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11 раскрашенных исторических фотографий о русских людях

Старые чёрно-белые фотографии оживают в руках умелого фотоколориста из Москвы Ольги Ширниной. В этой коллекции вы увидите портреты известных личностей и снимки из жизни простых русских людей, раскрашенные Ольгой.

11 раскрашенных исторических фотографий о русских людях

Семья царя Николая II, 1914

11 раскрашенных исторических фотографий о русских людях

Великая княжна Мария, 1906

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Первые пассажиры Московского метрополитена, 1935

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Работник и руководитель на автозаводе, Москва, 1954

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11 раскрашенных исторических фотографий о русских людях

Русская балерина Галина Уланова в «Лебедином озере», 1930

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