Животные, которых люди едят живыми

Экзотические блюда, считающиеся в разных странах деликатесами, порой совершенно не похожи на то, что мы привыкли видеть на своем обеденном столе. Пусть некоторые кушанья русской кухни жителям другим стран тоже могут показаться странными — например, европейцев очень удивляют такие блюда, как маринованные огурцы, кисель или, скажем, холодец, но как бы то ни было, наши кулинарные традиции гораздо гуманнее по отношению к едокам и… блюдам. Почему — вы узнаете из этой подборки.













1. Осьминоги В Корее этот деликатес называют «саннакчи». Блюдо представляет собой живого осьминога, приправленного кунжутом и кунжутным маслом. Непосредственно перед подачей на стол животное разрезают на мелкие кусочки, а затем едят еще извивающиеся щупальца. Мускулы приготовленного осьминога некоторое время сохраняют способность сокращаться, поэтому особое внимание при поедании блюда следует уделять тому, чтобы в предсмертной агонии животное своими присосками не зацепилось за язык или полость рта и не перекрыло дыхательные пути человека. Бывали случаи, когда гурманы погибали от удушья при неосторожном поедании живых осьминогов.







2. Лягушки Поедание живых осьминогов — не единственная кулинарная традиция азиатских стран, которая может показаться отвратительной.

