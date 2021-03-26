Старые чёрно-белые фотографии оживают в руках умелого фотоколориста из Москвы Ольги Ширниной. В этой коллекции вы увидите портреты известных личностей и снимки из жизни простых русских людей, раскрашенные Ольгой.
Семья царя Николая II, 1914
Великая княжна Мария, 1906
Первые пассажиры Московского метрополитена, 1935
Работник и руководитель на автозаводе, Москва, 1954
Гимназистки, 1900-1917
Четыре дочери Романовых со своей матерью царицей Александрой, 1913
Русская семья в Екатеринбургской области в конце 19-го века
Советские спортсмены в Москве, 1937
Сёстры Романовы с царицей Александрой на работе в военном госпитале во время Первой мировой войны.
Михаил Булгаков, 1928
Русская балерина Галина Уланова в «Лебедином озере», 1930
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11 раскрашенных исторических фотографий о русских людях
Старые чёрно-белые фотографии оживают в руках умелого фотоколориста из Москвы Ольги Ширниной. В этой коллекции вы увидите портреты известных личностей и снимки из жизни простых русских людей, раскрашенные Ольгой.
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