и воспитывали только детей из богатых семей. /Фото: pbs.twimg.com
После открытия первого платного детского сада в 1859-м в Гельсингфорсе, аналогичное заведение появилось в 1863-м в Петербурге. Основательницей частного детсада стала супруга профессора Люгебиля. Последующие 10 лет платные детские заведения появились в Воронеже, Смоленске, Иркутске, Москве,Тбилиси. Организация и направления воспитательной работы в этих садах полностью зависели от взглядов покровителя. В некоторых, преимущественно открытых российскими немцами, методично реализовывалась система Фребеля. В других же кураторы с воспитательницами искали новые векторы работы, критикуя немецкого педагога и следуя высказываниям Ушинского, Толстого и иных отечественных педагогов.
К примеру, в детском саду Люгебиль старались уходить от строгого распорядка и регламентации, предоставляя воспитанникам возможность выбирать игры и занятия по своему вкусу под постоянным наблюдением “садовницы”. В теплое время года все активные развлечения проходили на природе - в цветочно-фруктовых садах, а зимой дети забавлялись ледяными горками. Воспитательницы приглашали понаблюдать за детьми родителей, параллельно давая им профессиональные советы для благоприятной атмосферы в доме. Люгебиль часто участвовала в играх и занятиях лично, чем снискала уважение и расположение большинства семей воспитанников. Она делала упор на развитие воображения, поэтому без сказок и живых бесед не проходил ни один день в ее заведении. Творческими изысками отличался и частный сад Симонович, существовавший в Петербурге в 1866-1869 гг. В газетах того времени его даже отмечали, как “разумнейший”.
Народные сады для бедных
После платных появились народные детские сады, доступные бедным. /Фото: gornovosti.ru
Первый бесплатный народный детсад, доступный низшим слоям населения, открыт в Петербурге в 1866-м при благотворительном «Обществе дешевых квартир» для отпрысков домработниц. Занятия там были организованы все по той же фребелевской системе. Самые старшие дошкольники изучали священное писание, молитвы, плели, рисовали и занимались аппликацией. В народном саду оборудовали швейную мастерскую для пошива детского белья, прачечную, общую кухню и даже начальную школу для детей, родители которых работали на выезде. Старшие дети час в день элементарно обучались чтению и письму, а также беседам с педагогом. Не найдя отклика во властных кругах, просуществовавший несколько лет народный детский сад закрылся из-за безденежья.
Советский бум
Детский сад в СССР был явлением повсеместным. /Фото:
Наиболее бурно система детских садов развивалась в России в советский период, когда была решена проблема централизованного финансирования. С первых лет существования СССР открылись десятки детских воспитательных учреждений. Молодое государство нуждалось в рабочих руках, в том числе женских. Поэтому по задумке власть имущих молодая мама, как потенциальная работница, не должна была озадачиваться вопросом «с кем оставить ребенка». Помимо того, что государственные детские сады брали на себя ответственность за воспитание детей с ясельного возраста, дошкольные заведения являлись первой ступенью среднего образования, что закреплялось Конституцией. Ясли и детский сад поначалу были отдельными друг от друга структурами (в ясли принимались дети в возрасте 2 месяцев, сад набирал воспитанников с 3 лет). В 1959 году эти подразделения объединили в одно учреждение, где руководствовались разработанной Министерством образования единой программой воспитания и обучения «от простого к сложному». Объединенный ясли-сад делился на семь групп – 3 ясельных и 4 детсадовских.
В ясли принимали с 2-месячного возраста. /Фото: i.pinimg.com
Частные детские сады в СССР не существовали. Все дошкольные заведения значились либо как государственные (муниципальные), либо считались ведомственными (курировались каким-то предприятием). Причем государством финансировалось не только повсеместное строительство детских садов, на и львиная доля остальных нужд. Все необходимые для воспитательного процесса игрушки, мебель, книги, посуда и прочее закупалось в необходимых объемах и постоянно обновлялось. На родительские плечи ложились минимальные расходы на питание ребенка, размеры которых рассчитывались от совокупного семейного дохода. При этом малообеспеченные родители и многодетные семьи за детский сад не платили совсем.
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