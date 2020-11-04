Когда в России появился первый детский сад, и Что русские позаимствовали у немцев

«Садовницы» и «цветы жизни»

Автор популярной детсадовской методики Ф.Фребель. /Фото: froebel-museum.de

Первые российские сады для обеспеченных воспитанников

Первые детские сады в России были платными и воспитывали только детей из богатых семей. /Фото: pbs.twimg.com

Народные сады для бедных

После платных появились народные детские сады, доступные бедным. /Фото: gornovosti.ru

Советский бум

Детский сад в СССР был явлением повсеместным. /Фото:

В ясли принимали с 2-месячного возраста. /Фото: i.pinimg.com