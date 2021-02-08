Почему одна из первых супермоделей была вынуждена продавать свое тело и не дожила и до 30

У ног Джии Каранджи лежал весь мир: самые именитые глянцевые издания готовы были заплатить большие деньги только за то, чтобы она украсила их обложки, а фотографы, желающие запечатлеть ее, выстраивались в очередь. Казалось бы, девушка была обласкана Фортуной, которая не жалела для нее подарков: практически сразу же простой подросток из Филадельфии добился таких успехов, что даже Vogue практически сразу предложил сотрудничество. Через пару лет Джиа получила негласный титул одной из первых супермоделей. Но, увы, финал этой истории ужасен: Каранджи в конце своей короткой жизни была вынуждена продавать тело и скончалась, дожив лишь до 26 лет.
Непростое детство
Джиа Каранджи в детстве
Родилась Джиа в 1960 году в американской Филадельфии. Ее отец держал небольшое кафе, а мать посвятила себя воспитанию троих детей: кроме девочки в семье были еще два мальчика. Но отношения между родителями сложно было назвать безоблачными: они часто ссорились и скандалили, а вскоре мама бросила семью и уехала. Тогда Каранджи было всего 11 лет. Впоследствии именно родительницу обвинили в испорченной судьбе модели, а родственники вспоминали, что уже в подростковом возрасте Джиа была искусным манипулятором, прикрываясь тем, что ей не хватает материнской любви.
Оставшись без родительского внимания, будущая звезда начала плохо вести себя в школе, срывала уроки, а вскоре в ее жизнь вошли алкоголь и марихуана. К тому же Джиа подружилась с «детьми Боуи» - группой ребят, которые копировали образ жизни знаменитого музыканта. Самой же девушке в певце нравилось то, что он не скрывал своих нетрадиционных предпочтений. Именно тогда Каранджи пришла к выводу, что ее не интересуют парни.
Вместе с друзьями-неформалами будущая звезда посещала концерты и гей-клубы. Надо ли говорить о том, что ее поведение стало совсем неуправляемым. Тогда ее мать, которая хоть и бросила семью, но все равно продолжала интересоваться их жизнью, предложила младшенькой попробовать себя в модельном деле.
Впрочем, Джиа, познавшая вкус беззаботной жизни, не особо спешила занять себя делом. Однако модельный мир нашел ее сам. На одной из вечеринок на девушку с красивым лицом и складной фигурой обратил внимание стилист и фотограф Морис Танненбаум. Он быстро смекнул, что перед ним алмаз, требующий огранки, и предложил девушке устроить фотосессию совершенно бесплатно. А через некоторое время новый друг привез Каранджи в Нью-Йорк.
Путь к славе и настоящий успех
Джиа Каранджи совершила революцию в мире моды
В конце 70-х-начале 80-х годов в моде были блондинки, поэтому брюнеткам было сложно затмить по популярности белокурых красавиц. Но именно Каранджи положила начало новой тенденции: ей практически мгновенно удалось покорить мир глянца. Познакомившись с Вильгельминой Купер, бывшей моделью и владелицей собственного агентства, Джиа быстро заручилась поддержкой новой наставницы. Вначале заказов было не так много, но вскоре модель начали буквально засыпать работой: фотографам нравилось то, что она могла почти мгновенно перевоплощаться в любой образ.
В 1978 году фотограф Крис Фон Вангейнхайм предложил Каранджи сняться обнаженной, и она согласилась (настоящий вызов тому времени). Таки появились легендарные снимки, на которых Джиа без одежды стоит за металлическим забором: общественность недоумевала, а модельный бизнес был перевернут с ног на голову.
Та самая "обнаженная
Уже год спустя фотографии девушки украшала Vogue, Cosmopolitan и других не менее известных изданий.
Модель поняла, что теперь сама может диктовать условия: она соглашалась принимать участие только в тех проектах, которые ей интересны, могла отказаться от фотосессии, если, например, ей не нравится макияж. Но, как оказалось, проблема была не только в капризах звезды, быстро познавшей славы.
