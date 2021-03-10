Шпионские товары из интернет-магазина, благодаря которым можно почувствовать себя супергероем

Камера , которая мастерски маскируется под пуговицу. /Фото: knews.kg

1. Скрытое видеонаблюдение

С помощью такой камеры можно устроить незаметное видеонаблюдение. /Фото: efeel.de

2. Засекреченные номера

Хитрый способ скрыть свой номер на автомобиле. /Фото: i.ytimg.com

3. Индукционный микронаушник

Такое крохотное устройство — техника ушла далеко вперед. /Фото: i.pinimg.com

4. Камера в виде пуговицы

Еще одна камера небольших размеров, которая имеет отличную маскировку. /Фото: cf.shopee.com.my

5. Прозрачный замок и набор отмычек

Набор, с которым время пролетит незаметно и точно не скучно. /Фото: sc02.alicdn.com

6. Мощная лазерная указка

Лазерная указка, которая на несколько минут может ослепить пилота самолета. /Фото: apithano.gr

7. Шпионский FM-жучок

Маленькое устройство, с помощью которого можно узнать несколько секретов. /Фото: i.ytimg.com

GPS-трекер

Компактное устройство, которое довольно быстро определяет свое местоположение. /Фото: webimg.secondhandapp.com

8. USB-Killer

Безобидная на первый взгляд вещица, которая с легкостью может уничтожить любую технику. /Фото: mlmnitqwmxq6.i.optimole.com