6 хитростей, как превратить мрачный интерьер в светлое пространство

В темном помещении постоянно хочется спать, нет настроения и даже возникает апатия
Темная квартира - настоящая проблема для любителей тепла и света. Недостаток солнечных лучей влияет на настроение и состояние здоровья. Если постоянно находиться в мрачном помещении, возникает апатия, усталость и даже депрессия. В основном с такой проблемой сталкиваются жильцы, чьи квартиры выходят на север. А зимой серая и унылая погода - и вовсе не редкость. Выход из этой ситуации только один: подкорректировать интерьер так, чтобы он казался визуально светлее и радостнее. А помогут в этом 6 несложных лайфхаков.
1. Навести порядок на балконе
Сделайте генеральную уборку на балконе и тщательно вымойте стекла / Фото: expertfasada.ru
Зачастую самая темная комната в квартире - та, что с выходом на балкон. Стеклопакеты, жалюзи, шторы, мебель и лишние вещи мешают солнечному свету проникать в помещение. Однако решить проблему - проще простого. Во-первых, переберите все вещи на балконе и выбросьте ненужный хлам. Во-вторых, вымойте стекла, жалюзи, постирайте занавески. Вот увидите, после генеральной уборки в квартире станет гораздо светлее и чище.
2. Убрать с окон все лишнее
Чем меньше комнатных растений на подоконнике, тем светлее в комнате / Фото: pics.botanichka.ru
Позаботьтесь, чтобы на пути у света не было никаких преград. Особенно, если окна небольшие. Плотные и тяжелые шторы выглядят красиво, но визуально уменьшают и притемняют даже большие помещения. Лучше заменить их на прозрачный тюль из легкого струящегося материала светлых оттенков. В идеале выбирайте занавески из натуральных тканей, чтобы сквозь них солнечный свет беспрепятственно озарял комнату.
Не стоит заставлять подоконники домашними растениями и устраивать мини-версию ботанического сада. Если цветы перекрывают доступ к свету, стоит перенести их на отдельный стеллаж подальше от окна или вовсе убрать из дома. Также не забывайте регулярно мыть окна.
3. Добавить больше зеркал
Зеркало, расположенное напротив окна, поможет визуально расширить пространство и сделать комнату светлее/ Фото: bucwar.ru
Самый простой способ визуально расширить помещение - повесить зеркало или даже несколько. Лайфхак: расположите отражающую поверхность на противоположной стене от окна. Так свет будет «отзеркаливаться» и в комнате станет уже не так мрачно. Также можно украсить интерьер другими изделиями с зеркальными поверхностями. Главное - не расставляйте их все в одной комнате, иначе помещение превратится в гнездо сороки, а для интерьера важны гармония и баланс.
4. Использовать светлые тона
Белые и пастельные оттенки лучше отражают свет / Фото: dizainexpert.ru
Темные оттенки поглощают свет, а светлые, наоборот, отражают. Чем ближе оттенок к белому, тем выше его отражательная способность. Белый цвет подойдет не для каждого интерьера, однако его легко заменить пастельными тонами. Светлые оттенки хорошо смотрятся на мебели, обоях и дополняют пространство уютом.
5. Добавить ярких красок
Если не хватает солнечного света, добавьте в интерьер желтых, оранжевых или красных акцентов / Фото: remontu.com.ua
Если не хватает солнца за окном, сделайте его сами. Разбавьте интерьер яркими и насыщенными оттенками: оранжевым, красным, желтым. А также добавьте пару акцентов приглушенными теплыми тонами: песочным, персиковым, пудровым, нежно-розовым. Для создания солнечного настроения подойдут даже изделия из желтого металла. С латунными статуэтками и светильниками из желтого металла интерьер моментально преобразится.
6. Обеспечить искусственное освещение
Делайте в комнатах по несколько источников искусственного освещения, чтобы в них всегда было светло / Фото: dizainvfoto.ru
Если знаете, что помещение темное, позаботьтесь, чтобы в нем было качественное освещение от нескольких источников. Например, повесьте большую люстру на потолке, а на стенах расположите бра или расставьте по комнате торшеры. Другой вариант - разделите комнату на функциональные зоны, и в каждом секторе сделать отдельное освещение. Лайфхак: трековые потолочные светильники быстро решают проблему с освещением. Разместите их в мрачных комнатах и подсвечивайте самые темные уголки квартиры.
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