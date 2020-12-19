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Как живут в Гренландии

Столица Гренландии не может похвастаться туристическим потоком, это город в первую очередь административный и рабочий в связи с развитой рыбной ловлей в этом регионе. Теплые течения не дают замерзнуть воде, что позволяет почти круглый год ловить рыбу. Посмотрим же, где и как живут жители Нуука на примере спального района.

Как живут в Гренландии


Как живут в Гренландии

1. Уютные сказочные домики старого центра, где, видимо, живут более зажиточные люди.

Как живут в Гренландии

2. Год постройки дома, 1892.

Как живут в Гренландии

3. Судя по этой фотографии, здесь очень ухоженно.

Как живут в Гренландии

4. Но это не совсем так, не все живут в красивых уютных домиках. Есть и такие трущобы.

Как живут в Гренландии

5. На многих балконах сушатся рыбные туши.

Как живут в Гренландии

6. А также ребра тюленей и других животных.

Как живут в Гренландии

7. Пройдем вглубь частного сектора.

Как живут в Гренландии

8. Почва здесь каменистая. Дома строят на этих холмах. Особенно интересно, на каких сваях держится большой дом.

Как живут в Гренландии

9. Возле каждого дома здесь обязательный срач. Все вещи разбросаны, но людей и жизни почему-то не наблюдается.

Как живут в Гренландии

10. Нашли себе телик и холодильник.

Как живут в Гренландии

11. В конце частного сектора уперся в гору, на которую и залез. Отсюда открывается красивая панорама. Сразу чувствуется, что эти места практически безлюдны.

Как живут в Гренландии

12. Кстати, с этого жилого района курсируют автобусы. Новенькие Volvo. А на заднем плане возводятся новострои, видимо, формируется новый жилой район.



Как живут в Гренландии

13. Останавливаются автобусы на таких колоритных остановочках.

Как живут в Гренландии

14. Еще один большой жилой дом. Вид из окна нашего отеля.

Как живут в Гренландии

15. Не мог не пробить местный футбольный стадион. В Гренландии даже есть свой любительский чемпионат. Основная проблема, почему местную ассоциацию не принимают в ФИФА, — отсутствие травяных полей. Не знаю, почему нельзя сделать крытый стадион с искусственным газоном, но, видимо, из-за нерентабельности и малого количества людей на острове. В общем, на этом стадионе играет домашние матчи клуб B-67, который и становится чемпионом Гренландии чаще всего. Вместо трибун — каменистые скалы, куда мы и забрались.

Как живут в Гренландии

16. А вот так в Гренландии выглядит СТО и заправка. Вообще, я нигде не видел автосалонов. И хотя в Гренландии вряд ли можно быстро наездить большое количество километров, меня все-таки интересовал вопрос, как же они осуществляют техобслуживание.

Как живут в Гренландии

17. Вообще, особенно новых автомобилей в Гренландии не встретишь. Таксисты ездят на кроссоверах типа «Тойота Рав-4» и «Хюндай ix35». А вот горячие гренландские стритрейсеры любят четкие пацанские бумеры.

Как живут в Гренландии

18. Еще местные жители любят торговать всяким барахлом. Я, правда, ничего ценного для себя тут не нашел, да и вообще интересующихся было мало.

Как живут в Гренландии

19. Ну а заканчивается гренландская жизнь, как и всякая другая, на кладбище, которое находится в двух шагах от центра города. Возможно, что многим жизнь в таком месте покажется жутко скучной, унылой. Но есть же тут очевидно и свои плюсы. Спокойствие, отсутствие криминала, проблем, маркетинговой гонки за «успехом». То есть это не просто какая-нибудь деревня, здесь есть и цивилизация в нужном объеме, но главное, что изоляция от внешнего мира все-таки посильнее ввиду географического положения, и это успокаивает.

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