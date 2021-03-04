10 нестандартных вещей, изобретателям которых не помешало бы выдать премию

Простое, но очень эффективное решение.
Иногда для облегчения многих вещей не хватает нестандартного взгляда на привычные предметы. Дизайнеры люди креативные, поэтому придумывают массу забавных и одновременно полезных решений. Редакция Novate.ru предлагает посмотреть, насколько легче может стать наша жизнь с простым, но непривычным оформлением стандартных вещей.
1. Непростые часы
Тем, кто много работает, такие точно не помешают. /Фото: cdn.net
Очень часто и очень многие в суете трудовых будней мы забываем, какое сегодня число и день недели. Чувство очень неприятное и тревожащее. Однако от него очень просто избавиться: достаточно прикупить себе такие необычные часы и если память подведет, всего один взгляд вернет ее на место. На этих часах не указано время, зато совершенно точно можно узнать день недели. Очень удобное изобретение для тех, у кого насыщенная жизнь и график.
2. Все как на ладони
Особо любопытные пользователи могут рассмотреть все устройство своего смартфона. /Фото: i.ytimg.com
Любопытство — одно из движущих чувств прогресса. Поэтому хоть иногда стоит стараться его поощрять. Телефон с прозрачной задней крышкой — одна из отличных возможностей сделать это. Благодаря такой необычной конструкции можно полностью рассмотреть внутреннее устройство и работу смартфона, ну и, конечно же, похвастаться своим технологичным и стильным приобретением. Таких моделей единицы, так что любителям эксклюзива такая обновка придется по вкусу.
3. Ученье — свет, а неученье — тьма
Знаний много не бывает, а так они точно будут усваиваться лучше. /Фото: i.pinimg.com
Частое повторение — залог хорошего запоминания, особенно в младшей школе. Такой оригинальный способ оформления лестницы поможет детям лучше осваивать и быстрее заучивать таблицу умножения, поскольку поднимаясь, невольно обращаешь внимание на надписи. Яркие цвета и крупный шрифт помогут в привлечении внимания. Главное, чтобы лестниц хватило на все числа.
4. Кнопки внизу
Одно простое решение может кардинально облегчить жизнь. /Фото: external-preview.redd.it
Распложенные внизу кнопки лифта помогут не только избежать лишних прикосновений к местам сбора микробов и бактерий, но и не напрягаться, когда руки заняты. С тяжелыми сумками или коробкой в руках очень неудобно искать и нажимать маленькую кнопочку, находящуюся довольно высоко. Совсем другое дело, когда кнопки также есть и на уровне ноги и можно их нажать без труда и лишних заморочек. Спасибо тем, кто это придумал.
Познавательная информация: По зафиксированным данным считается, что первый прототип современного лифта был установлен в Версале во дворце французского короля Людовика XV в 1743 году. Сделано это было для его удобства, чтобы его величество не напрягался, поднимаясь к своей любовнице. Однако об устройствах, подобных лифту, есть и более раннее упоминания. Например, о подъемных пассажирских машинах в Египте в VI век н.э. и в Древнем Риме в I веке до н. э. Первый электрический лифт был изготовлен в 1880 году. Всего за 11 секунд он поднимался на 22 метра.
5. Совмещение приятного с полезным
Польза для здоровья и энергия для смартфона. /Фото: files.genial.guru
Во многих аэропортах мира расположены специальные тренажеры, с помощью которых можно подзарядить технику. Хорошее решение для спортивной формы и для того, чтобы время скоротать во время ожидания своего рейса. Сразу два полезных дела и минус лишние калории.
6. Наглядность — залог успеха
Прозрачный слив поможет быстро определить, нужна чистка или нет. /Фото: i.kym-cdn.com
Для труб принято использовать непрозрачный материал, а зря. С прозрачным сливом все намного удобнее и проще — сразу видно забился он или нет. Аналогичные решения есть и для бачков унитаза. В них стенки прозрачные и сразу видно все внутренние детали, сломаны или нет, как работают. За механизмом интересно наблюдать, да и практическая польза в этом есть.
7. Правильная подача
С такой подачей проблема выбора будет решена раз и навсегда. /Фото: jenite.bg
Многие любят пирожки. Сколько разных начинок, вкусов и приятных впечатлений. Но зачастую пирожки с разными начинками выглядят одинаково и чтобы найти нужный, приходится надкусить. Однако эту проблему легко решить. Достаточно просто сделать буквы или целые надписи или даже просто опознавательные знаки каждому отдельному виду пирожков.
8. Оригинальная скамейка
Сразу понятно для чего она предназначена. /Фото: uarp.org
Раньше на скамейках очень часто читали, сидя в парке и отдыхая. Сейчас же принято смотреть в планшеты или смартфоны, либо разговаривать по телефону. С помощью таких оригинальных скамеек в виде книг дизайнеры явно стараются напомнить о важности чтения и самообразования.
9. Правильная посадка овощей
Полезное напоминание о том, когда какие семена сажать. /Фото: isrv.insterne.com
Многие до сих пор любят пользоваться отрывными календарями. В них есть рекомендации по посадке, интересные народные приметы и описания праздников. А в некоторых из них даже есть наборы семян, которые расположены по месяцам, когда их необходимо посадить. Такой ход удобен даже для опытных дачников, ведь любой может отвлечься и пропустить самый благоприятный день для высадки.
10. Цвет точно подойдет
С такой крышечкой точно никто не будет сомневаться в выборе лака. /Фото: preview.redd.it
Представительницы прекрасного пола могут проводить в магазине долгие часы. Особенно много времени занимает выбор косметики: так много цветов и оттенков, так что очень сложно определиться. Чтобы облегчить решение, дизайнеры придумали оригинальное решение: на крышечках лака есть искусственный ноготь, накрашенный выбранным цветом. Можно приложить свой и посмотреть, подходит ли тон, нравится ли как он смотрится или нет.
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