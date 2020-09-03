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Как рецепт зелья из Средневековья стал сегодня ключом к победе над грозной инфекцией

Как рецепт зелья из Средневековья стал сегодня ключом к победе над грозной инфекцией

Как рецепт зелья из Средневековья стал сегодня ключом к победе над грозной инфекцией

Средневековое зелье тысячелетней давности под названием «Глазная мазь Лысого» помогает учёным лечить инфекцию в 2020 году! Рукописи X века были найдены в Британской библиотеке. Учёные были ошеломлены способностью этого древнего лекарства уничтожать инфекции. Серия испытаний проходила в Великобритании и США в течение всего прошлого года.

Этот древний рецепт своей эффективностью просто открыл британским учёным глаза! В составе зелья есть вино, в чём нет ничего удивительного. Вообще рецепт смеси похож на кулинарный. Зелье воспроизводили из обычных продуктов, купленных в самом ближайшем супермаркете или овощном магазине. Вино использовали английское белое. В рецепте были лук, чеснок, желчные соли. Последние были получены от коров.

 

Книга Лысого, медицинский текст 10-го века, который содержит англосаксонские медицинские советы и рецепты лекарств, мазей и лечебных средств.

Книга Лысого, медицинский текст 10-го века, который содержит англосаксонские медицинские советы и рецепты лекарств, мазей и лечебных средств.

Лекарство показало удивительную эффективность в борьбе с «биоплёнками», что является по сути, стойким скоплением бактерий. Обычно это огромное количество бактерий, скапливающихся в одном месте. Биоплёнки являются серьёзной головной болью для врачей. Для борьбы с ними требуется концентрация антибиотика в 100–1000 раз выше, чем обычно.

 

Эффективность средства превышает стандартную концентрацию антибиотика в 100, а то и в 1000 раз.

Эффективность средства превышает стандартную концентрацию антибиотика в 100, а то и в 1000 раз.

К сожалению, в наши дни инфекции становятся всё более устойчивыми к современным медицинским средствам. Данное же зелье из тёмных веков стало смертью для современной устойчивой к метициллину инфекции Staphylococcus aureus (MRSA). Учёные были «ошеломлены» смертоносной способностью этого древнего лекарства от глазных инфекций, восходящего к 10-му веку.

 

Возраст волшебного зелья превышает 1000 лет.

Возраст волшебного зелья превышает 1000 лет.

Во время встречи учёных, интересующихся инфекционными заболеваниями, доктор Кристина Ли, специалист по древнеанглийскому языку, рассказала микробиологам о книге Bald's Leechbook. Это англосаксонский медицинский учебник, хранящийся в Британской библиотеке. В нём содержатся средства для лечения различных инфекций и других заболеваний.

 

Книга лечебных рецептов хранилась в Британской библиотеке.

Книга лечебных рецептов хранилась в Британской библиотеке.

По словам ведущего исследователя доктора Фрейи Харрисон, микробиолога из Ноттингемского университета, это лекарство тысячелетней давности оказалось «невероятно мощным» антибиотиком. Отдельные ингредиенты сами по себе не оказали какого-либо измеримого эффекта, но в сочетании, согласно древнему тексту, они убили до 90 процентов бактерий MRSA у инфицированных мышей. При инфекциях, выращенных в лаборатории, выживала примерно одна бактериальная клетка из тысячи.

 

При экспериментах зелье показало себя фантастически эффективным - выживала примерно одна бактерия из тысячи.

При экспериментах зелье показало себя фантастически эффективным - выживала примерно одна бактерия из тысячи.

«Я до сих пор не могу поверить, насколько хорошо этот антибиотик тысячелетней давности действительно работает. Когда мы получили первые результаты, мы были просто ошеломлены! Мы вообще этого не ожидали.», - прокомментировала доктор Харрисон. Результаты были представлены на ежегодной конференции Общества общей микробиологии в Бирмингеме и вскоре будут представлены в глобальном научном журнале Nature.

 

Флаконы воссозданной мази (Уорикский университет).

Флаконы воссозданной мази (Уорикский университет).

«Современные исследования способов лечения болезней могут извлечь пользу из древних веков и знаний, которые в основном содержатся в ненаучных трудах. Но потенциал этих текстов в решении проблем невозможно понять и в полной мере оценить без объединения опыта как искусства, так и науки», - прокомментировал доктор Ли.

 

Подобный прецедент с древними рецептами науке уже знаком.

Подобный прецедент с древними рецептами науке уже знаком.

Нестандартное мышление требует огромных финансовых и, конечно же, человеческих затрат. По оценкам экспертов к 2050 году жертвой этой проблемы могут стать около десяти миллионов человек. Лечение этой инфекции обходится только Соединённому Королевству каждый год более чем в 1,3 миллиарда долларов».

Средневековый период и его необычные методы лечения ранее изучались Ноттингемским университетом в связи с MRSA. Микробиолог Фрейя Харрисон и компания подхватили эстафету за последние несколько лет, опубликовав результаты своих исследований в журнале Scientific Reports.

Глазная мазь Лысого успешно победила пять бактерий, вызывающих биоплёнку, включая бактерии, вызывающие диабетические инфекции стопы и язвы. Если их не лечить, они могут привести к сепсису и ампутации. Что особенно интригует, так это то, как эта глазная мазь работает. Только точное соблюдение данной комбинации ингредиентов, согласно рецепту, способно творить настоящие чудеса!

 

Доктор Кристина Ли (слева) и доктор Андреа Кларк из Британской библиотеки.

Доктор Кристина Ли (слева) и доктор Андреа Кларк из Британской библиотеки.

На основе этого средневекового зелья по словам доктора Харрисон, возможно разработать безопасное и эффективное антибактериальное средство. Подобный исторический прецедент уже есть. Артемизинин - это лекарство от малярии, которое получают из полыни. Рецепт был найден в одном древнекитайском тексте. Без этого современное общество не смогло бы столь эффективно бороться против этой хвори. В англосаксонском тексте также содержатся упоминания о полыни, как об эффективном средстве против малярии.

В стерильных условиях современного стационара о матери-природе часто забывают. Могучая сила этого простого средневекового зелья и перечень его компонентов показывают, что наука и природа неразрывно связаны.

 

Будет ли «Глазная мазь Лысого» стоят в аптеках на одной полке с парацетамолом и сиропом от кашля? Отдел маркетинга вот-вот столкнётся с серьёзной проблемой...

 

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