В Китае, Японии и Вьетнаме довольно популярно блюдо, главный ингредиент которого — живая лягушка. Можете полюбоваться, как японка мастерски расправляется с этим изысканным кушаньем, но лучше не стоит просматривать видео во время обеденного перерыва — рискуете испортить себе аппетит. Чаще всего «лакомство» готовят из специально выращенных лягушек, процесс его приготовления несложен — с лягушки снимают кожу, потрошат, затем разрезают на куски и выкладывают на тарелку с гарниром, главное украшение деликатеса — еще живая лягушачья голова. Иногда в качестве «изюминки» отдельно подают бьющееся сердце.3. Тарантулы Искушенных гурманов вряд ли можно удивить деликатесами, скажем, из яичек оленя или бычьего пениса, однако гастрономические пристрастия британца Луиса Коула повергнут в шок даже бывалых чревоугодников. Коул регулярно записывает видео с поеданием им различных «блюд», среди которых — живые тарантулы и скорпионы. Британец снял уже 36 роликов, один отвратительнее другого, ознакомиться с ними вы можете на его официальном канале в сервисе youtube.com. Впрочем , вам лучше этого не видеть.4. Крыланы Снова Азия и снова — кулинарные изыски, приготовление и поедание которых впору приравнять к жестокому обращению с животными. Представители семейства крылановых — один из самых популярных деликатесов азиатской кухни . Крыланов, которых еще называют летучими собаками (не путать с летучими мышами!), едят в Индонезии, Сингапуре, Таиланде, Вьетнаме и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, причем способы приготовления самые разные — их тушат, варят супы, обжаривают во фритюре и готовят на гриле. Пробовавшие летучих собак на вкус утверждают, что их мясо похоже на курятину — в нем практически нет жира, зато много белка и оно легко усваивается. Надо сказать, практически во всех азиатских странах крыланов умерщвляют перед приготовлением, но есть исключение: одно из блюд национальной кухни острова Гуам — живые крыланы в кокосовом молоке. Животных ловят, моют (и на том спасибо), а затем целиком, вместе с шерстью и крыльями, погружают в чаны с кипящей водой, следя, чтобы во время подачи на стол крылан обязательно был жив. Готовое блюдо заправляют кокосовым молоком, в качестве гарнира используются овощи. Если вам когда-нибудь «посчастливится» готовить это блюдо самому, учтите, что от крыланов исходит специфический запах мочи и фекалий — большую часть жизни летучие собаки проводят вниз головой, поэтому на их теле всегда присутствует некоторое количество испражнений. Чтобы избавиться от «чудесного» аромата, крыланов следует тщательно мыть, а во время приготовления можно добавить в воду чеснок, лук, перец чили или… пиво.5. Змеи Поедание живых змей пока даже для Индии остается экзотикой. Главным специалистом по «змеиной кухне» считается фермер Сутари Наяк, житель индийского штата Орисса. В 2007 году фермер, которому тогда было 46 лет, прославился тем , что поглощал живых змей — по его собственным словам, «просто ради удовольствия». Мужчина признаётся, что начал есть пресмыкающихся в детстве, после того как его друга укусила ядовитая змея: «Если змеи кусают нас, почему мы не можем укусить змею?» Наяк ест змей живьем, без какой-либо температурной обработки. Вот уже несколько лет фермер считается местной «звездой» и даже умудряется зарабатывать деньги благодаря своим гастрономическим пристрастиям.6. Личинки Касу марцу — один из самых необычных деликатесов, которыми можно полакомиться в Италии, он считается фирменным блюдом острова Сардиния и пользуется популярностью как среди туристов, так и среди местных жителей. Кушанье представляет собой не что иное, как сыр из овечьего молока, в котором копошатся живые личинки насекомых. Личинки способствуют быстрому распаду содержащихся в сыре жиров, благодаря чему продукт отличается удивительной нежностью и мягкостью. В процессе разложения жиров из сыра выделяется жидкость, которую называют lagrima (в пер. с сард. — «слезы»). Перед употреблением в пищу можно очистить сыр от специфической «приправы», но настоящие ценители сардинской кухни оставляют всё как есть, стремясь насладиться каждой личинкой.7. Муравьи Если вы не слишком брезгливы в еде и вам случится путешествовать по Дании , обязательно загляните в столичный ресторан Noma — там подают деликатес из листьев салата, приправленных охлажденными (чтобы медленнее ползали) муравьями. Стоит лакомство не дешево — около $300 за порцию, заведение позиционирует его как не содержащую глютен (белки, присутствующие в злаковых растениях) альтернативу гренкам. Судя по отзывам посетителей ресторана, по вкусу муравьи похожи на имбирь, кинзу или лимонное сорго (род злаковых растений).8. Креветки Что общего между японским кушаньем «одори эби» (можно перевести как «креветки в танце») и китайским деликатесом под названием «пьяные креветки»? И в том и в другом случае креветок подают на стол живыми, только в Японии для приготовления этой разновидности сасими используются детские особи — животных обжаривают на медленном огне, чтобы они не погибли, и сразу едят, окуная в саке, а в Китае блюдо готовят из взрослых креветок и подают в разогретом «супе» из байцзю — крепкого китайского спиртного. Чтобы в полной мере насладиться китайским или японским деликатесом, вам потребуется изрядная сноровка — животные достаточно проворны, активно шевелят лапками и даже пытаются выбраться из тарелки. Также необходимо тщательно прожевывать каждую креветку , иначе они продолжат двигаться и в желудке.9. Тараканы Как известно, в Соединенных Штатах часто проводятся конкурсы по поеданию на скорость различных блюд, причем американские едоки готовы поглощать в огромных количествах не только бигмаки и хот-доги, но и, скажем, насекомых. Такие соревнования не только отвратительны, но и опасны для жизни — так, 32-летний Эдвард Арчболд, участник одного из подобных мероприятий, скончался после того, как съел несколько десятков червей и целое ведро гигантских тараканов. В некотором роде смерть Арчболда можно считать геройской — он надеялся выиграть главный приз конкурса — живого питона, чтобы подарить его своему другу. Вскрытие показало, что американец умер от удушья — его дыхательные пути были забиты лапками тараканов.10. Угри Японская национальная кухня славится своей оригинальностью — кроме лягушек и креветок (см. пункты 2 и 8 соответственно) жители Страны восходящего солнца заживо едят угрей. По словам Раймона Блана (Raymond Blanc), знаменитого шеф-повара, во время путешествия по Японии ему приходилось пробовать этот необычный деликатес — чтобы оттенить вкус, угрей приправляют уксусом и саке, а затем целиком проглатывают.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: