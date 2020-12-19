Как живут в Гренландии

Столица Гренландии не может похвастаться туристическим потоком, это город в первую очередь административный и рабочий в связи с развитой рыбной ловлей в этом регионе. Теплые течения не дают замерзнуть воде, что позволяет почти круглый год ловить рыбу. Посмотрим же, где и как живут жители Нуука на примере спального района.













1. Уютные сказочные домики старого центра, где, видимо, живут более зажиточные люди.







2. Год постройки дома, 1892.







3. Судя по этой фотографии, здесь очень ухоженно.







4. Но это не совсем так, не все живут в красивых уютных домиках. Есть и такие трущобы.







5. На многих балконах сушатся рыбные туши.







6. А также ребра тюленей и других животных.







7. Пройдем вглубь частного сектора.







8. Почва здесь каменистая. Дома строят на этих холмах. Особенно интересно, на каких сваях держится большой дом.







9. Возле каждого дома здесь обязательный срач. Все вещи разбросаны, но людей и жизни почему-то не наблюдается.







10. Нашли себе телик и холодильник.







11. В конце частного сектора уперся в гору, на которую и залез. Отсюда открывается красивая панорама. Сразу чувствуется, что эти места практически безлюдны.







12. Кстати, с этого жилого района курсируют автобусы. Новенькие Volvo. А на заднем плане возводятся новострои, видимо, формируется новый жилой район.

13. Останавливаются автобусы на таких колоритных остановочках.14. Еще один большой жилой дом. Вид из окна нашего отеля.15. Не мог не пробить местный футбольный стадион. В Гренландии даже есть свой любительский чемпионат. Основная проблема, почему местную ассоциацию не принимают в ФИФА, — отсутствие травяных полей. Не знаю, почему нельзя сделать крытый стадион с искусственным газоном, но, видимо, из-за нерентабельности и малого количества людей на острове. В общем, на этом стадионе играет домашние матчи клуб B-67, который и становится чемпионом Гренландии чаще всего. Вместо трибун — каменистые скалы, куда мы и забрались.16. А вот так в Гренландии выглядит СТО и заправка. Вообще, я нигде не видел автосалонов. И хотя в Гренландии вряд ли можно быстро наездить большое количество километров, меня все-таки интересовал вопрос, как же они осуществляют техобслуживание.17. Вообще, особенно новых автомобилей в Гренландии не встретишь. Таксисты ездят на кроссоверах типа «Тойота Рав-4» и «Хюндай ix35». А вот горячие гренландские стритрейсеры любят четкие пацанские бумеры.18. Еще местные жители любят торговать всяким барахлом. Я, правда, ничего ценного для себя тут не нашел, да и вообще интересующихся было мало.19. Ну а заканчивается гренландская жизнь, как и всякая другая, на кладбище, которое находится в двух шагах от центра города. Возможно, что многим жизнь в таком месте покажется жутко скучной, унылой. Но есть же тут очевидно и свои плюсы . Спокойствие, отсутствие криминала, проблем, маркетинговой гонки за «успехом». То есть это не просто какая-нибудь деревня, здесь есть и цивилизация в нужном объеме, но главное, что изоляция от внешнего мира все-таки посильнее ввиду географического положения, и это успокаивает.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: