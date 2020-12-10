Монгольская тоска

1. Тамирбулган, молодая женщина-инвалид, живет со своим отчимом Аюргджаном. Оба страдают от алкоголизма. Их связывают сексуальные отношения. Тамирбулган и Аюргджан заботятся друг о друге. Они живут в заброшенном контейнере рядом с районом Цирка в центре Улан-Батора.

2. 30-летний Отгонцэцэг живет на улице со своей подругой, 33-летней Тугулдур. Они вместе приехали в Улан-Батор из города Эрдэнэт. Тугулдур на шестом месяце беременности, но продолжает сильно пить.

4. Бездомные монгольской столицы греются на теплотрассе.

6. Двое полицейских несут пьяную женщину в вытрезвитель в полицейском участке района Баянгол. Это единственный вытрезвитель в Монголии, откуда пьяных женщин, склонных к алкоголизму, не выпускают до тех пор, пока они не протрезвеют.

7. 35-летний Оюндэлэг живет со своим младшим сыном, 14-летним Тумэнулдзи, в приюте, который организовала для алкоголиков религиозная организация «Бетель» в северо-западной части Улан-Батора. Они провели здесь восемь месяцев. Кроме отца с сыном, в приюте живут еще 34 мужчины. Тумэнулдзи — единственный подросток в приюте (он не страдает от алкоголизма). Они провели здесь восемь месяцев. Кроме отца с сыном, в приюте живут еще 34 мужчины. Тумэнулдзи — единственный подросток в приюте (он не страдает от алкоголизма).

8. В спальном районе Улан-Батора.

11. Батболод лечится от алкоголизма и принимает специальные лекарства. Наркологический диспансер в Улан-Баторе.

13. Мунгунтуя и ее муж Сумья спят в коллекторе — месте их постоянного обитания — рядом с улицей Джамьян. У них есть дочь, она живет с сестрой Мунгунтуи.

15. Температура труб с горячей водой иногда превышает 80 °C, и греющиеся о них бездомные часто получают ожоги разных частей тела, а из-за невнимания в раны попадает инфекция.

17. Бямбадордж живет со своей женой Одон в коллекторе рядом с площадью Чингисхана.