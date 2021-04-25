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За что хотят запретить Гогена и Джонни Деппа, и От каких знаменитостей могут отказаться


За что хотят запретить Гогена и Джонни Деппа, и От каких знаменитостей могут отказаться

В 2019 году в Лондонской национальной галерее выставили 50 работ Поля Гогена. Полотна были собраны со всего мира, и выставка должна была стать крупным событием в мире искусства. Однако посетителей, кроме картин великого мастера, встречала навязчивая информация о том, что многие девушки, изображенные на картинах «Таитянского цикла», были несовершеннолетними любовницами художника. На основании этого людей призывали отказаться от творчества Гогена. Если продолжать рассуждать в том же духе, то мир искусства может в ближайшее время существенно обеднеть, ведь многие из великих творцов были не без греха, а некоторые – настоящими преступниками. В этом обзоре собраны истории художников и артистов, от творчества которых можно смело отказываться в угоду современной толерантности и щепетильности.

Джонни Депп


Грязный скандал, который угрожает карьере знаменитого актера, разразился из-за его бывшей супруги. Пара развелась еще в 2017 году, но теперь почему-то всплыли подробности домашнего насилия, о которых Эмбер Хёрд стала рассказывать газетчикам. В ноябре 2020 года Депп проиграл в суде дело против клеветы. Суд признал, что он действительно бил супругу, и сразу же после этого актер лишился важной для него роли Грин-де-Вальда во франшизе «Фантастические твари».

Джонни Депп и его бывшая супруга Эмбер Хёрд

Джонни Депп и его бывшая супруга Эмбер Хёрд

 

Актер не скрывал, что вынужден был уйти из фильма по просьбе представителей компании Warner Bros., и у него просто не оставалось выбора. Мир раскололся на две части. Ярые феминистки поддерживают несчастную жертву, а «команда Джонни» собирает подписи в его защиту. Вопрос о том, должна ли личность творческого человека влиять на его карьеру, встал перед нами благодаря этой истории во всей своей неприглядности. Историки начали вспоминать и другие примеры, когда великие творцы оказывались не идеальными мужьями и гражданами.

Караваджо


Реформатор и основатель реализма в живописи является хрестоматийным примером совмещения гениального таланта и склонности к насилию. Во время жизни в Риме (примерно с 1600-го года) Микеланджело Меризи да Караваджо написал большинство своих самых знаменитых полотен на библейские темы. Однако при этом 30-летний художник вел образ жизни крайне разгульный: стычки, драки, постоянные штрафы и небольшие «отсидки» в местных тюрьмах сопровождали живописца на протяжении всей жизни. Он мог ударить шпагой человека, который дурно отозвался о его картине или написал о нем смешные стишки. Богатые покровители всегда вытаскивали зарвавшегося гения из беды, но однажды не смогли.
Караваджо, Взятие Христа под стражу»

Караваджо, Взятие Христа под стражу»

 

28 мая 1606 года в Риме, на поле для игры в мяч, состоялась очередная потасовка, в которой Караваджо жестоко убил юношу из знатной семьи, приближенной к Папе. Павел V объявил художника «вне закона». Убийца и сам был тяжело ранен, поэтому долго скрывался, а затем бежал из Рима. Правда, характер его это происшествие не исправило. На Мальте он опять попал в тюрьму, на этот раз – в каменный мешок, - и каким-то чудом бежал из страшной камеры. До конца жизни художник скитался. В день, когда он все-таки дождался помилования, Караваджо умер и не успел вернуться в Рим.

Художники-убийцы


Трудно сказать, связан ли талант с пренебрежением к законам или он подразумевает горячий темперамент, но среди знаменитых живописцев было немало людей, совершивших убийство: итальянский художник Андреа дель Кастаньо, который творил в эпоху Возрождения, по легенде убил своего друга (или, по другой версии, отца-изверга); великого Тициана обвиняли в отравлении его главного конкурента; Бенвенуто Челлини зарезал убийцу своего брата, потом напал на нотариуса и бежал, позднее он убил еще одного человека, который дурно отзывался о его творчестве; Ричард Дадд - одаренный художник викторианской эпохи убил своего отца, но, правда, молодой человек страдал от шизофрении.

Гении-растлители


Если бы сегодня взялись осуждать Поля Гогена за связь с малолетними таитянками, то на одну скамью с ним могли бы попасть многие знаменитости из разных эпох.

Фра Филиппо Липпи - один из виднейших мастеров раннего итальянского Возрождения совершил двойное преступление. Будучи сам монахом, художник соблазнил и похитил из монастыря юную монашку. Затем он женился на этой девушке и с помощью своего знатного покровителя Козимо Медичи избежал неприятностей, но общественность Флоренции была шокирована таким поведением.
Фра Филиппо Липпи, «Мадонна с младенцем и двумя ангелами» (Мадонна под вуалью)

Фра Филиппо Липпи, «Мадонна с младенцем и двумя ангелами» (Мадонна под вуалью)

 

Знаменитый австрийский экспрессионист Эгон Шиле отсидел небольшой срок в тюрьме за развращение малолетних и распространение порнографии. Правда, под порнографией подразумевались полотна знаменитого живописца, а растление касалось его слишком молодых натурщиц, поэтому сегодня принято оправдывать корифея живописи тем, что он просто любил писать обнаженные юные тела, но, тем не менее, сегодня он бы так легко не отделался.

Поль Гоген провел детство в Перу и, возможно, поэтому его всегда тянуло в жаркие экзотические страны. Разочаровавшись в семейной жизни и пытаясь найти новые ощущения, Гоген уехал на Таити и наладил там жизнь, которая его вполне устраивала. Трудно судить, можно ли великого художника сегодня обвинять в преступлении против законов другого времени и другой культуры, но сегодня это пытаются делать. Западные феминистки из движения Me too развернули широкомасштабную кампанию против живописца за то, что он женился на 13-летней таитянке и имел детей от других. Заслуженный художник РФ Никас Сафронов так прокомментировал эту ситуацию: «Маразм крепчает и охватывает сознание все большего числа людей. И искусствоведы, к сожалению, оказались не исключением. Надеюсь, нас в России это не коснется».

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За что хотят запретить Гогена и Джонни Деппа, и От каких знаменитостей могут отказаться

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