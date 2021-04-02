6 хитростей, как превратить мрачный интерьер в светлое пространство

В темном помещении постоянно хочется спать, нет настроения и даже возникает апатия

1. Навести порядок на балконе

Сделайте генеральную уборку на балконе и тщательно вымойте стекла / Фото: expertfasada.ru

2. Убрать с окон все лишнее

botanichka.ru Чем меньше комнатных растений на подоконнике, тем светлее в комнате / Фото: pics.botanichka.ru

3. Добавить больше зеркал

Зеркало, расположенное напротив окна, поможет визуально расширить пространство и сделать комнату светлее/ Фото: bucwar.ru

4. Использовать светлые тона

Белые и пастельные оттенки лучше отражают свет / Фото: dizainexpert.ru

5. Добавить ярких красок

Если не хватает солнечного света, добавьте в интерьер желтых, оранжевых или красных акцентов / Фото: remontu.com.ua

6. Обеспечить искусственное освещение

Делайте в комнатах по несколько источников искусственного освещения, чтобы в них всегда было светло / Фото: dizainvfoto.ru