Начало заката
Джиа Каранджи появлялась на обложках самых зпопулярных глянцевых изданий
Впервые кокаин девушка попробовала в клубах, которые посещала после съемок. Со временем «легкий» наркотик заменил героин. Вначале Джие казалось, что это просто способ расслабиться, и она сможет бросить в любой момент. Но после смерти Вильгельмины Купер обычная шалость превратилась в одержимость: модели казалось, что это запрещенные вещества – единственный способ отвлечься от горя.
Фотографы вскоре начали подозревать, что странное поведение Каранджи связано вовсе не со звездной болезнью: модель могла опоздать на съемки или вовсе не прийти на них, нахамить, вести себя крайне неадекватно, употреблять наркотики прямо во время работы и уснуть во время съемок. В ноябре 1980 года Джиа в очередной раз снялась для обложки Vogue, но на снимках на ее руках отчетливо были видны следы от уколов.
Вскоре модель ушла из агентства Wilhelmina и перешла в Ford Models. Но знаменитая компания смогла вытерпеть выходки звезды лишь три недели. Тогда девушка поняла, что нужно бороться с зависимость, но надолго ее не хватило. После того, как в аварии погиб Крис Фон Вангейнхайм, героин стал ее постоянным спутником.
Вместе с тем девушка постоянно боролась с щемящим чувством одиночества. Она не скрывала своих лесбийских наклонностей, долгое время находилась в отношениях в визажисткой Сэнди Линтер. Ходили даже слухи, что она встречалась с моделями Дженис Диккенс и Джулией Фостер. Последняя вспоминала, что однажды Джиа приехала к ней ночью лишь для того, чтобы ее кто-то обнял.
Джиа Каранджи с Сэнди Линтер
Каранджи поняла, что ни к чему хорошему ее зависимость не приведет и решила приостановить карьеру для того, чтобы вылечиться. К тому же она начала прибавлять в весе. Зимняя обложка Cosmo стала для Джии последней: общественность обвинила ее в том, что, пряча руки за спиной, она пыталась скрыть следы от уколов. Однако фотограф Франческо Скавулло утверждал, что модель таким образом маскировала появившиеся килограммы.
В конце концов фотографы единогласно отказались работать со вчерашней звездой. Ведь однажды она даже заснула с сигаретой во время съемки и прожгла себе грудь. Последней каплей стало то, что во время съемок в Африке у Джии нашли большую дозу наркотиков. Поддавшись давлению близких, Каранджи объявила себя банкротом и вновь решила лечиться. Но после реабилитации в Нью-Йорке ее уже никто не ждал. Поэтому девушка была вынуждена была вернуться в родную Филадельфию.
Печальный конец
Последняя фотграфия Джии Каранджи. Здесь ей 26 лет
Чтобы как-то свести концы с концами, девушка вынуждена была устроиться продавцом в магазин джинсов и кассиром в универсаме. Казалось, что у девушки проснулся интерес к жизни, и она даже начала посещать курсы по фотографии и кино. Но вскоре модель опять исчезла из поля зрения.
В 1985 году Джиа вновь вернулась в Атлантик-Сити. Но от звезды, покорившей мир моды, не осталось и следа: героиновая зависимость усилилась, а доз требовалось все больше. Чтобы добыть денег, Каранджи начала продавать свое тело. Несколько раз ее изнасиловали и избили, но ей было уже все равно.
В 1986 году девушка оказалась в больнице с пневмонией, и после обследований выяснилось, что у нее СПИД. И именно в это время модель получила то, о чем мечтала всегда: внимание матери, которая все время проводила с дочерью.
Последние месяцы своей жизни Джиа пересмотрела свои взгляды, стала религиозной и даже хотела снять фильм для детей и вреде наркотиков. Но осуществить задуманное не удалось: состояние девушки стремительно ухудшалось, и она не могла даже разговаривать.
Фактически, тело Каранджи начало разлагаться еще до смерти, а когда санитары отвозили ее тело в морг, то часть спины модели просто отвалилась. Хоронили звезду в закрытом гробу, а ее смерть не афишировалась, ведь Джиа стала первой женщиной в Америке, умершей от СПИДа, что означало позор ее семье.
И в продолжение темы рассказ о том, как сегодня выглядят и чем занимаются самые известные топ-модели 1990-х: Клаудия Шиффер, Линда Евангелиста и другие.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии