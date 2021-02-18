Как жилось советским женщинам-предательницам в годы войны, и как сложилась их судьба

Олимпида Полякова

Она не то, чтобы примкнула к немцам, скорее ушла от большевиков.

В своей книге она подробно рассказывает о том, что стало причиной ее поступка.

Светлана Гайер

Судьба Светланы оказалась сложной, но насыщенной.

Красивая советская девушка с отличным немецким всегда привлекала внимание.

Антонина Макарова

Никто не признавал в миловидной женщине настоящего палача.

Избежать наказания Тоньке-пулеметчице не удалось.

Серафима Ситник

Майор Серафима Ситник была достойна передовицы.

Вера Пирожкова

Вера Пирожкова написала автобиографическую книгу о тех годах.